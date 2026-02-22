Chhatrapati Sambhajinagar : पहिल्या दोन फेरीत पहिला, मात्र नंतरच्या फेरीत धावतांना कोसळला; पोलीस भरतीदरम्यान तरुणाचा मृत्यू

Beed Crime: लॉजवर आढळला तरुणाचा संशयास्पद मृतदेह खोलीत; रूममधून दुर्गंधी आल्याने प्रकरण समोर
काय घडलं नेमकं?
मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव संग्राम धोंडीराम शिंदे असे आहे. तो मूळचा सांगली जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. तो पोलीस भरतीसाठी छत्रपती संभाजीनगरला आला होता. शनिवारी सकाळी साधारण ८.१५ वाजता १६०० मीटरची फिजिकल टेस्ट सुरू झाली. संग्रामने उत्साहात धावायला सुरुवात केली. त्याने काही अंतर पार केला, मात्र त्याला रनिंग लाइनवर धावत असतांना चक्कर आली आणि तो रनिंग लाइनवर पडला. विशेष म्हणजे पहिल्या दोन फेरीत तो पहिला आला होता.
संग्राम अत्यंत मेहनती आणि जिद्दी होता. पोलिसात भरती झाल्यावर आपल्या कुटुंबातील दारिद्र्य त्याला दूर करायचं होतं. यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सकाळी लवकर उडून तो सराव करीत होता. मात्र नियतीला काही वेगळं मान्य होत. त्याचा स्वप्न पूर्ण होण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला. अचानक झालेल्या निधनाने शिंदे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
कश्यामुळे झाला मृत्यू?
संग्रामच्या मृत्यू हार्टअटॅकमुळे झाल्याचा अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे. अद्याप या प्रकरणातील अधिकृत माहिती कळू शकलेली नाही. पोस्टमार्टम रिपोर्टनंतरच संग्रामला नेमकं काय झालं होतं, हे लक्षात येईल.
संतापजनक! सावत्र वडिलाकडून 7 वर्षीय मुलीवर अश्लील कृत्य; कपडे काढले आणि…
छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका सात वर्षीय चिमुरडीवर सावत्र वडिलानेच अश्लील कृत्य केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना वाळूज महानगर परिसरातील तिसगाव येथील खवडा डोंगर भागात घडली असून गुरुवारी सायंकाळच्या सुमारास उघडकीस आली. या घटनेने परिसरात संतापाचे वातावरण असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
Solapur Crime: सासूच्या कळशीत सुनेने मिसळले विष, पतीने पिले त्याच कळशीतले पाणी आणि…; पंढरपुरात भयंकर घडलं!
Ans: सांगली जिल्ह्यातील 23 वर्षीय संग्राम धोंडीराम शिंदे.
Ans: १६०० मीटर फिजिकल टेस्टदरम्यान धावताना तो अचानक कोसळला आणि मृत्यू झाला.
Ans: हृदयविकाराचा प्राथमिक अंदाज; अंतिम कारण पोस्टमार्टम अहवालानंतर समोर येईल.