Vasai Virar: नालासोपाऱ्यात गुंडाची निर्घृण हत्या; 7-8 जणांनी चाकूने केले सपासप वार

नालासोपारा येथे पूर्ववैमनस्यातून 31 वर्षीय शुभम मिश्रा याची चाकू व दगडाने निर्घृण हत्या झाली. सिगारेटच्या बहाण्याने पंचमुखी हनुमान मंदिराजवळ हल्ला झाला. नालासोपारा पोलीस गुन्हा दाखल; आरोपी फरार.

Updated On: Feb 22, 2026 | 12:57 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • बारमध्ये वादानंतर सूडाची भावना
  • सिगारेटच्या बहाण्याने पंचमुखी हनुमान मंदिराजवळ नेले
  • 7-8 जणांकडून चाकूने वार व दगडाने हल्ला
वसई-विरार: वसई-विरार येथील नालासोपाऱ्यात एका गुंडाची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 7-8 जणांनी दगडाने ठेचून आणि चाकूने सपासप वार करून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव शुभम मिश्रा (३१) असे आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून भीतीचे वातावरण आहे. शुभम मिश्रा हा तडीपारीची शिक्षा भोगून आला होता. पूर्ववैमनस्यातून त्याच्या मित्रांनीच त्याची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना शुक्रवारी रात्री घडली.

Santosh Deshmukh Case : ‘फरार कृष्णा आंधळे तीनदा गावी येऊन गेला, CID नेही केलं मान्य’; धनंजय देशमुखांचा दावा

काय घडलं नेमकं?

शुभम मिश्रा हा नालासोपारा पूर्वेच्या गालानगरमधील रहिवासी होता. त्याच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असून तो तडीपारीची शिक्षा भोगून आला होता. शुक्रवारी रात्री तो आपल्या अंकित पांडे, रोशन सिंग आणि इतर मित्रांसोबत ‘निधिशा बार’मध्ये मद्यपान करत होता. याच दरम्यान जुन्या तक्रारीवरून शुभम आणि रोशन सिंग यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. उपस्थित मित्रांनी हा वाद त्यावेळी सोडवला. मात्र रोशनच्या मनात सुडाची भावना कायम होती.

सिगारेट पिण्याच्या बहाण्याने रिक्षा थांबवली 

रात्री साडेअकराच्या सुमारास टिंकल मिश्रा याने शुभमला भेटायला बोलावले. शुभम आणि अंकित रिक्षाने जात असतांना नालासोपारा पश्चिमेकडील पंचमुखी हनुमान मंदिराजवळ सिगारेट पिण्याच्या बहाण्याने रिक्षा थांबवण्यात आली. त्याच वेळी दबा धरून बसलेल्या रोशन सिंग, जगन महेंडी, सुनील मालुसरे आणि सुरज कबाडिया या चौघांनी दुचाकीवरून येऊन शुभमवर हल्ला चढवला.

निर्घृण हत्या

सुनील मालुसरे याने शुभमवर चाकूने सपासप वार केले, तर रोशन सिंग, जगन महेंडी, सुरज कबाडिया या तिघांनी त्याला खाली पडून दगडाने त्याचे डोके आणि शरीर ठेचून काढले. या हल्ल्यात शुभमचा जागीच मृत्यू झाला. शुभमचे नुकतेच लग्न झाले असून त्याला सात महिन्यांचा लहान मुलगा आहे. या घटनेने त्याच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. याप्रकरणी नालासोपारा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून सर्व आरोपी सध्या फरार आहेत. पोलीस त्यांचा कसून शोध घेत आहेत.

Beed Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती! सततच्या छळाला कंटाळून विवाहितेचं टोकाचं पाऊल; तिघांवर गुन्हा दाखल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय?

    Ans: जुन्या वैमनस्यातून व बारमधील वादातून सूडाची भावना.

  • Que: हल्ला कसा झाला?

    Ans: सिगारेटच्या बहाण्याने थांबवून 7-8 जणांनी चाकू व दगडाने हल्ला केला.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: गुन्हा दाखल; सर्व आरोपी फरार असून शोधमोहीम सुरू.

Published On: Feb 22, 2026 | 12:57 PM

