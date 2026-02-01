Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Beed Crime: चुलत भावानेच धारदार शस्त्राने गळा चिरून सख्ख्या भावाचा केली हत्या; कारण काय?

केज तालुक्यातील उत्तरेश्वर पिंपरी शिवारात 25 वर्षीय विकी उर्फ आण्णा चंदनशिव याचा चुलत भाऊ महेश चंदनशिव याने दारू पाजून धारदार शस्त्राने गळा चिरून खून केला. पोलिसांनी एक तासात आरोपीला अटक केली आहे.

Feb 01, 2026 | 11:50 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • उत्तरेश्वर पिंपरी–केवड शिवारात युवकाची निर्घृण हत्या
  • चुलत भावाकडूनच खून; घरगुती व भूखंडाच्या वादातून कृत्य
  • केज पोलिसांची तत्पर कारवाई; एक तासात आरोपी जेरबंद
बीड: बीड जिल्ह्यातील एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. चुलत भावानेच आपल्या सख्या भावानेच धारदार शस्त्राने गळा चिरून हत्या केल्याची समोर आली आहे. ही घटना केवड आणि उत्तरेश्वर पिंपरीच्या सीमेवरील शिवारात घडली. हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव विकी उर्फ आण्णा चंदनशिव (२५ वर्ष) असे आहे. तर आरोपीचे नाव महेश उत्तरेश्वर चंदनशिव असे आहे. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील उत्तरेश्वर पिंपरी येथील विक्कीला आरोपी महेश याने केवड व पिंप्रीच्या शिवावरील शेतात शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास घेऊन जाऊन त्याला बेशुद्ध होईपर्यंत दारू पाजली. त्यानंतर त्याच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने त्याचा गळा कापून त्याची हत्या केली. त्याचे प्रेत रस्त्यावर टाकून आरोपी फरार झाला होता. याप्रकरणी केज पोलिसात गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया चालू आहे.

आरोपीला एका तासात अटक

या घटनेची माहिती शनिवारी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन मयताची ओळख पटविली. एका तासाच्या आत आरोपीचा शोध लावून आरोपी महेशला जेरबंद केले. त्याला पोलिसी खाक्या दाखविताच त्याने मी घरगुती करणा वरून व भूखंडाच्या कारणातून हत्या केल्याची कबुली दिली.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: खुनाची घटना कुठे घडली?

    Ans: केज तालुक्यातील उत्तरेश्वर पिंपरी व केवड सीमेवरील शिवारात.

  • Que: आरोपी कोण आहे आणि त्याला कधी अटक झाली?

    Ans: चुलत भाऊ महेश उतरेश्वर चंदनशिव (वय 25); घटनेनंतर अवघ्या एक तासात अटक.

  • Que: खुनामागचे कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: घरगुती व भूखंडाच्या वादातून खून केल्याची कबुली आरोपीने दिली आहे.

Feb 01, 2026 | 11:50 AM

