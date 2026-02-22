Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Beed Crime: वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती! सततच्या छळाला कंटाळून विवाहितेचं टोकाचं पाऊल; तिघांवर गुन्हा दाखल

अंबाजोगाई जवळील चनई येथे सासरकडून होत असलेल्या कथित शारीरिक-मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेने 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी गळफास घेतला. अंबाजोगाई शहर पोलीस स्टेशन येथे पती, सासू व सासऱ्यांविरुद्ध गुन्हा; तपास सुरू.

Updated On: Feb 22, 2026 | 11:30 AM
  • घरासमोरील झाडाला नायलॉन दोरीने गळफास
  • पतीकडून मारहाण; सासू-सासऱ्यांकडून मानसिक छळ
  • पैशांवरून वाद व धमकीचेही आरोप
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाल्याचे समोर आले आहे. सासरच्या सततच्या छळाला कंटाळून एका विवाहितेने टोकाचं पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पती, सासू आणि सासऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. ही घटना बीडच्या अंबाजोगाई शहराजवळ असलेल्या चनई येथे घडली.

काय घडलं नेमकं?

भाग्यश्री बापू कांबळे (रा. डिसकळ, ता. कळंब, जि. धाराशीव) हीच लग्न पाच वर्षांपूर्वी चनई येथील रहिवासी असलेल्या अजय तुकाराम चौरे याच्याशी झाले होते.
लग्नानंतर सुरवातीला सर्व काही व्यवस्थित होत मात्र काही काळानंतर, पतीला अजयला दारूचं व्यसन जडलं. दारूच्या नशेत तो आपल्या पत्नीला सतत मारहाण करायचा. एवढंच नाही तर, पीडितेची सासू अयोध्या आणि सासरे तुकाराम हे नेहमी आपल्या सुनेला “घरकाम येत नाही” आणि “तू संसार करू शकत नाहीस”
असे टोमणे मारू लागले आणि तिचा मानसिक छळ करू लागले.

मारून टाकण्याची धमकी

जेव्हा मुलगी आम्रपाली आजारी होती त्यामुळे तिच्या उपचारासाठी भाग्यश्रीच्या वडिलांकडे ५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. पण गरिबीमुळे बापू कांबळे यांनी 2 ते 3 हजार रुपये पाठवले. मात्र एवढेच पैसे का पाठवले, पूर्ण का पाठवले नाही? असे म्हणत भाग्यश्रीच्या पती अजयने तिला मारून टाकण्याची धमकी दिली, असा आरोप करण्यात आला आहे.

छळाला कंटाळून संपवले आयुष्य

या सततच्या छळाला कंटाळून अखेर भाग्यश्रीने 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी तिने टोकाचा पाऊल उचलले. सकाळी 8:30 वाजताच्या सुमारास तिच्या राहत्या घरासमोरील सीताफळच्या झाडाला नायलॉनच्या दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच भाग्यश्रीच्या माहेरच्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि एकच टाहो फोडला.

गुन्हा दाखल

माहेरच्यांनी अंबाजोगाई शहर पोलीस स्टेशनमध्ये भाग्यश्रीचा पती अजय चौरे, सासू अयोध्या चौरे आणि सासरे तुकाराम चौरे यांना जबादार धरले आहे. त्यांनी या तिघांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तिघांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 108, 115 (2), 3(5), 351(2) आणि 352 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक रविकुमार राजेंद्र पवार करत असल्याची माहिती आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: काय घडलं?

    Ans: विवाहितेने कथित छळाला कंटाळून गळफास घेतल्याची माहिती.

  • Que: कोणावर गुन्हा दाखल?

    Ans: पती, सासू आणि सासऱ्यांविरुद्ध.

  • Que: कोणत्या कलमान्वये कारवाई?

    Ans: भारतीय दंड संहितेतील संबंधित कलमान्वये गुन्हा नोंद.

Published On: Feb 22, 2026 | 11:26 AM

