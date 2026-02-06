Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लग्न करून घरी जाताना 150 फूट दरीत बस कोसळली अन्…; उत्तराखंड-नेपाळ सीमेवर भीषण Accident

Nepal - Uttarakhand: वऱ्हाडींच्या बसच्या चलकांचे नियंत्रण सुटल्याने बस थेट 150 फुट दरीत जाऊन कोसळली, त्यामध्ये 13 जणांचा मृत्यू तर 34 जण जखमी झाले आहेत.

Updated On: Feb 06, 2026 | 05:30 PM
लग्न होऊन घरी जाताना 150 फुट दरीत बस कोसळली अन्...; उत्तराखंड-नेपाळ सीमेवर भीषण Accident

उत्तराखंड-नेपाळ सीमेवर अपघात (फोटो- सोशल मीडिया)

नेपाळ – उत्तराखंड सीमेवर भीषण अपघात 
13 जणांचा मृत्यू अन् 34 जखमी 
वऱ्हाडाची बस कोसळली दरीत

भारत-नेपाळ सीमेवर मोठा अपघात झाला आहे. पिठोरागड येथे हा अपघात झाला आहे. नेपाळच्या बैतडी जिल्ह्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. लग्नाचे वऱ्हाडी घेऊन जाणाऱ्या एका बसला मोठा अपघात झाला आहे. यामध्ये 13 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तर 34 जण जखमी झाले आहेत. वऱ्हाडींची बस 150 फुट दरीत कोसळली आहे. उत्तराखंड-नेपाळ सीमेवर दुर्दैवी घटना घडली आहे.

वऱ्हाडींच्या बसच्या चलकांचे नियंत्रण सुटल्याने बस थेट 150 फुट दरीत जाऊन कोसळली, त्यामध्ये 13 जणांचा मृत्यू तर 34 जण जखमी झाले आहेत. एक वऱ्हाड वधूला घेऊन बजांग मधील सूनकुडा येथे चालली होती. त्या ठिकाणी जात असताना एका भागात बसचे नियंत्रण सुटले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक लोक असल्याचे समोर येत आहे.

या दुर्दैवी घटनेत तबल 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 34 जण जखमी झाले आहेत. यामध्ये का लहान मुलाचा देखील समावेश आहे. जखमी प्रवाशांवर रूग्णालयात उपचार केले जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले. तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. हा अपघात नेमका कशामुळे घडला याचा तपास पोलिस करत आहेत.

हातखंबा घाटामध्ये सिमेंटचा टँकर उलटला

मुंबई-गोवा महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या हातखांबा घाटात आज एक भीषण अपघात घडला. कर्नाटकवरून सिमेंट घेऊन रत्नागिरीच्या दिशेने येणारा एक भलामोठा टैंकर घाटातील वळणावर ताबा सुटल्याने कलंडला. या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर टैंकर कर्नाटक राज्यातून सिमेंटचा साठा घेऊन रत्नागिरीकडे येत होता.

Accident News: हातखंबा घाटामध्ये सिमेंटचा टँकर उलटला; वाहतूक विस्कळीत

हातखांबा घाटातील तीव्र वळणाचा अंदाज न आल्याने किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टँकर रस्त्याच्या कडेला पलटी झाला. टैंकर कलंडल्याने रस्त्याचा काही भाग व्यापला गेल्याने वाहतुकीसाठी अडथळा निर्माण झाला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. टँकर मोठा असल्याने तो बाजूला करण्यासाठी क्रेन पाचारण करण्यात आली आहे. सुदैवाने, या अपघातात अद्याप कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही, मात्र टँकरचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

Published On: Feb 06, 2026 | 05:15 PM

