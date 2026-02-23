White Mountains म्हणजे हिमनद्यांनी कोरलेलं सौंदर्य; पर्वतरांगांच्या सान्निध्यातील दऱ्या आणि गुहांमध्ये दडलंय निसर्गाचं अनोखं विश्व

White Mountains New Hampshire tourism : जर तुम्ही निसर्गप्रेमी असाल आणि तुम्हाला डोंगर-दऱ्यांच्या कुशीत हरवून जायला आवडत असेल, तर अमेरिकेतील ‘व्हाईट माउंटन’ (White Mountains) ही पर्वतरांग तुमच्या ‘बकेट लिस्ट’मध्ये असायलाच हवी. अॅपलाचियन पर्वतश्रेणीचा (Appalachian Mountains) एक महत्त्वाचा भाग असलेली ही पर्वतरांग आपल्या अद्भूत सौंदर्यासाठी, राकट शिखरांसाठी आणि साहसी खेळांसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. न्यू हॅम्पशायरचा उत्तर-मध्य भाग आणि पश्चिम मेनचा काही भाग व्यापलेली ही पर्वतरांग पर्यटकांना एका वेगळ्याच जगात घेऊन जाते.
अंदाजे ८७ मैल (१४० किमी) लांबीची ही पर्वतरांग ईशान्य अमेरिकेतील सर्वात उंच शिखरांचे घर मानली जाते. या पर्वतरांगेला ‘व्हाईट माउंटन’ का म्हणतात, यामागे एक रंजक कारण आहे. ही शिखरे वर्षातील बराच काळ बर्फाने झाकलेली असतात, त्यामुळे लांबून पाहिल्यावर ती पांढरी शुभ्र दिसतात. या रांगेतील सर्वात उंच शिखर ‘माउंट वॉशिंग्टन’ हे असून त्याची उंची ६,२८८ फूट (१,९१७ मीटर) आहे. विशेष म्हणजे, या भागातील शिखरांना अमेरिकेच्या महान राष्ट्रपतींची नावे दिली आहेत, ज्याला ‘प्रेसिडेन्शिअल रेंज’ असे संबोधले जाते.
या पर्वतरांगांची निर्मिती लाखो वर्षांपूर्वी हिमनद्यांच्या (Glaciers) हालचालींमुळे झाली आहे. या नैसर्गिक प्रक्रियेमुळे येथे ‘नॉचेस’ (Notches) तयार झाले आहेत, ज्याला आपण मराठीत खिंड किंवा दरी म्हणतो. क्रॉफर्ड, फ्रँकोनिया, किन्समन आणि पिंकहॅम नॉच ही ठिकाणे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र आहेत. येथील कड्यांच्या कडा अमोनोसुक आणि अँड्रोस्कोगिन नदीच्या खोऱ्यांनी सजलेल्या आहेत, ज्यामुळे या परिसराची शोभा अधिकच वाढते.
व्हाईट माउंटन हे केवळ पाहण्यासाठी नसून जगण्यासाठी आहेत. तुम्ही जर ट्रेकर असाल, तर येथील अॅपलाचियन ट्रेलवरील हायकिंग तुम्हाला आयुष्यभराची आठवण देईल. ज्यांना चालणे कठीण वाटते, त्यांच्यासाठी ऐतिहासिक ‘माउंट वॉशिंग्टन कॉग रेल्वे’ उपलब्ध आहे. ही जगातील पहिली पर्वत चढणारी रेल्वे असून ती वाफेच्या इंजिनाने पर्यटकांना शिखरापर्यंत नेते. हिवाळ्यात हा परिसर पांढऱ्या चादरीने ओसंडून वाहतो, तेव्हा अॅटिटाश स्की रिसॉर्ट सारख्या ठिकाणी जगभरातून लोक स्कीइंगचा आनंद घेण्यासाठी येतात.
Beautiful day across Northern New England, as blizzard preparations begin in Southern New England. Mount Washington standing out beautifully today! pic.twitter.com/9MTwc5vMx9 — Michael Ferragamo (@FerragamoWx) February 22, 2026
credit – social media and Twitter
येथील ‘पोलर केव्हज पार्क’ (Polar Caves Park) आणि ‘फ्लुम गॉर्ज’ (Flume Gorge) ही ठिकाणे निसर्गाची किमया दाखवतात. नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या गुहा आणि अरुंद दऱ्यांतून फिरताना पर्यटकांच्या अंगावर शहारे येतात. तसेच, ‘कॅनन माउंटन एरियल ट्राम’ आणि ‘लून माउंटन स्कायराइड’ मधून तुम्ही हजारो फूट उंचीवरून घनदाट जंगलांचे आणि नद्यांचे विहंगम दृश्य पाहू शकता.
या पर्वतरांगांचा मोठा हिस्सा ‘व्हाईट माउंटन नॅशनल फॉरेस्ट’च्या अंतर्गत संरक्षित आहे. त्यामुळे येथील जैवविविधता टिकून आहे. येथे तुम्हाला काळे अस्वल, मूस (Moose) आणि विविध प्रकारचे दुर्मिळ पक्षी पाहायला मिळू शकतात. उन्हाळ्यात कॅम्पिंग आणि निसर्ग सहलींसाठी यापेक्षा उत्तम जागा दुसरी कोणतीही नसेल. अमेरिकेतील हा भूभाग निसर्ग आणि आधुनिक पर्यटन यांचे एक अद्वितीय मिश्रण आहे, जे प्रत्येक पर्यटकाला एकदा तरी अनुभवायला हवे.
Ans: ही पर्वतरांग अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायर राज्याचा उत्तर-मध्य भाग आणि पश्चिम मेनच्या काही भागात पसरलेली आहे.
Ans: 'माउंट वॉशिंग्टन' हे या रांगेतील सर्वात उंच शिखर असून त्याची उंची ६,२८८ फूट (१,९१७ मीटर) आहे.
Ans: ही जगातील पहिली डोंगराळ रेल्वे (Mountain Climbing Railway) आहे, जी पर्यटकांना थेट माउंट वॉशिंग्टनच्या शिखरापर्यंत घेऊन जाते.