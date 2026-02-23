Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • India Vs South Africa The Unbroken 18 Series Has Come To An End Another Big Blow For India In Ahmedabad

India vs South africa : अतूट 18 मालिकेचा झाला शेवट! अहमदाबादमध्ये भारताला आणखी एक मोठा धक्का

गेल्या १८ आयसीसी स्पर्धेतील भारताचा दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध हा पहिलाच पराभव आहे, २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून याच मैदानावर पराभव पत्करावा लागला होता.

Updated On: Feb 23, 2026 | 12:22 PM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India vs South Africa T20 World Cup 2026 Super 8 : आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ मध्ये, भारतीय संघाला पहिल्याच सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. भारताचा हा ७६ धावांचा पराभव विश्वचषक इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव आहे. याआधी, धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठा पराभव २०१० च्या टी२० विश्वचषकात ब्रिजटाऊनमध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून झाला होता, जेव्हा कॅरिबियन संघाने मेन इन ब्लूचा ४९ धावांनी पराभव केला होता. शिवाय, अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताची १८ सामन्यांची विजयी मालिका खंडित केली. 

गेल्या १८ आयसीसी स्पर्धेतील भारताचा हा पहिलाच पराभव आहे, २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून याच मैदानावर पराभव पत्करावा लागला होता. खरं तर, २०२३ मध्ये अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या विश्वचषक अंतिम सामन्यानंतर भारतीय संघाने आयसीसी स्पर्धांमध्ये एकही सामना गमावलेला नाही, जो आता संपला आहे. त्या विश्वचषक अंतिम पराभवानंतर, टीम इंडियाने अपराजित राहून २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला.

IND vs SA : दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना गमावल्यानंतर आर अश्विन सुर्या – गंभीरवर संतापला! निर्णयांवर केले प्रश्न उपस्थित

त्यानंतर भारताने २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी एकही सामना न गमावता जिंकली. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील शेवटचे चार सामने जिंकून भारताने सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला. तथापि, सलग १८ आयसीसी सामने जिंकल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेने १९ व्या सामन्यात त्याच मैदानावर भारताचा पराभव केला आणि त्यांची विजयी मालिका थांबवली.

इतकेच नाही तर या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेने टी-२० क्रिकेटमधील भारतीय संघाचे राज्यही संपुष्टात आणले आहे. बहुराष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेत भारताचा शेवटचा पराभव २०२२ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध सेमीफायनलमध्ये झाला होता. त्यानंतर, टीम इंडियाने या फॉरमॅटमध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवले आणि २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकलाच नाही तर २०२५ चा आशिया कपही जिंकला, एकही सामना न गमावता. २०२२ च्या सेमीफायनलनंतर, भारताने बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत २३ सामने खेळले, त्यापैकी २१ जिंकले, एक दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध गमावला आणि एक अनिर्णित राहिला.

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका: दक्षिण आफ्रिकेने भारताचा पराभव केला

दक्षिण आफ्रिकेने दिलेल्या १८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, यानसेन (४/२२), केशव महाराज (३/२४) आणि कॉर्बिन बॉश (२/१२) यांच्या गोलंदाजीमुळे भारताचा डाव १८.५ षटकांत १११ धावांवर संपला. यजमान संघाकडून फक्त शिवम दुबे (४२ धावा, ३७ चेंडू, तीन षटकार, एक चौकार) २० धावांचा टप्पा ओलांडू शकले.

Web Title: India vs south africa the unbroken 18 series has come to an end another big blow for india in ahmedabad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 11:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs SA : दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना गमावल्यानंतर आर अश्विन सुर्या – गंभीरवर संतापला! निर्णयांवर केले प्रश्न उपस्थित
1

IND vs SA : दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध सामना गमावल्यानंतर आर अश्विन सुर्या – गंभीरवर संतापला! निर्णयांवर केले प्रश्न उपस्थित

ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming
2

ZIM vs WI : ‘जायंट किलर्स’ झिम्बाब्वे वेस्ट इंडिजला रोखण्यात यश मिळवणार का? वाचा कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

IND vs SA : भारत अजूनही विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल का? कसा असेल World Cup चा मार्ग, वाचा सविस्तर
3

IND vs SA : भारत अजूनही विश्वचषक उपांत्य फेरीत पोहोचू शकेल का? कसा असेल World Cup चा मार्ग, वाचा सविस्तर

Zimbabwe vs West Indies: वेस्टइंडीजसमोर झिम्बाब्वेचे आव्हान! तिसऱ्यांदा आश्चर्यचकित करण्यासाठी ZIM सज्ज
4

Zimbabwe vs West Indies: वेस्टइंडीजसमोर झिम्बाब्वेचे आव्हान! तिसऱ्यांदा आश्चर्यचकित करण्यासाठी ZIM सज्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pak-Afghan War : भारताने पाकिस्तानला सुनावलं अन् तालिबाननेही उपसली हत्यारं; ‘त्या’ एका व्हिडिओने सीमेवर रणकंदन

Pak-Afghan War : भारताने पाकिस्तानला सुनावलं अन् तालिबाननेही उपसली हत्यारं; ‘त्या’ एका व्हिडिओने सीमेवर रणकंदन

Feb 23, 2026 | 12:16 PM
Boong चा ‘BAFTA Awards ‘मध्ये मोठा सन्मान; ‘या’ नामांकनात चित्रपटाने पटकावला पुरस्कार

Boong चा ‘BAFTA Awards ‘मध्ये मोठा सन्मान; ‘या’ नामांकनात चित्रपटाने पटकावला पुरस्कार

Feb 23, 2026 | 12:08 PM
करिअरच्या पंखांना बळ देईल ‘बढ़ना है तो यहां जुड़ना है’ कँपेन, नोकरी गमावण्याची राहणार नाही भीती

करिअरच्या पंखांना बळ देईल ‘बढ़ना है तो यहां जुड़ना है’ कँपेन, नोकरी गमावण्याची राहणार नाही भीती

Feb 23, 2026 | 12:07 PM
Delhi Bomb Threat : ‘बॉम्ब फुटणार आहे…’; विधानसभा, लाल किल्ला आणि दोन शाळांना उडवण्याची धमकी, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

Delhi Bomb Threat : ‘बॉम्ब फुटणार आहे…’; विधानसभा, लाल किल्ला आणि दोन शाळांना उडवण्याची धमकी, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

Feb 23, 2026 | 11:56 AM
PCMC News: कोट्यवधींचा चुराडा होऊनही पिंपरी ‘अस्वच्छ’च पिंपरी-चिंचवडच्या स्वच्छतेच्या दाव्यांची पोलखोल

PCMC News: कोट्यवधींचा चुराडा होऊनही पिंपरी ‘अस्वच्छ’च पिंपरी-चिंचवडच्या स्वच्छतेच्या दाव्यांची पोलखोल

Feb 23, 2026 | 11:52 AM
Uttarpradesh Crime: दुसऱ्या धर्मात लग्न केलं म्हणून भावानेच बहिणीला संपवलं, बाप म्हणाला, ‘अशा मुलींना मारणं योग्यच’

Uttarpradesh Crime: दुसऱ्या धर्मात लग्न केलं म्हणून भावानेच बहिणीला संपवलं, बाप म्हणाला, ‘अशा मुलींना मारणं योग्यच’

Feb 23, 2026 | 11:50 AM
पुणे जिल्ह्यातील 887 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचच प्रशासक; सहा महिन्यांसाठी दिली जबाबदारी

पुणे जिल्ह्यातील 887 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचच प्रशासक; सहा महिन्यांसाठी दिली जबाबदारी

Feb 23, 2026 | 11:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM