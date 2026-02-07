Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Zodiac Sign: त्रिकोण योगाचा सिंह आणि धनु राशीसह कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल, जाणून घ्या

शनिवार, 7 फेब्रुवारी. आज चंद्र कन्या राशीतून तूळ राशीत संक्रमण करणार आहे. चंद्र गजकेसरी योग तयार करणार आहे. त्यामुळे त्रिकोण योग तयार होणार आहे. त्रिकोण योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:38 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज शनिवार, 7 फेब्रुवारी. आजचा दिवस शनिदेवाला समर्पित आहे. आज कन्या राशीनंतर चंद्राचे तूळ राशीत संक्रमण झाल्यामुळे अनेक शुभ योग तयार होणार आहेत. ज्योतिषशास्त्रानुसार तूळ राशीत चंद्राच्या प्रभावामुळे चंद्र, शुक्र, बुध आणि गुरु यांच्यामध्ये त्रिकोण योग तयार होणार आहे. सूर्यापासून दुसऱ्या घरात शुभ ग्रहांच्या उपस्थितीमुळे, वेशी योग देखील तयार होईल. त्रिकोण योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कामावर तुमची विश्वासार्हता वाढेल आणि तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांकडून आणि वरिष्ठांकडून पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. वैवाहिक जीवन अनुकूल राहील. व्यवसायिकांना अपेक्षित फायदा होईल. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला ताण जाणवू शकतो.

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ राहणार आहे. शुक्र तुमच्या राशीमध्ये संक्रमण करत असल्याने चंद्र तुमच्या राशीत प्रवेश करेल. यावेळी तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. व्यवसायाच्या बाबतीत तुमचा आजचा दिवस चांगला राहील. उत्पन्नामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. वरिष्ठांकडून तुमचे कौतुक केले जाऊ शकते.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आज तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव टिकवून ठेवण्यास मदत करेल. तुम्हाला आर्थिक लाभ होतील. व्यवसायात पैसे कमविण्याच्या संधी मिळतील. मागील गुंतवणूक आणि कामातूनही तुम्हाला फायदा होईल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमचा प्रभाव वाढलेला राहील.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कोणतेही निर्णय घेताना विचारपूर्वक घ्यावे. कामाच्या ठिकाणी तुमची प्रगती होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. तुमचे आरोग्य चांगले राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. आर्थिक बाबतीत केलेली गुंतवणूक फायदेशीर ठरेल. वैवाहिक जीवन चांगले राहील. तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल.

Janaki Jayanti 2026: यंदा कधी आहे जानकी जयंती, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि उपाय

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. चंद्र तुमच्या राशीतून दहाव्या घरात संक्रमण करत असल्याने मंगळ तुमच्या राशीवर प्रभावशाली असेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला कामावर काही नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. तुम्हाला सामाजिक कार्यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. वैवाहिक जीवन अनुकूल राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Feb 07, 2026 | 08:38 AM

Feb 07, 2026 | 08:38 AM
