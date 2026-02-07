Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Dharashiv Crime Amidst The Elections A Bjp Worker Was Assaulted In Dharashiv Congress Workers Are Accused

Dharashiv Crime: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिवमध्ये भाजप कार्यकर्त्याला मारहाण; काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर आरोप

धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यात भाजप कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडली. राजकीय वादातून मारहाण झाल्याचा आरोप असून जखमीवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी संशयित गाडी जप्त करून चौघांवर गुन्हा

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:26 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • परांडा तालुक्यात भाजप कार्यकर्त्यावर गाडी अडवून हल्ला.
  • राजकीय वादातून काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर मारहाणीचा आरोप.
  • जखमी गंभीर; चौघांविरोधात गुन्हा, गाडी पोलिसांच्या ताब्यात.
धाराशिव: धाराशिव येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. परांडा तालुक्यातील शेळगाव येथे भाजप कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. हा जीवघेणा हल्ला गाडी अडवून करण्यात आल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. एवढेच नाही तर ही मारहाण राजकीय वादातून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केल्याचा देखील आरोप करण्यात आला आहे. पाठलाग करण्यात आलेली गाडी पोलिसांनी जप्त केली आहे. या गाडीत काठ्या आणि कुराडी आढळून आल्या. ऐन निवडणुकीच्या काळात ही घटना घडल्याने खळबळ उडाली आहे.

लग्न करून घरी जाताना 150 फूट दरीत बस कोसळली अन्…; उत्तराखंड-नेपाळ सीमेवर भीषण Accident

मारहाणीत हात फ्रॅक्टर

या प्रकरणी चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तींचे नाव धनाजी निवृत्ती अंचेवाढ असे आहे. या हल्ल्यात भाजप कार्यकर्त्याचा हात आणि पाय फॅक्टर झाला. जखमींवर बार्शी येथील खासगी रुग्णलयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहे.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांनासाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. यामुळे काही ठिकाणी गोंधळाची स्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. आता धाराशिवमध्ये भाजप कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. नातेवाईकांनी काँग्रेस कार्यकत्यांवर राजकीय वादातून मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी पाठलाग करणाऱ्या गाडीला ताब्यात घेतले असून गाडीत काठ्या आणि कुराडी आढळून आल्या. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

तळेगाव दाभाडे हादरलं ! आईला शिवीगाळ झाली म्हणून थेट तरुणाची हत्याच केली

करजखेडा ग्रामपंचायत महाघोटाळा; ग्रामपंचायतीत तब्बल ७ कोटींचा भ्रष्टाचार उघड

धारशिव तालुक्यातील करजखेडा ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन कारभाऱ्यांनी २०१७ ते २०२२ या कालावधीत तब्बल सात कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्या काळात सरपंचपद रिक्त असल्याने उपसरपंचासह तीन ग्रामसेवकांचे हात बरबटलेले असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणातील एका भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा नोंद झाला असला, तरी दुसऱ्या गंभीर प्रकरणात गुन्हा नोंद करण्याचे स्पष्ट आदेश असूनही प्रशासनाकडून कमालीची टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी दोषींना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप होत असून नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यात.

  • Que: हल्ल्याचे कारण काय सांगितले जाते?

    Ans: राजकीय वादातून मारहाण झाल्याचा आरोप.

  • Que: सध्या स्थिती काय आहे?

    Ans: जखमीवर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू असून पोलिस तपास चालू आहे.

Web Title: Dharashiv crime amidst the elections a bjp worker was assaulted in dharashiv congress workers are accused

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 08:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News: नेवासात चाललंय तरी काय? उपनगराध्यक्षांसह 6 नगरसेवकांवर गुन्हा, जाणून घ्या प्रकरण
1

Ahilyanagar News: नेवासात चाललंय तरी काय? उपनगराध्यक्षांसह 6 नगरसेवकांवर गुन्हा, जाणून घ्या प्रकरण

आईने तीन चिमुकल्यांची गळफास देऊन केली हत्या, नंतर स्वतः डिझेल पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?
2

आईने तीन चिमुकल्यांची गळफास देऊन केली हत्या, नंतर स्वतः डिझेल पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न; कारण काय?

Dharashiv News: करजखेडा ग्रामपंचायत महाघोटाळा; ग्रामपंचायतीत तब्बल ७ कोटींचा भ्रष्टाचार उघड
3

Dharashiv News: करजखेडा ग्रामपंचायत महाघोटाळा; ग्रामपंचायतीत तब्बल ७ कोटींचा भ्रष्टाचार उघड

Nanded Crime: दारूच्या नशेत टोकाचं पाऊल; तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून केली आत्महत्या; उपचारादरम्यान मृत्यू
4

Nanded Crime: दारूच्या नशेत टोकाचं पाऊल; तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून केली आत्महत्या; उपचारादरम्यान मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dharashiv Crime: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिवमध्ये भाजप कार्यकर्त्याला मारहाण; काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर आरोप

Dharashiv Crime: निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाराशिवमध्ये भाजप कार्यकर्त्याला मारहाण; काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर आरोप

Feb 07, 2026 | 08:26 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव गडगडले! स्वस्तात दागिने खरेदी करण्याची हीच खरी संधी

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव गडगडले! स्वस्तात दागिने खरेदी करण्याची हीच खरी संधी

Feb 07, 2026 | 08:17 AM
Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Feb 07, 2026 | 08:10 AM
ZP Elections Live Updates : जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या मतदानाला सुरुवात

LIVEZP Elections Live Updates : जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या मतदानाला सुरुवात

Feb 07, 2026 | 07:29 AM
राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीसाठी आज मतदान; 7438 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात…

राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीसाठी आज मतदान; 7438 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात…

Feb 07, 2026 | 07:08 AM
Janaki Jayanti 2026: यंदा कधी आहे जानकी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि उपाय

Janaki Jayanti 2026: यंदा कधी आहे जानकी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि उपाय

Feb 07, 2026 | 07:05 AM
Rose Day 2026: प्रेम व्यक्त करताना गुलाबच का दिलं जातं? काय आहे मागचं खास इतिहास

Rose Day 2026: प्रेम व्यक्त करताना गुलाबच का दिलं जातं? काय आहे मागचं खास इतिहास

Feb 07, 2026 | 06:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM