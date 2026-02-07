Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Birthday Of India Badmintonb Player Srikanth Kidambi Who Brought Glory To Courntry By Winning World Chapionship History Of 07 February

जागतिक अजिंक्यपद जिंकून देशाचे नाव उंचाविणाऱ्या बॅडमिंटनपट्टू श्रीकांत किदाम्बी यांचा जन्म; जाणून घ्या ०७ फेब्रुवारीचा इतिहास

आज जागतिक चॅम्पियनशिन बॅडमिंटनमध्ये भारताचे नाव उंचावणाऱ्या खेळाडू श्रीकांत किदाम्बी यांचा जन्म आहे. त्यांनी भारताला १९८० मध्ये पहिले रौप्य पदक जिंकून दिले होते.

Feb 07, 2026 | 08:35 AM
Din Vishesh

जागतिक अजिंक्यपद जिंकून देशाला गौरव मिळवून देणाऱ्या बॅडमिंटनपट्टू श्रीकांत किदाम्बी यांचा जन्म; जाणून घ्या ०७ फेब्रुवारीचा इतिहास (फोटो सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

आज भारताला जागतिक अजिंक्यपद मिळवनू देणारे बॅडमिंटरपट्टून श्रीकांत किदाम्बी यांचा वाढदिवस आहे. ७ फेब्रुवारी १९९३ मध्ये त्यांचा आंध्र प्रदेशातील रवुलापालम येथे एका तेलुगू कुटुंबात झाला होता. त्यांनी आपल्या मेहनतीने आणि जिद्दने उंच भरारी घेतली. ज्यावेळी भारतात खेळाच्या योग्य सुविधाही नव्हत्या अशा काळात त्यांनी जगभरात आपले आणि आपल्या देशाचे नाव कमावाले. १९८० मध्ये त्यांनी भारताला जागतिक बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये पहिल्यांदाा रौप्य पदक मिळवनू दिले होते.

07 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1856: ब्रिटिशांनी अवध साम्राज्याचा ताबा घेतला. सम्राट वाजिद अली शाह यांना तुरुंगात टाकण्यात आले.
  • 1915:गंगाधर नरहर पाठक यांनी पुण्यातील आर्यन येथे पहिला चित्रपटगृह सुरू केला. तेथे प्रदर्शित होणारा पहिला मूकपट हिरयाची अंती होता.
  • 1948:नील हार्वे कसोटी क्रिकेटमध्ये शतक करणारा सर्वात तरुण ऑस्ट्रेलियन ठरला.
  • 1971: 1971: स्वित्झर्लंडमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला.
  • 1974: ग्रेनेडा युनायटेड किंग्डमपासून स्वतंत्र झाला.
  • 1977: सोव्हिएत युनियनने सोयुझ 24 अंतराळयान प्रक्षेपित केले.
  • 1999: युवराज अब्दुल्ला जॉर्डनच्या राजेपदी विराजमान.
  • 2001: अंतराळ शटल कार्यक्रम: अंतराळ शटल अटलांटिस हे मिशन STS-98 वर प्रक्षेपित करण्यात आले, जे डेस्टिनी प्रयोगशाळा मॉड्यूल आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात घेऊन गेले.
  • 2003: क्रिकेट प्रशिक्षक रमाकांत आचरेकर यांना श्री शिव छत्रपती जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
हे देखील वाचा : क्रिकेट सामन्या दरम्यान झालेल्या किरकोळ वादातून तरुणाची हत्या; मावळातील सोमाटणे फाटा येथील घटना

07 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1693: ‘ऍना’ – रशियाची सम्राज्ञी यांचा जन्म.
  • 1812: ‘चार्ल्स डिकन्स’ – इंग्लिश कादंबरीकार व लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 9 जून 1870)
  • 1873: ‘थॉमस अॅन्ड्रयूज’ – आरएमएस टायटॅनिक जहाजाचे रचनाकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 15 एप्रिल1912)
  • 1926: ‘जी. एस. शिवारुद्रप्पा’ – भारतीय कवी आणि शिक्षक यांचा जन्म. (मृत्यू : 23 डिसेंबर 2013)
  • 1934: ‘सुजित कुमार’ – चित्रपट अभिनेता व निर्माता यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 फेब्रुवारी 2010)
  • 1993: ‘श्रीकांत किदाम्बी’ – भारतीय बॅडमिंटन खेळाडू यांचा जन्म.
07 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1333: ‘निक्को’ – निचिरेन शोषु बौद्ध धर्माचे संस्थापक यांचे निधन.
  • 1938: ‘हार्वे फायरस्टोन’ – अमेरिकन उद्योजक यांचे निधन. (जन्म: 20 डिसेंबर 1868)
  • 1999: ‘हुसेन’ – जॉर्डनचे राजे यांचे निधन. (जन्म: 14 नोव्हेंबर 1935)
  • 2009: ‘जॅक कव्हर’ -अमेरिकन पायलट आणि भौतिकशास्त्रज्ञ, टेसर गनचे संशोधक – (जन्म: 6 एप्रिल 1920)
हे देखील वाचा : भारतात सोशल मीडियावर बंधनं घालण्याची गरज; ऑनलाईन गेमिंगमुळे तरुणांचा व्यसन ते आत्महत्येपर्यंतचा प्रवास

Feb 07, 2026 | 08:34 AM

