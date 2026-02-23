Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Launch Of Menopause Clinic Menopausal Women Will Get Free Counseling And Treatment

‘मेनोपॉज क्लिनिक’चा शुभारंभ! रजोनिवृत्ती काळातील महिलांना मिळणार मोफत समुपदेशन व उपचार

राजेनिवृत्तीच्या काळात महिला शारीरिक आणि मानसिक समस्यांनी त्रस्त असतात. असाध्य आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना घरपोच सेवा देण्यासाठी 'महाराष्ट्र पॅलिएटिव्ह केअर' कार्यक्रमाचाही शुभारंभ करण्यात आला.

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:45 AM
'मेनोपॉज क्लिनिक'चा शुभारंभ! रजोनिवृत्ती काळातील महिलांना मिळणार मोफत समुपदेशन व उपचार

'मेनोपॉज क्लिनिक'चा शुभारंभ! रजोनिवृत्ती काळातील महिलांना मिळणार मोफत समुपदेशन व उपचार

Follow Us:
Follow Us:

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था, डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचा गौरव करण्यासाठी आयोजित ‘वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्यरत्न पुरस्कार’ आणि ‘महाआरोग्य सन्मान २०२६’ सोहळा आज यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे उत्साहात पार पडला. सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोडर्डीकर यांच्या हस्ते हे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.(फोटो सौजन्य – istock)

1 दिवसात किती किलोमीटर चालायला हवं? रोज चालण्याचे तुफान फायदे

या सोहळ्यात २३ जणांना ‘आरोग्यरत्न पुरस्कार’ देऊन गौरवण्यात आले. यामध्ये १ लाख रुपये, प्रशस्तीपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. तसेच, दुर्गम भागात सेवा देणारे डॉक्टर, परिचारिका आणि आशा स्वयंसेविका अशा १७४ गुणवंतांना ‘महाआरोग्य सन्मान’ प्रदान करण्यात आला. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आपल्या भाषणात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, आमचे डॉक्टर आणि कर्मचारी समर्पित भावनेने काम करत असून ते सामान्य जनतेसाठी देवदूत ठरत आहेत.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी ‘आशा’ स्वयंसेविकांचा उल्लेख आरोग्याचा कणा असा केला आणि मेनोपॉज क्लिनिक महिलांमधील संकोच दूर करण्यास मदत करेल, असा विश्वास व्यक्त केला. यावेळी व्यासपीठावर आमदार राजू खरे, मुंबईचे उपमहापौर संजय घाडी, आरोग्य सचिव ई. रवींद्रन आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांच्या आरोग्यविषयक व्हिडिओंचे आणि आरोग्य दिनदर्शिकेचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले.

पोटाची सुटलेली ढेरी कमी करण्यासाठी नियमित करा कढीपत्त्याचे सेवन, महिनाभरात शरीरात दिसून येतील असंख्य बदल

दर बुधवारी येथे रजोनिवृत्ती काळातील महिलांना मोफत समुपदेशन व उपचार मिळतील. असा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

यासोबतच, असाध्य आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना घरपोच सेवा देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र पॅलिएटिव्ह केअर’ कार्यक्रमाचाही शुभारंभ करण्यात आला.कार्यक्रमात महिलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ उपक्रमाचे राज्यस्तरीय लोकार्पण करण्यात आले. राज्यातील ५८० ठिकाणी ही विलनिक्स सुरू करण्यात आली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Launch of menopause clinic menopausal women will get free counseling and treatment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 11:45 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चुकीची ब्रा घातल्यामुळे वाढतो अपचन-अ‍ॅसिडिटीचा त्रास! जाणून घ्या रोजच्या वापरतील कपड्यांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम
1

चुकीची ब्रा घातल्यामुळे वाढतो अपचन-अ‍ॅसिडिटीचा त्रास! जाणून घ्या रोजच्या वापरतील कपड्यांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम

पोटाची सुटलेली ढेरी कमी करण्यासाठी नियमित करा कढीपत्त्याचे सेवन, महिनाभरात शरीरात दिसून येतील असंख्य बदल
2

पोटाची सुटलेली ढेरी कमी करण्यासाठी नियमित करा कढीपत्त्याचे सेवन, महिनाभरात शरीरात दिसून येतील असंख्य बदल

वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा निर्माण करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सब्जाचे सेवन, जाणून घ्या योग्य वेळ
3

वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा निर्माण करण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा सब्जाचे सेवन, जाणून घ्या योग्य वेळ

राज्यात हेमोफिलिया रुग्णांकडे दुर्लक्ष! ५,५०० रुग्णांचे आयुष्य ‘क्लॉटिंग फॅक्टर’ वर रुग्णांना हवी आहे बजेटमध्ये भरीव तरतूद
4

राज्यात हेमोफिलिया रुग्णांकडे दुर्लक्ष! ५,५०० रुग्णांचे आयुष्य ‘क्लॉटिंग फॅक्टर’ वर रुग्णांना हवी आहे बजेटमध्ये भरीव तरतूद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
EL Mencho: ड्रग्ज, 8,400 कोटींची संपत्ती अन् ‘क्रूर’ साम्राज्य; माफियाच्या श्रीमंतीची ‘अशी’ गुपिते जी वाचून पायाखालची जमीनच सरकेल

EL Mencho: ड्रग्ज, 8,400 कोटींची संपत्ती अन् ‘क्रूर’ साम्राज्य; माफियाच्या श्रीमंतीची ‘अशी’ गुपिते जी वाचून पायाखालची जमीनच सरकेल

Feb 23, 2026 | 01:15 PM
‘BAFTA Awards’ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली; म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक

‘BAFTA Awards’ मध्ये Dharmendra यांना वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली; म्युझिकल ट्रिब्यूटने चाहते झाले भावुक

Feb 23, 2026 | 01:11 PM
“लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी”; इचलकरंजीत मराठी दिन महोत्सव, मायमातीतल्या कलागुणांना मिळणार वाव

“लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी”; इचलकरंजीत मराठी दिन महोत्सव, मायमातीतल्या कलागुणांना मिळणार वाव

Feb 23, 2026 | 01:09 PM
Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo

Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo

Feb 23, 2026 | 12:57 PM
Sharad Pawar Health Update: “पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार “, शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर

Sharad Pawar Health Update: “पुढच्या 48 तासाच डिस्चार्ज मिळणार “, शरद पवार यांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर

Feb 23, 2026 | 12:55 PM
संजूकडे कमबॅक करण्याची सुवर्णसंधी! अभिषेक-तिलकच्या खराब कामगिरीनंतर प्रशिक्षकांनी दिले पुनरागमनाचे संकेत

संजूकडे कमबॅक करण्याची सुवर्णसंधी! अभिषेक-तिलकच्या खराब कामगिरीनंतर प्रशिक्षकांनी दिले पुनरागमनाचे संकेत

Feb 23, 2026 | 12:54 PM
CM Devendra Fadnavis News: ‘सत्य समोर येईलच!’ विमान अपघाताबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सूचक विधान

CM Devendra Fadnavis News: ‘सत्य समोर येईलच!’ विमान अपघाताबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सूचक विधान

Feb 23, 2026 | 12:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM