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पवनराजे हत्या प्रकरणाला नवे वळण; सर्व आरोपींना न्यायालयाकडून दिलासा

Updated On: Jun 20, 2026 | 01:11 PM IST
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सारांश

बहुचर्चित पवनराजे हत्या प्रकरणात न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. पुराव्यांच्या आधारे आरोपींविरुद्ध आरोप सिद्ध न झाल्याने न्यायालयाने हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे राज्यातील गाजलेल्या पवनराजे हत्याकांडाला नवे वळण मिळाले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार

महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांडाचा 20 वर्षांनंतर आज निकाल लागला आहे. 2006 मध्ये झालेल्या पवनराजे हत्या प्रकरणात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. पुराव्याअभावी न्यायालयाने या प्रकरणात सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केला आहे. या हत्येप्रकरणात माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह आठ आरोपींची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. २० वर्षानंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. या निकालानंतर ओमराजे निंबाळकर यांच्या कुटुंबाला मोठा धक्क बसला आहे.

 

(बातमी अपडेट होत आहे)

Web Title: Pavanraje murder case all accused acquitted court verdict

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Published On: Jun 20, 2026 | 01:10 PM

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