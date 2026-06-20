पवनराजे हत्या प्रकरणाला नवे वळण; सर्व आरोपींना न्यायालयाकडून दिलासा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांडाचा 20 वर्षांनंतर आज निकाल लागला आहे. 2006 मध्ये झालेल्या पवनराजे हत्या प्रकरणात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. पुराव्याअभावी न्यायालयाने या प्रकरणात सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केला आहे. या हत्येप्रकरणात माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह आठ आरोपींची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. २० वर्षानंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर यांच्या कुटुंबाला मोठा धक्क बसला आहे.
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