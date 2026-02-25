Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Eric Slover: रडार निकामी आणि चिनूकची एन्ट्री! निकोलस मादुरोला पकडणाऱ्या अमेरिकन कमांडरने सांगितली ‘त्या’ रात्रीची चित्तथरारक कहाणी

जानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीला, अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांना पकडण्यासाठी ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्यूट रिझोल्व सुरू केले. या ऑपरेशनचे नेतृत्व मुख्य वॉरंट अधिकारी ५ एरिक स्लोव्हर यांनी केले.

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:15 PM
commander eric slover reveals operation absolute resolve nicholas maduro capture story

निकोलस मादुरोला त्याच्या घरातून ओढून नेणाऱ्या अमेरिकन कमांडरने त्या रात्रीची संपूर्ण कहाणी केली उघड ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ऐतिहासिक मोहीम
  • हिरो कमांडर
  • अशक्य कामगिरी

Eric Slover Commander Nicholas Maduro capture : काही घटना इतिहासाची पानं बदलून टाकतात आणि जानेवारी २०२६ मध्ये झालेली ‘ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्यूट रिझोल्व’ (Operation Absolute Resolve) ही मोहीम त्यापैकीच एक आहे. व्हेनेझुएलाचे हुकूमशहा मानले जाणारे निकोलस मादुरो (Nicholas Maduro) यांना त्यांच्या कराकस येथील घरातून अमेरिकन (America) सैन्याने ज्या पद्धतीने ओढून नेले, त्याने संपूर्ण जगाला थक्क केले होते. आज या मोहिमेचा खरा हिरो, अमेरिकन हवाई दलाचे कमांडर एरिक स्लोव्हर, जगासमोर आले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘स्टेट ऑफ द युनियन’ भाषणात स्लोव्हर यांना सर्वोच्च लष्करी सन्मानाने गौरवल्यानंतर या गुप्त मोहिमेतील थरारक तपशील समोर आले आहेत.

कोण आहे एरिक स्लोव्हर? (ज्याने मादुरोला झुकवले)

मूळचे उत्तर कॅरोलिनाचे असलेले एरिक स्लोव्हर हे अमेरिकन लष्करातील ‘चीफ वॉरंट ऑफिसर-५’ या उच्च पदावर कार्यरत आहेत. २००९ मध्ये लष्करात सामील झाल्यापासून त्यांनी अनेक कठीण मोहिमा फत्ते केल्या आहेत. अफगाणिस्तानातील युद्धाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या स्लोव्हर यांना ‘चिनूक’ हेलिकॉप्टर उडवण्यात माहीर मानले जाते. जेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने निकोलस मादुरो यांना पकडण्याची योजना आखली, तेव्हा या अत्यंत धोकादायक कामासाठी केवळ एरिक स्लोव्हर यांच्यावरच विश्वास टाकला गेला.

कराकसची ती काळी रात्र आणि गोळीबाराचा थरार

ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्यूट रिझोल्व ही साधी कारवाई नव्हती. कराकसमध्ये मादुरो यांच्या निवासस्थानी रशिया आणि चीनचे गुप्तचर एजंट आधीच तैनात होते. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाची रडार यंत्रणा निकामी करण्यासाठी एका विशेष इलेक्ट्रॉनिक शस्त्राचा वापर केला, ज्यामुळे व्हेनेझुएलाचे सैन्य अंधारात राहिले. एरिक स्लोव्हर यांनी त्यांचे चिनूक हेलिकॉप्टर मादुरोच्या निवासस्थानाजवळ उतरवले. यावेळी दुसऱ्या बाजूने प्रचंड गोळीबार सुरू झाला.

स्वतः राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी स्लोव्हर यांच्या शौर्याचे कौतुक करताना सांगितले की, “जेव्हा एरिक हेलिकॉप्टरमधून खाली उतरला, तेव्हा त्याच्यावर गोळ्यांचा वर्षाव झाला. त्याला अनेक गोळ्या लागल्या, त्याचे शरीर रक्ताळले होते, पण तो हटला नाही. त्याचे एकमेव लक्ष मादुरोला पकडणे हेच होते.” रक्ताने माखलेल्या अवस्थेतही स्लोव्हर यांनी निकोलस मादुरोला ताब्यात घेतले आणि पुन्हा हेलिकॉप्टरमध्ये चढवले.

५० दशलक्ष डॉलर्सचा इनाम आणि यशस्वी सुटका

निकोलस मादुरो यांच्यावर अमेरिकेने ५० दशलक्ष डॉलर्सचे (सुमारे ४१५ कोटी रुपये) बक्षीस ठेवले होते. त्यांना पकडून हेलिकॉप्टरमध्ये बसवल्यानंतरही शत्रूचा हल्ला सुरूच होता. मात्र, एरिक स्लोव्हर यांनी जखमी असूनही अत्यंत कौशल्याने चिनूक हेलिकॉप्टर उडवून मादुरोला व्हेनेझुएलाच्या सीमेबाहेर नेले. या धाडसी कृत्यामुळेच आज मादुरो अमेरिकेच्या ताब्यात आहेत.

जागतिक राजकारणात खळबळ

एरिक स्लोव्हर यांना मिळालेला सन्मान आणि या मोहिमेचा झालेला खुलासा यामुळे रशिया आणि चीनच्या गोटात संतापाचे वातावरण आहे. मात्र, अमेरिकेने हे स्पष्ट केले आहे की, लोकशाहीला धोका निर्माण करणाऱ्या आणि गुन्हेगारीत गुंतलेल्या कोणत्याही नेत्याला सोडले जाणार नाही. एरिक स्लोव्हर यांची ही कहाणी आता जगभरातील सैनिकांसाठी प्रेरणेचा स्रोत बनली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: 'ऑपरेशन अ‍ॅब्सोल्यूट रिझोल्व' नेमके काय होते?

    Ans: हे जानेवारी २०२६ मध्ये अमेरिकन सैन्याने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करण्यासाठी राबवलेले एक गुप्त लष्करी ऑपरेशन होते.

  • Que: एरिक स्लोव्हर यांना कोणता सन्मान मिळाला?

    Ans: एरिक स्लोव्हर यांना त्यांच्या अतुलनीय शौर्यासाठी अमेरिकेचा सर्वोच्च लष्करी सन्मान (Medal of Honor) प्रदान करण्यात आला आहे.

  • Que: मादुरोला पकडताना कोणत्या विमानाचा वापर झाला?

    Ans: या मोहिमेत अमेरिकन हवाई दलाच्या 'चिनूक' (Chinook) हेलिकॉप्टरचा वापर करण्यात आला, ज्याचे वैमानिक स्वतः एरिक स्लोव्हर होते.

Eric Slover: रडार निकामी आणि चिनूकची एन्ट्री! निकोलस मादुरोला पकडणाऱ्या अमेरिकन कमांडरने सांगितली 'त्या' रात्रीची चित्तथरारक कहाणी

