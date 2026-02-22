Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar : पहिल्या दोन फेरीत पहिला, मात्र नंतरच्या फेरीत धावतांना कोसळला; पोलीस भरतीदरम्यान तरुणाचा मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर येथे पोलीस भरतीदरम्यान १६०० मीटर धावताना सांगलीच्या 23 वर्षीय संग्राम शिंदे याचा अचानक मृत्यू झाला. तो रनिंग लाइनवर कोसळला. हृदयविकाराचा अंदाज व्यक्त; अधिकृत कारण पोस्टमार्टम अहवालानंतर स्पष्ट होणार.

Updated On: Feb 22, 2026 | 10:33 AM
  • पोलीस भरतीसाठी धावताना कोसळला
  • पहिल्या दोन फेरीत आघाडीवर
  • तातडीने वैद्यकीय मदत; मृत्यू घोषित
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक दुर्दवी घटना समोर आली आहे. २३ वर्षीय तरुणाची पोलीस भरती प्रक्रियेदरम्यान मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. १६०० मीटर फिजिकल टेस्ट सुरु होती. या दरम्यान धावतांना तरुण जमिनीवर कोसळला आणि त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी सकाळी छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या मैदानात घडली.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव संग्राम धोंडीराम शिंदे असे आहे. तो मूळचा सांगली जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. तो पोलीस भरतीसाठी छत्रपती संभाजीनगरला आला होता. शनिवारी सकाळी साधारण ८.१५ वाजता १६०० मीटरची फिजिकल टेस्ट सुरू झाली. संग्रामने उत्साहात धावायला सुरुवात केली. त्याने काही अंतर पार केला, मात्र त्याला रनिंग लाइनवर धावत असतांना चक्कर आली आणि तो रनिंग लाइनवर पडला. विशेष म्हणजे पहिल्या दोन फेरीत तो पहिला आला होता.

संग्राम अत्यंत मेहनती आणि जिद्दी होता. पोलिसात भरती झाल्यावर आपल्या कुटुंबातील दारिद्र्य त्याला दूर करायचं होतं. यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सकाळी लवकर उडून तो सराव करीत होता. मात्र नियतीला काही वेगळं मान्य होत. त्याचा स्वप्न पूर्ण होण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला. अचानक झालेल्या निधनाने शिंदे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

कश्यामुळे झाला मृत्यू?

संग्रामच्या मृत्यू हार्टअटॅकमुळे झाल्याचा अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे. अद्याप या प्रकरणातील अधिकृत माहिती कळू शकलेली नाही. पोस्टमार्टम रिपोर्टनंतरच संग्रामला नेमकं काय झालं होतं, हे लक्षात येईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत उमेदवार कोण होता?

    Ans: सांगली जिल्ह्यातील 23 वर्षीय संग्राम धोंडीराम शिंदे.

  • Que: काय घडलं?

    Ans: १६०० मीटर फिजिकल टेस्टदरम्यान धावताना तो अचानक कोसळला आणि मृत्यू झाला.

  • Que: मृत्यूचे कारण काय?

    Ans: हृदयविकाराचा प्राथमिक अंदाज; अंतिम कारण पोस्टमार्टम अहवालानंतर समोर येईल.

