Beed Crime: चुलत भावानेच धारदार शस्त्राने गळा चिरून सख्ख्या भावाचा केली हत्या; कारण काय?

Kerala Crime: धक्कादायक! आत्महत्येचा बनाव करत तरुणीची हत्या; मृतदेहावर लैंगिक अत्याचार आणि…
काय घडलं नेमकं?
बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील उत्तरेश्वर पिंपरी येथील विक्कीला आरोपी महेश याने केवड व पिंप्रीच्या शिवावरील शेतात शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास घेऊन जाऊन त्याला बेशुद्ध होईपर्यंत दारू पाजली. त्यानंतर त्याच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने त्याचा गळा कापून त्याची हत्या केली. त्याचे प्रेत रस्त्यावर टाकून आरोपी फरार झाला होता. याप्रकरणी केज पोलिसात गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.
आरोपीला एका तासात अटक
या घटनेची माहिती शनिवारी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन मयताची ओळख पटविली. एका तासाच्या आत आरोपीचा शोध लावून आरोपी महेशला जेरबंद केले. त्याला पोलिसी खाक्या दाखविताच त्याने मी घरगुती करणा वरून व भूखंडाच्या कारणातून हत्या केल्याची कबुली दिली.
ज्याच्या हातात लहानपणी खेळलं, त्याच हाताने आजोबांचा खून! कारण काय?
बीड जिल्ह्यातील परळी शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लहानपणी ज्यांच्या हातात खेळलो, आई-वडिलांनंतर ज्यांनी सर्वाधिक प्रेम दिलं, त्या आजोबांवरच नातवाने हात उचलल्याची ही हृदयद्रावक घटना आहे. आजी-आजोबा आणि नातवंडांचं नातं म्हणजे मायेचा आधार आणि आयुष्यभराच्या आठवणींचा खजिना. मात्र परळीत घडलेल्या या घटनेने या पवित्र नात्यालाच काळिमा फासला आहे. नातवाने अमानुष मारहाण केल्याने आजोबांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
धक्कादायक ! शेतात जनावरे नेण्यावरून झाला वाद; तरुणाने हल्ला करत थेट शेतकऱ्याची केली हत्या
Ans: केज तालुक्यातील उत्तरेश्वर पिंपरी व केवड सीमेवरील शिवारात.
Ans: चुलत भाऊ महेश उतरेश्वर चंदनशिव (वय 25); घटनेनंतर अवघ्या एक तासात अटक.
Ans: घरगुती व भूखंडाच्या वादातून खून केल्याची कबुली आरोपीने दिली आहे.