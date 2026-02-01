Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Tamil Nadu Crime An Attempt Was Made To Sexually Assault A Woman When She Resisted She Was Brutally Murdered Along With Her Husband And Two Year Old Son

Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

चेन्नईत धक्कादायक तिहेरी हत्याकांड उघडकीस आलं आहे. महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्यानंतर तिने विरोध केल्याने आरोपींनी तिच्या पती व दोन वर्षांच्या मुलाची निर्घृण हत्या केली. तीन आरोपी अटकेत असून तपास सुरू आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 02:14 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्याने हल्ला
  • पतीची जागीच हत्या, दोन वर्षांच्या मुलालाही ठार
  • पोलिसांनी तीन संशयितांना अटक; एक मृतदेह शोध सुरू
तमिळनाडू: तमिळनाडूच्या चेन्नई येथून तिहेरी हत्याकांडाची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणासह त्याची पत्नी आणि त्यांच्या दोन वर्षांच्या मुलाची हत्या केल्याची धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी तीन संशयितांना अटक केली असून तपासादरम्यान, मृत महिलेवर आधी लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न करण्यात आले. मात्र तिने याला नकार दिला. यालाच संतापून आरोपीने तिची आणि तिच्या कुटुंबीयांची हत्या केली असे सांगण्यात येत आहे.

Uttarpradesh Crime: लग्न करून विश्वासघात! तृतीयपंथी व्यक्तीसोबत लग्न, काही दिवसांतच दागिने व रोख रक्कम घेऊन पती फरार

काय घडलं नेमकं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील रहिवासी असून तिचा २४ वर्षीय पती श्रीपेरंबदूर परिसरात सिक्योरिटी गार्ड म्हणून नोकरी करत होता. मृतक तिघेही हे चेन्नईच्या तारामणी परिसरात आपल्या नातेवाईकांच्या जवळ राहत होता. २५ जानेवारीच्या रात्री बिहारमधील स्थलांतरित
कामगार असल्याचा दावा करणारे काही पुरुष पीडित तरुणासोबत दारू पित होते. यादरम्यान, आरोपींनी पीडित तरुणाच्या पत्नीवर लैंगीक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केले.

त्यानंतर संबंधित तरुणाने आरोपींना विरोध केला असता त्यांनी पीडित तरुणावर लोखंडी रॉडने वार करण्यात सुरुवात केली. त्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर, स्वतःला वाचण्याच्या प्रयत्नात आणि कोणताच साक्षीदार जिवंत राहू नये म्हणून आरोपींनी पीडित महिला आणि तिच्या 2 वर्षांच्या मुलाची देखील निर्घृण हत्या केली. हि संपूर्ण घटना २५ जानेवारी रोजी घडली.

आरोपींनी केला गुन्हा कबुल

दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच २६ जानेवारीला चेन्नईच्या पॉश परिसरातील रस्त्याच्या कडेला एका तरुणाचा मृतदेह पोत्यात सापडला त्यांनतर हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनतर आरोपींविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरु केला. पोलिसांनी टेक्निकल तपास करून तीन संशयितांना ताब्यात घेतलं. त्यांची कठोर चौकशी केली असता आरोपींनी त्यांचा गुन्हा कबूल केल्याची माहिती आहे.

आरोपींची दिलेल्या माहितीच्या आधारे, दोन वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह बकिंगहॅम कालव्यातून ताब्यात घेतला. आता वडील आणि मुलाचे मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी सरकारी रोयापेट्टाह रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. तर पीडित महिलेचा मृतदेह अद्याप सापडलेला नाही आहे. आरोपींनी सांगितले की, पोलिसांनी महिलेचा मृतदेह इंदिरा नगर एमआरटीएस स्टेशनजवळील एका मोठ्या कचऱ्याच्या डब्यात टाकण्यात आला होता. आता पोलीस त्या महिलेचा मृतदेह शोधण्याचा प्रयत्नात आहे. या तिहेरी हत्याकांडाने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. राज्यातील कायदा-व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.

Beed Crime: चुलत भावानेच धारदार शस्त्राने गळा चिरून सख्ख्या भावाचा केली हत्या; कारण काय?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: तामिळनाडूतील चेन्नई शहरात.

  • Que: हत्या का करण्यात आली?

    Ans: महिलेने लैंगिक अत्याचाराला विरोध केल्यामुळे.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय आहे?

    Ans: तीन आरोपी अटकेत असून पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Tamil nadu crime an attempt was made to sexually assault a woman when she resisted she was brutally murdered along with her husband and two year old son

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 02:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Uttarpradesh Crime: लग्न करून विश्वासघात! तृतीयपंथी व्यक्तीसोबत लग्न, काही दिवसांतच दागिने व रोख रक्कम घेऊन पती फरार
1

Uttarpradesh Crime: लग्न करून विश्वासघात! तृतीयपंथी व्यक्तीसोबत लग्न, काही दिवसांतच दागिने व रोख रक्कम घेऊन पती फरार

Beed Crime: चुलत भावानेच धारदार शस्त्राने गळा चिरून सख्ख्या भावाचा केली हत्या; कारण काय?
2

Beed Crime: चुलत भावानेच धारदार शस्त्राने गळा चिरून सख्ख्या भावाचा केली हत्या; कारण काय?

Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…
3

Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…

Delhi Crime: दिल्ली हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार; तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात
4

Delhi Crime: दिल्ली हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार; तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Tamilnadu Crime: महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न; विरोध केल्यावर पती आणि दोन वर्षांच्या मुलासह निर्घृण हत्या

Feb 01, 2026 | 02:14 PM
जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

जुळ्या बाळांना भेटण्यासाठी रामचरण रुग्णालयात दाखल, चाहते झाले वेडे! धक्काबुक्की अन्…Video Viral

Feb 01, 2026 | 02:12 PM
Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Washim News: पोलिसांची कारवाई, ६ चोरटे सापडले तावडीत! तब्बल साडे ९ लाखांचा माल जप्त

Feb 01, 2026 | 02:10 PM
Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Union Budget 2026: टियर-२, टियर-३ शहरांचा गेमचेंजर बजेट; पायाभूत सुविधांना मिळेल मेगा ‘बूस्ट’

Feb 01, 2026 | 02:06 PM
“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

“हीच जगाची समस्या आहे…”, ए.आर. रहमानने कपिल शर्माच्या शोमध्ये केले त्यांच्या चर्चेत असलेल्या विधानाचे समर्थन

Feb 01, 2026 | 02:01 PM
Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Budget 2026: सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण वाढणार की दिलासा? काय स्वस्त, काय महाग? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Feb 01, 2026 | 01:54 PM
Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प हे विकसित भारताच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल : देवेंद्र फडणवीस

Feb 01, 2026 | 01:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM