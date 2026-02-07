Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 चा पहिला सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? PAK vs NED आमनेसामने, वाचा सविस्तर तपशील

भारतातील चाहते भारताच्या सामन्यावर बहिष्कार घालणाऱ्या पाकिस्तान संघाचा सामना पाहू शकतील का? हा सध्या एक प्रमुख प्रश्न आहे. शिवाय, सामना कुठे पाहायचा हा देखील एक प्रश्न आहे. 

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:47 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

PAK vs NED –  T20 World Cup 2026 1st Match : पाकिस्तान क्रिकेट संघ आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ चा उद्घाटन सामना खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. कोलंबो येथील सिंहली स्पोर्ट्स क्लबमध्ये पाकिस्तानचा सामना नेदरलँड्स क्रिकेट संघाशी होईल. मोठ्या स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानला लहान संघांकडून पराभव पत्करण्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे, हा सामना खूप खास असेल. भारतातील चाहते भारताच्या सामन्यावर बहिष्कार घालणाऱ्या पाकिस्तान संघाचा सामना पाहू शकतील का? हा सध्या एक प्रमुख प्रश्न आहे. शिवाय, सामना कुठे पाहायचा हा देखील एक प्रश्न आहे. 

पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स कधी आणि कुठे एकमेकांसमोर येतील?

पाकिस्तानने या कार्यक्रमात भारताच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, त्यांचा सामना अजूनही भारतात पाहता येईल. हा सामना कोलंबोमधील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबमध्ये सकाळी ११ वाजता खेळवला जाईल. भारतात सकाळी १०:३० वाजता टॉस होणार आहे. भारतात, तुम्ही स्टार स्पोर्ट्सवर पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स सामना पाहू शकता. डिजिटलवर, तुम्ही JioHotstar वर सामना पाहू शकता. हा सामना खूप खास असणार आहे. 

IND vs ENG : U19 World Cup च्या अंतिम सामन्यात भारताने रचला इतिहास! ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच संघ

पाकिस्तान संघाने अलिकडे चांगली कामगिरी केली आहे. तथापि, गेल्या काही काळापासून मोठ्या स्पर्धांमध्ये त्यांच्यावर दबाव होता. नेदरलँड्स संघानेही चांगली कामगिरी केली आहे आणि सर्वांची मने जिंकली आहेत. नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात पाकिस्तान फेव्हरिट असल्याचे दिसून येते. पाकिस्तानकडे अनेक सामना जिंकणारे खेळाडू आहेत, ज्यात बाबर आझम हा मुख्य लक्ष आहे.

आजचा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे कारण पहिला सामना दोन्ही संघ विजयी सुरूवात करण्याच्या इराद्यात असतील. भारताचा सामना आजचा दिवसाचा तिसरा सामना असणार आहे हा सामना यूएसविरूद्ध खेळवला जाणार आहे.  

नेदरलँड्स संघ: मायकेल लेविट, मॅक्स ओ’डॉड, बास डी लीडे, जॅक लायन कॅशेट, कॉलिन अकरमन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर), नोआ क्रुस, रोएलॉफ व्हॅन डर मर्वे, लोगन व्हॅन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, पॉल व्हॅन मीकेरेन, टिम्म क्यूब, टिम्‌क, झुक , पॉल व्हॅन मीकरेन क्लासेन.

पाकिस्तान संघ : फखर जमान, सैम अयुब, बाबर आझम, सलमान आगा (कर्णधार), ख्वाजा नाफे (यष्टीरक्षक), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, सलमान मिर्झा, उस्मान तारिक.

Published On: Feb 07, 2026 | 08:47 AM

ताज्या बातम्या

Feb 07, 2026 | 08:47 AM
व्हिडिओ

