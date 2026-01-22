Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Singer Palash Muchhal Accused Of Fraud In Sangli Smriti Mandhana News

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal fraud Case: गायक पलाश मुच्छलवर सांगलीतील तरुणाची ४० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप झाला आहे. स्मृती मानधनासोबतचा विवाह मोडल्यानंतर पलाशच्या अडचणीत भर पडली असून पोलीस प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:43 PM
स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! (Photo Credit- X)

स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • स्मृती मानधनाच्या मित्राला गंडा?
  • गायक पलाश मुच्छलवर ४० लाखांच्या फसवणुकीचा आरोप
  • सांगलीत तक्रार दाखल
सांगली : भारतीय क्रिकेट पट्टू स्मृती मानधना (Smriti Maandhana) हिच्या बरोबर विवाह मोडल्या नंतर आता गायक पलाश मु्च्छल (Palash Muchhal) याचा आणखी एक कांड समोर आला आहे, सांगलीतील विज्ञान माने याची चित्रपटात भूमिका देतो, तसेच प्रोड्युसर करतो, असे सांगून ४० लाख रुपयांची फसवणूक केली असल्याची तक्रार सांगली पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्याकडे आली आहे.

विज्ञान माने हा युवक स्मृती मानधनाचा बालमित्र असल्याची माहिती समोर आली आहे.  दरम्यान, पलाश मुच्छल आणि  स्मृती मानधना यांचा विवाह मोडल्यानंतर हे फसवणुकीचं प्रकरण उघडकीस आलं. या प्रकरणानंतर माने यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

पलाशने दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून विज्ञानने 40 लाख रूपये गुंतवले.   त्यानं पलाशला रोख तसेच काही रक्कम ऑनलाइन पेमेंटद्वारे दिली. मात्र, संबंधित चित्रपटाचे काम अर्धवट राहिले. ते वेळेत पूर्ण झाले नाही. त्यानंतर विज्ञानने पलाशला आपली गुंतवलेली रक्कम पुन्हा मागितली. मात्र, पलाशने  रक्कम देण्यास टाळले. तसेच विज्ञानला सतत असमाधानकारक उत्तरे दिले. काही दिवसानंतर पलाशने विज्ञानचे फोन उचलणेही टाळले.

यानंतर विज्ञानने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानं सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे आर्थिक फसवणूक झाल्याची  तक्रार दाखल केली आहे. तसेच संबंधित प्रकरणातील काही व्यवहारांचे फोटोही त्यानं तक्रारीसोबत जोडले आहेत. या प्रकरणावर पोलीस प्रशास नेमकं काय पाऊल उचलते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. दरम्यान, या प्रकरणानंतर पलाश मुच्छल किंवा त्याच्या टीमकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.

लग्न रद्द झाल्यानंतर स्मृती मानधनाने बदलला तिचा माईंडसेट! म्हणाली – ‘मी कितीही तुटलेली असले तरीही…’ पहिल्यांदाच बोलली स्पष्ट

Web Title: Singer palash muchhal accused of fraud in sangli smriti mandhana news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 09:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे
1

पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 
2

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : GG विजयी रुळावर परतणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय; RCB करणार फलंदाजी 
3

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : GG विजयी रुळावर परतणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय; RCB करणार फलंदाजी 

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली
4

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM