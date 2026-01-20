पलाश मुच्छलच्या चित्रपटात श्रेयस तळपदेची एन्ट्री, नेटकऱ्यांनी शीर्षकावरून चित्रपट निर्मात्याला मारले टोमणे

दिग्दर्शक पलाश मुच्छल याच्या पुढील चित्रपटात अभिनेता श्रेयस तळपदे मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. तो एका सामान्य माणसाची भूमिका साकारणार आहे. चित्रपटाचे नाव अद्याप निश्चित झालेले नाही. परंतु, या चित्रपटाचे लवकरच चित्रीकरण सुरू होण्याची शक्यता आहे. आता सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या घोषणेनंतर वापरकर्त्यांनी दिग्दर्शकावर टीका करण्यास सुरु केले आहे आणि त्यांची चित्रपटाची विचित्र नावे सुचवून दिली आहेत.
चित्रपट समीक्षक तरण आदर्श यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर ही माहिती शेअर केली आहे. त्यांच्या पोस्टमध्ये तरण आदर्श यांनी लिहिले आहे की, “पलाश मुच्छल यांच्या पुढील चित्रपटात श्रेयस तळपदे मुख्य भूमिका साकारणार आहे. हा चित्रपट मुंबईत सेट केला जाणार आहे आणि श्रेयस एका सामान्य माणसाची भूमिका साकारताना दिसणार आहे.” या घोषणेमुळे त्यांच्या चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे.
Akshay Kumar च्या कारचा भीषण अपघात, रिक्षाने एसयूव्हीला दिली धडक; गाडीतून उडी मारत लगेचच मदतीला धावला अभिनेता
पलाश मुच्छलच्या चित्रपटावर लोकांच्या प्रतिक्रिया
या प्रकल्पाच्या घोषणेनंतर, एका वापरकर्त्याने विनोदाने म्हटले की, “या चित्रपटाची कथा एका प्रियकर किंवा पतीने तुम्हाला फसवल्याबद्दल असेल.” दुसऱ्याने लिहिले की, “चित्रपटाचे नाव ‘महिला को धोखा कैसे दे’ (स्त्रीला कशी फसवायची) आहे.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले की, “त्यांना ‘अ नाईट बिफोर द वेडिंग’ नावाची वेब सिरीज बनवावी. ती सर्व स्ट्रीमिंग रेकॉर्ड मोडेल.” दुसऱ्याने म्हटले की, “चित्रपटाचे नाव ‘सनम बेवफा’ असावे.” असे लिहून अनेक लोकांनी चित्रपट रिलीज आधीच दिग्दर्शकावर टीका करण्यास सुरू केले आहे.
SHREYAS TALPADE TO STAR IN PALASH MUCHHAL’S NEXT FILM… #ShreyasTalpade will head the cast of director #PalashMuchhal‘s upcoming, as-yet-untitled film, stepping into the role of a common man. Set against the backdrop of #Mumbai, filming is expected to commence soon. pic.twitter.com/YtLEB04qxO — taran adarsh (@taran_adarsh) January 19, 2026
श्रेयस तळपदेचे चित्रपट
गेल्या काही वर्षांपासून श्रेयस तळपदे त्याच्या दमदार अभिनय कौशल्यामुळे चर्चेत आहे. त्याने “गोली मार के ले लो”, “कट्टी बट्टी”, “तारीख”, “पुणेरी मिसळ” आणि “इमर्जन्सी” सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. विनोद आणि नाटक या दोन्हींवर त्याच्या जबरदस्त प्रभुत्वामुळे तो प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय झाला आहे. आता, पलाश मुच्छलसोबतचा हा प्रकल्प त्याला एका नवीन रूपात सादर करणार आहे. अभिनेत्याची भूमिका पाहण्यासाठी त्याचे चाहते देखील उत्सुक आहेत.
‘माझ्या कुटुंबाला आणि नवऱ्याला यात ओढू नका’, स्पष्टीकरण देत नेहा कक्कर मीडियावर भडकली; म्हणाली ‘मला राग फक्त..’
पलाश मुच्छलचे चित्रपट
पलाश मुच्छल हा एक गायक, संगीतकार आणि दिग्दर्शक आहेत. त्याने “भूतनाथ रिटर्न्स” सारख्या चित्रपटांना संगीत दिले आहे आणि अनेक लोकप्रिय गाणी देखील लिहिली आहेत. तसेच तो एक उदयोन्मुख दिग्दर्शक आहे ज्याने त्याच्या मागील चित्रपटांमध्ये कथाकथनाचा एक अनोखा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्याचे चित्रपट बहुतेकदा दैनंदिन जीवन, मानवी नातेसंबंध आणि सामाजिक समस्यांवर केंद्रित असतात. तसेच त्याने २०२४ चा चित्रपट “काम चालू है” आणि २०२२ चा चित्रपट “अर्ध” दिग्दर्शित केला. तसेच आता आगामी चित्रपट मुंबईमध्ये बनवण्यात येणार आहे, जो त्याच्या वेगवान जीवनासाठी, स्वप्नांसाठी आणि संघर्षांसाठी ओळखला जाणारा शहर आहे.