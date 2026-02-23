‘मेनोपॉज क्लिनिक’चा शुभारंभ! रजोनिवृत्ती काळातील महिलांना मिळणार मोफत समुपदेशन व उपचार

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था, डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यासाठी आयोजित ‘वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्यरत्न पुरस्कार’ आणि ‘महाआरोग्य सन्मान २०२६’ सोहळा आज यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे उत्साहात पार पडला. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोडर्डीकर यांच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.(फोटो सौजन्य – istock)
1 दिवसात किती किलोमीटर चालायला हवं? रोज चालण्याचे तुफान फायदे
या सोहळ्यात २३ जणांना ‘आरोग्यरत्न पुरस्कार’ देऊन गौरवण्यात आले. यामध्ये १ लाख रुपये, प्रशस्तीपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. तसेच, दुर्गम भागात सेवा देणारे डॉक्टर, परिचारिका आणि आशा स्वयंसेविका अशा १७४ गुणवंतांना ‘महाआरोग्य सन्मान’ प्रदान करण्यात आला. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आपल्या भाषणात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, आमचे डॉक्टर आणि कर्मचारी समर्पित भावनेने काम करत असून ते सामान्य जनतेसाठी देवदूत ठरत आहेत.
राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी ‘आशा’ स्वयंसेविकांचा उल्लेख आरोग्याचा कणा असा केला आणि मेनोपॉज क्लिनिक महिलांमधील संकोच दूर करण्यास मदत करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. यावेळी व्यासपीठावर आमदार राजू खरे, मुंबईचे उपमहापौर संजय घाडी, आरोग्य सचिव ई. रवींद्रन आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांच्या आरोग्यविषयक व्हिडिओंचे आणि आरोग्य दिनदर्शिकेचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले.
पोटाची सुटलेली ढेरी कमी करण्यासाठी नियमित करा कढीपत्त्याचे सेवन, महिनाभरात शरीरात दिसून येतील असंख्य बदल
दर बुधवारी येथे रजोनिवृत्ती काळातील महिलांना मोफत समुपदेशन व उपचार मिळतील. असा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
यासोबतच, असाध्य आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना घरपोच सेवा देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र पॅलिएटिव्ह केअर’ कार्यक्रमाचाही शुभारंभ करण्यात आला.कार्यक्रमात महिलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ उपक्रमाचे राज्यस्तरीय लोकार्पण करण्यात आले. राज्यातील ५८० ठिकाणी ही विलनिक्स सुरू करण्यात आली आहे.