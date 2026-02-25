Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Baramati By Election: सुनेत्रा पवार विधानसभेच्या रिंगणात! बारामती पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची मोठी रणनीती

अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती जागेवरील पोटनिवडणुकीची चर्चा वाढत आहे. निवडणूक आयोगाने या जागेसाठी मतदार यादी पुनरीक्षणाचा वेळापत्रक जाहीर केला आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:06 PM
  • बारामती विधानसभा जागेसाठी सुनेत्रा पवार यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे
  • निवडणूक आयोगाने बारामती मतदारसंघासाठी मतदार यादी पुनरीक्षणाचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे
  • अजित पवारांच्या निधनानंतर पक्षाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची ठरली
Baramati By Election: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा जागेच्या पोटनिवडणूक होणार आहे. विधानसभेची जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक असते. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या पत्नी आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मंगळवारी मुंबईतील प्रफुल्ल पटेल यांच्या निवासस्थानी झालेल्या पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयासह, सुनेत्रा पवार आता अजित पवारांचा राजकीय वारसा पुढे नेतील असेही या बैठकीत पक्षाने स्पष्ट केले आहे. या बैठकीत केवळ पोटनिवडणूकच नव्हे तर राज्यसभा निवडणुका आणि पक्षाच्या भावी नेतृत्वाबाबत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

Trump 2026: ट्रम्पच्या थापा काही संपेनात! ‘या’ महासत्तांबद्दल केले अत्यंत खोटे दावे; भारताबद्दलही ओकली गरळ

बारामती पोटनिवडणूक आणि मतदार यादी वेळापत्रक

अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती जागेवरील पोटनिवडणुकीची चर्चा वाढत आहे. निवडणूक आयोगाने या जागेसाठी मतदार यादी पुनरीक्षणाचा वेळापत्रक जाहीर केला आहे. नियमांनुसार, १ जानेवारी २०२६ रोजी नोंदणीकृत मतदारच या पोटनिवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. १० मार्च रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेचच पक्ष निवडणूक प्रचारात पूर्णपणे सहभागी होईल असा निर्णय कोअर कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आपल्या आजोबांच्या सन्मानार्थ ही निवडणूक बिनविरोध पार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, जरी सर्वांचे लक्ष विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) कोअर कमिटीची अत्यंत महत्त्वाची बैठक प्रफुल्ल पटेल यांच्या निवासस्थानी पार पडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर पक्षाची पुढील दिशा आणि नेतृत्व ठरवण्यासाठी ही बैठक निर्णायक ठरली आहे. यामध्ये पार्थ पवार यांच्याकडे मोठी जबाबदारी देण्यासोबतच संघटनात्मक बदलांचे संकेत देण्यात आले आहेत.

पुण्यातील राजकीय हिंसाचाराच्या घटनेनंतर काँग्रेस आक्रमक; शिष्टमंडळाची पोलिस आयुक्तांसोबत चर्चा

बैठकीतील सर्वात मोठा निर्णय पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित आहे. महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या रिक्त जागांसाठी पार्थ पवार हे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार असतील, असा एकमताने निर्णय घेण्यात आला आहे. पार्थ यांना राज्यसभेवर पाठवून त्यांच्याकडे दिल्लीतील प्रचाराचे आणि केंद्रीय पातळीवर पक्षाचे नेतृत्व सोपवले जाणार आहे. या निर्णयामुळे अजित पवार यांचे कुटुंब राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही स्तरावर आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

२६ फेब्रुवारी: नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड

अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षात निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्यासाठी २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या दिवशी पक्षाच्या नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षाची अधिकृत घोषणा केली जाईल. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि वरिष्ठ नेत्यांनी आगामी काळात पक्षात होणाऱ्या मोठ्या बदलांचा आढावा घेतला आहे. पक्षातील संभाव्य अनिश्चितता दूर करण्यासाठी सर्व नेत्यांनी एकजुटीने काम करण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त केला.

Published On: Feb 25, 2026 | 03:06 PM

