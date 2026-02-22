Vasai Virar: नालासोपाऱ्यात गुंडाची निर्घृण हत्या; 7-8 जणांनी चाकूने केले सपासप वार

Santosh Deshmukh Case : ‘फरार कृष्णा आंधळे तीनदा गावी येऊन गेला, CID नेही केलं मान्य’; धनंजय देशमुखांचा दावा
काय घडलं नेमकं?
शुभम मिश्रा हा नालासोपारा पूर्वेच्या गालानगरमधील रहिवासी होता. त्याच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असून तो तडीपारीची शिक्षा भोगून आला होता. शुक्रवारी रात्री तो आपल्या अंकित पांडे, रोशन सिंग आणि इतर मित्रांसोबत ‘निधिशा बार’मध्ये मद्यपान करत होता. याच दरम्यान जुन्या तक्रारीवरून शुभम आणि रोशन सिंग यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. उपस्थित मित्रांनी हा वाद त्यावेळी सोडवला. मात्र रोशनच्या मनात सुडाची भावना कायम होती.
सिगारेट पिण्याच्या बहाण्याने रिक्षा थांबवली
रात्री साडेअकराच्या सुमारास टिंकल मिश्रा याने शुभमला भेटायला बोलावले. शुभम आणि अंकित रिक्षाने जात असतांना नालासोपारा पश्चिमेकडील पंचमुखी हनुमान मंदिराजवळ सिगारेट पिण्याच्या बहाण्याने रिक्षा थांबवण्यात आली. त्याच वेळी दबा धरून बसलेल्या रोशन सिंग, जगन महेंडी, सुनील मालुसरे आणि सुरज कबाडिया या चौघांनी दुचाकीवरून येऊन शुभमवर हल्ला चढवला.
निर्घृण हत्या
सुनील मालुसरे याने शुभमवर चाकूने सपासप वार केले, तर रोशन सिंग, जगन महेंडी, सुरज कबाडिया या तिघांनी त्याला खाली पडून दगडाने त्याचे डोके आणि शरीर ठेचून काढले. या हल्ल्यात शुभमचा जागीच मृत्यू झाला. शुभमचे नुकतेच लग्न झाले असून त्याला सात महिन्यांचा लहान मुलगा आहे. या घटनेने त्याच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. याप्रकरणी नालासोपारा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून सर्व आरोपी सध्या फरार आहेत. पोलीस त्यांचा कसून शोध घेत आहेत.
Ans: जुन्या वैमनस्यातून व बारमधील वादातून सूडाची भावना.
Ans: सिगारेटच्या बहाण्याने थांबवून 7-8 जणांनी चाकू व दगडाने हल्ला केला.
Ans: गुन्हा दाखल; सर्व आरोपी फरार असून शोधमोहीम सुरू.