India vs South africa : अतूट 18 मालिकेचा झाला शेवट! अहमदाबादमध्ये भारताला आणखी एक मोठा धक्का

India vs South Africa T20 World Cup 2026 Super 8 : आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ मध्ये, भारतीय संघाला पहिल्याच सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. भारताचा हा ७६ धावांचा पराभव विश्वचषक इतिहासातील सर्वात मोठा पराभव आहे. याआधी, धावांच्या बाबतीत सर्वात मोठा पराभव २०१० च्या टी२० विश्वचषकात ब्रिजटाऊनमध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून झाला होता, जेव्हा कॅरिबियन संघाने मेन इन ब्लूचा ४९ धावांनी पराभव केला होता. शिवाय, अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताची १८ सामन्यांची विजयी मालिका खंडित केली.
गेल्या १८ आयसीसी स्पर्धेतील भारताचा हा पहिलाच पराभव आहे, २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून याच मैदानावर पराभव पत्करावा लागला होता. खरं तर, २०२३ मध्ये अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या विश्वचषक अंतिम सामन्यानंतर भारतीय संघाने आयसीसी स्पर्धांमध्ये एकही सामना गमावलेला नाही, जो आता संपला आहे. त्या विश्वचषक अंतिम पराभवानंतर, टीम इंडियाने अपराजित राहून २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला.
त्यानंतर भारताने २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी एकही सामना न गमावता जिंकली. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील शेवटचे चार सामने जिंकून भारताने सुपर ८ मध्ये प्रवेश केला. तथापि, सलग १८ आयसीसी सामने जिंकल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेने १९ व्या सामन्यात त्याच मैदानावर भारताचा पराभव केला आणि त्यांची विजयी मालिका थांबवली.
इतकेच नाही तर या विजयासह दक्षिण आफ्रिकेने टी-२० क्रिकेटमधील भारतीय संघाचे राज्यही संपुष्टात आणले आहे. बहुराष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेत भारताचा शेवटचा पराभव २०२२ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध सेमीफायनलमध्ये झाला होता. त्यानंतर, टीम इंडियाने या फॉरमॅटमध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवले आणि २०२४ चा टी-२० विश्वचषक जिंकलाच नाही तर २०२५ चा आशिया कपही जिंकला, एकही सामना न गमावता. २०२२ च्या सेमीफायनलनंतर, भारताने बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत २३ सामने खेळले, त्यापैकी २१ जिंकले, एक दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध गमावला आणि एक अनिर्णित राहिला.
𝐄𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐚 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐫𝐤𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐫𝐮𝐧 👏 India’s 12-match unbeaten run at the #T20WorldCup ends with the loss to South Africa. Watch the highlights of the contest 🎥 https://t.co/zrJnDpNxQ9 pic.twitter.com/fYiy6NwCrr — ICC (@ICC) February 22, 2026
दक्षिण आफ्रिकेने दिलेल्या १८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, यानसेन (४/२२), केशव महाराज (३/२४) आणि कॉर्बिन बॉश (२/१२) यांच्या गोलंदाजीमुळे भारताचा डाव १८.५ षटकांत १११ धावांवर संपला. यजमान संघाकडून फक्त शिवम दुबे (४२ धावा, ३७ चेंडू, तीन षटकार, एक चौकार) २० धावांचा टप्पा ओलांडू शकले.