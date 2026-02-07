वनस्पती शोधण्यासाठी महाराज डोंगराकडे गेले नंतर 200 फूट दरीत कोसळले; उपचाराअभावी मृत्यू

सिल्लोड : तालुक्यातील मुर्डेश्वर मंदिर परिसरात (केळगाव) वन औषधीच्या शोधात डोंगराकडे गेलेल्या महाराजांचा दरीत कोसळून मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी घडली. गंभीर मार लागल्याने व उपचारास उशीर झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.
राजू बाबूराव राजगुरे ऊर्फ कमलगिरी महाराज (वय ५८, रा. जटवाडा छत्रपती संभाजीनगर) असे मृत्युमुखी पडलेल्या महाराजांचे नाव आहे. राजू महाराज हे हरिनाम सप्ताहसाठी मुर्डेश्वर मंदिर परिसरात आलेले होते. वनस्पतीच्या शोधात गुरुवारी सकाळी मुर्डेश्वरच्या डोंगरावर गेलेले राजू बाबूराव राजगुरे ऊर्फ कमलगिरी महाराज सुमारे दोनशे फूट खोल दरीत कोसळले. गंभीर जखमी झालेल्या महाराजांच्या बचावकार्य व उपचारास विलंब झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. ते श्री कमलगिरी मठ देवस्थान विश्वस्त मंडळाचे सदस्य होते. त्यांचा मठ जटवाडा रोडवरील हरिओमनगर येथील प्लॉट नं. २८ मध्ये आहे.
दरीत अडकलेल्या महाराजांनी पत्नी व मुलगा वैभवशी मोबाईलद्वारे संपर्क साधला. मात्र, मुलाला घटनास्थळी दाखल होण्यास दुपारचे ३ वाजले. नंतर बाहेर काढून रुग्णवाहिकेतून सिल्लोड रुग्णालयात नेताना त्यांची प्राणज्योत मालवली. महाराज गंभीर जखमी असले तरी पूर्णतः शुद्धीत होते. गंभीर मार लागल्याने व उपचारास उशीर झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, मुलगी, सुना, नातवंडे, असा परिवार आहे.
सात तासांचे प्रयत्न अपयशी
घटनेची माहिती मिळताच परिसरात मोठी गर्दी जमली. मात्र, अतिशय दुर्गम व अवघड भूभाग असल्याने बचावकार्यास विलंब लागला. दरम्यान, मुर्डेश्वर येथील एकनाथ कोठाळे, समाधान कोठाळे व सीताराम इवरे यांनी मदतीसाठी धाव घेत दरीत उतरले. महाराजांना काढण्यासाठी ग्रामस्थांनी सुमारे २०० फुटांचा मार्ग तयार केला. मात्र, रस्ता अत्यंत अवघड होता. सकाळी ९ वाजेला दरीत कोसळलेल्या महाराजांना बाहेर काढण्यास दुपारचे ४ वाजले होते.
