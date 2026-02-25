Uttarpradesh Crime: पुन्हा निळा ड्रम प्रकरण! थरारक वेबसिरीज बघितली अन् जन्मदात्याची केली हत्या, 21 वर्षीय मुलाला अटक

उत्तरप्रदेश : आज आपण सोशल मीडियावर प्रत्येक जण आपल्या वडिलांविषयी संवेदना व्यक्त करताना पाहायला मिळतो. मात्र घर म्हटल की बाप आणि मुलांमध्ये मत मतांतर असतातच. एका घटनेनं तुम्हाला सुद्धा बाप आणि मुलाच नात एवढ टोकाच का बनल? याचा विचार येईल. उत्तर प्रदेश मधील आशियाना भागात ही घटना घडली आहे. मुलाने आपल्या बापाचा खून केला आणि त्याचा मृतदेह हा चक्क ड्रम मध्ये भरून ठेवला. या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. मानवेंद्र सिंह अस हत्या झालेल्या व्यक्तीचं मग आहे. ते व्यवसायाने औषध विक्रेते होते त्यांना वाटायचं की आपल्या मुलाने पुढे जाऊन चांगला शिक्षण घ्याव आणि मोठ्या पदावर जाव त्यामुळे ते मुलांना सांगत असायचे. पण मुलाला हे बापाच दडपण सहन झाल नाही त्यामुळे शेवटी त्याने टोकाच पाऊल उचललं आणि बापाची हत्या करण्याचा प्लान त्याने केला आणि बापाची हत्या केली.
स्वतःची बहीण समोर तिच्या समोर केले तुकडे
अवघ्या २१ वर्षाच्या मुलाने आपल्या बापाची हत्या केली. हत्या करत असताना त्याने सिंह यांचे परवान धारक असलेल्या बंदुकीच्या सहाय्याने गोळ्या घातल्या. त्यानं घरातच आपल्या बापाची बंदूक घेतली घरात गोळ्या घातल्या. त्याचा कारण ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल कारण सिंह हे आपल्या मुलाला सतत सांगत असायचे तुला डॉक्टर व्ह्यायच आहे. मुलाच अभ्यासात अजिबात लक्ष नव्हत त्याने एकदा चिठ्ठी लिहून घरातून पळून जाण्याचा पण प्रयत्न केला होता. त्याला अनेकदा अभ्यासाच टेन्शन येत होत. त्यामुळे तो आपली गोष्ट सांगत नव्हता. त्याचा दबावामुळे स्वभाव एवढा रागीट बनला की त्याने शेवटी बंदुकीने गोळी झाडत बापाची हत्या केली. त्याने पुरावा एवढ्या धक्कादायक पद्धतीने नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला की तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. त्याने चक्क एका ड्रम मध्ये आपल्या बापाचा मृतदेह हा निळ्या ड्रम मध्ये भरला आणि काय केल ते वाचा.
हात पाय तोडले आणि उरलेला भाग जाळून टाकला
त्याने हत्या करत असताना कोणाला कळू नये यासाठी आधी त्याने हात तोडले, पाय तोडले आणि उरलेला भाग हा जाळून टाकण्याचा प्रयत्न केला. स्लीपिंग बैग मध्ये त्याने त्याने ड्रम मध्ये भरून ठेवला. त्याने हे करत असताना बहीण समोर होती मात्र बहिणीला पण त्याने धमकी दिली. जर तू ही गोष्ट सांगितली तर तुला पण जीवे मारून टाकेन. २० फेब्रुवारीला ते बेपत्ता झाले होते मात्र शोधूनही त्यांचा पत्ता लागला नाही. शेवटी घरातच ड्रम मध्ये बापाचे तुकडे मिळाले. या घटनेनं पुणे उत्तर प्रदेश हादरुन गेल आहे. याचा तपास हा पोलीसांककडून केला जात आहे. अक्षतला सध्या पोलीसांनी ताब्यात घेतल आहे. त्याचा अधिक तपास केला जात आहे. मात्र या घटनेने बहिणीच्या पण मनात भीती बसली आहे. डोळ्या समोर थरारक पद्धतीने मारण्यात आल. त्याला पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. या घटनेमागचं सत्य जाणून घेण्याचा पोलीस प्रयत्न करत आहेत.
थ्रिल वेब सीरीज बघण्याचा नाद! खलनायक अक्षत बापाचा काटा कसा काढला ?
अक्षत ने वडिलांचा काटा काढायचा का ठरवल होत? किवा त्याने हे प्लान अतिशय सीरीज पद्धतीने रचल होत. अक्षतचा भूतकाळ वाचल्यावर तुमच्याही काळजात धस्स होईल. कारण अक्षतने एवढ्या क्रूर पद्धतीने आपल्या बापाचे तुकडे केले त्याने काळजाचा थरकाप उडाला आहे. अक्षतला क्राइम आणि थ्रिल वेब सीरीज पाहण्याचा नाद होता. त्याने हे सगळ कांड करण्याआधी पुरावा ही नष्ट करायचं ठरवलं होत. त्याने बापाचे तुकडे करण्याआधी वेब सीरीज मधून तो सगळ काही पहायचं आणि रियल लाइफ मध्ये तस काही करण्याचा प्रयत्न करत होत. जेव्हा बापाने अभ्यासाच प्रेशर दिल तेव्हा त्याने मात्र चक्क बापाचा काटा काढायचा ठरवलं.
Ans: उत्तर प्रदेशातील आशियाना भागात.
Ans: बेपत्ता तक्रारीनंतर घरातील ड्रममध्ये अवशेष सापडले.
Ans: आरोपीला ताब्यात घेऊन पुढील तपास सुरू आहे.