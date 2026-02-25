Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
संभाजीनगर जिल्हा रुग्णालयातील शस्त्रक्रिया ७ दिवसांपासून ठप्प; गोरगरीब रुग्णांचे हाल, खासगी रुग्णालयांची लुटमार

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा रुग्णालयातील ऑपरेशन थिएटर गेल्या सात दिवसांपासून बंद असल्याने शस्त्रक्रिया ठप्प झाल्या आहेत. मॉड्यूलर ओटीच्या कामामुळे ही स्थिती उद्भवल्याचा दावा प्रशासनाने केला असला तरी रुग्णांना खासगी रुग्णालय

Updated On: Feb 25, 2026 | 03:15 PM
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा रुग्णालय येथे गेल्या सात दिवसांपासून सर्जरी विभागाचे ऑपरेशन थिएटर बंद असल्याने छोट्या-मोठ्या शस्त्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत. मोफत औषधे व मोफत शस्त्रक्रिया या आशेवर येणाऱ्या गोरगरीब रुग्णांसाठी ही परिस्थिती जीवघेणी ठरत आहे. दररोज उपचारासाठी रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची निराशा वाढत असून, त्यांच्या वेदना आणि चिंता दिवसेंदिवस तीव्र होत आहेत.

जिल्हा रुग्णालयात स्त्री रोग शस्त्रक्रिया थिएटर (गायनिक), अर्थों, सर्जरी आणि डोळ्यांच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी चार ऑपरेशन थिएटर आहेत. यात प्रामुख्याने गर्भवती महिलांची प्रसूती (सिझेरियन व नॉर्मल), गर्भपिशवी काढणे, कुटुंबनियोजन, गर्भपात, जनरल सर्जरी,
अस्थिरोग संदर्भात शस्त्रक्रिया, हर्निया, गाठी काढणे, अपघातातील किरकोळ शस्त्रक्रिया अशा अनेक आवश्यक शस्त्रक्रिया होतात.

एका ऑपरेशन थिएटरचा निर्जंतुकीकरण अहवाल नकारात्मक आल्याने तेथे होणाऱ्या शस्त्रक्रिया थांबवण्यात आल्या होत्या. त्यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येऊनही ऑपरेशन थिएटर बंद आहे. गेल्या ७ दिवसांपासून ऑपरेशन थिएटर बंद असल्याने शस्त्रक्रिया ठप्प झाल्या आहेत. परिणामी रुग्णांना नाईलाजाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी) किंवा खाजगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत आहे.

Water Scheme: पाण्यासाठी महापालिकेने साधला गुढीपाडव्याचा मुहूर्त, पहिला पंप सुरू करण्याच्या प्रशासनाकडून हालचाली

मात्र खाजगी रुग्णालयातील उपचार खर्चिक असल्याने गोरगरीब कुटुंबांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कुटुंबांना हजारो रुपयांचा खर्च परवडणारा नसल्याने रुग्णांची चिंता वाढली आहे. ऑपरेशन थिएटरचे काम सुरू असून कोणत्याही शस्त्रक्रिया ठप्प नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

शस्त्रक्रिया ठप्प नाही

अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्स डॉ. भूषणकुमार रामटेके म्हणाले, रुग्णालयात मॉड्यूलर ऑपरेशन ८८ थिएटर करण्याचे काम सुरू आहे त्यामुळे सोईनुसार शस्त्रक्रिया करण्यात येत आहेत. एका ऑपरेशन थिएटरचा निर्जंतुकरण अहवाल नकारात्मक होता, त्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. रुग्णाची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे.

Crime News: कायद्याला खुलं आव्हान! एका दिवसात दोन ठिकाणी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ले; धक्कादायक घटनेने संभाजीनगर हादरले

Web Title: Surgery at sambhajinagar district hospital has been suspended for 7 days

Published On: Feb 25, 2026 | 03:15 PM

