Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Vivek Vihar Man Murder Wife Over 20 Rupee Cigarette Then Committed Suicide Jumping In Front Of Train News Marathi

20 रुपयांने घेतला जीव! पतीने पत्नीचा ओढणीने गळा दाबला, मग स्वत: ट्रेनसमोर…, हृदय पिळवटून टाकणारी घटना

Wife Murdered For 20 Rupees: पतीने २० रुपयांच्या सिगारेटसाठी आपल्या पत्नीची हत्या केली, त्यानंतर पतीने ट्रेनची धडक देऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली.

Updated On: Dec 27, 2025 | 06:00 PM
20 रुपयांने घेतला जीव! पतीने पत्नीचा ओढणीने गळा दाबला, मग स्वत: ट्रेनसमोर..., हृदय पिळवटून टाकणारी घटना

20 रुपयांने घेतला जीव! पतीने पत्नीचा ओढणीने गळा दाबला, मग स्वत: ट्रेनसमोर..., हृदय पिळवटून टाकणारी घटना

Follow Us:
Follow Us:

Wife Murdered For 20 Rupees News in Marathi : दिल्लीतून एक धक्कादायक घटना समोर येत आहे. पतीने २० रुपयांच्या सिगारेटसाठी आपल्या पत्नीची हत्या केली. त्यानंतर पतीने ट्रेनची धडक देऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले असून पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवले आहेत. मृताच्या मुलाने संपूर्ण घटनेचा खुलासा केला आहे. त्याने सांगितले की त्याच्या वडिलांनी सिगारेटसाठी आईची हत्या केली.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत एक खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. दिल्लीतील विवेक विहार परिसरात पतीने आपल्या पत्नीची गळा दाबून हत्या केली, कारण तिने त्याला सिगारेटसाठी २० रुपये देण्यास नकार दिला. त्यानंतर पतीने ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या केली.

मशिदीबाहेर राडा, इंटरनेट बंद अन् 110 जणांना थेट…; ‘या’ राज्यात नक्की घडले तरी काय?

पती ऑटो-रिक्षा चालक

विवेक विहार पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कस्तुरबा नगर परिसरात ही घटना घडली. कुलवंत असे आरोपीचे नाव आहे, तो त्याची पत्नी आणि तीन मुलांसह राहत होता. कुलवंत दिल्लीत ऑटो-रिक्षा चालक म्हणून काम करत होता.

घराच्या छतावर मृतदेह

बुधवारी (२४ डिसेंबर) विवेक विहार पोलिस ठाण्यात डीडी क्रमांक ३९ अंतर्गत पीसीआर कॉल आला. कॉल करणाऱ्याचा शेजारी सतनाम याने तक्रार दिली की त्याच्या मेव्हणीचा मृतदेह घराच्या छतावर आढळला आहे. मृत महिलेच्या मानेवर जखमा होत्या. तिचा भाऊ कुलवंत फरार आहे.

मुलगा सिगारेट खरेदी करण्यासाठी गेला अन्…

पोलिसांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि कस्तुरबा नगरमधील ५४ क्रमांकाच्या झोपडपट्टीत महिलेचा मृतदेह आढळला. मृत महिलेचे नाव महेंद्र कौर होते. मृत महिलेचा २० वर्षीय मुलगा शिव चरण याने पोलिसांना सांगितले की तो सिगारेट खरेदी करण्यासाठी गेला होता. सिगारेटच्या पैशावरून घरात भांडण झाले होते. सुमारे १० मिनिटांनी तो परत आला तेव्हा त्याच्या वडिलांनी त्याला आई आजारी असल्याचे सांगून औषध आणण्यास सांगितले.

आई पलंगावर मृत अवस्थेत

परिस्थिती संशयास्पद वाटल्याने त्याने खोलीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्या वडिलांनी त्याला ढकलून पळून गेला. आत जाताना त्याला त्याची आई बेडवर मृत आढळली. तिच्या मानेवर स्कार्फ गुंडाळलेला होता.

ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या

एफएसएल आणि गुन्हे पथकांनी तपासणी केल्यानंतर पोलिसांनी मृताचा मृतदेह जीटीबी रुग्णालयात पाठवला आहे. दरम्यान, मृताचा पती रेल्वे ट्रॅकवर बसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. शेजारी आणि मृताच्या मुलासह पोलिस रेल्वे ट्रॅकवर पोहोचले तेव्हा त्यांना आढळले की कुलवंतने चालत्या ट्रेनवर डोके आपटून आधीच आत्महत्या केली आहे. त्याला जीटीबी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले.

दोषपत्र तयार करणार

विवेक विहार पोलिस स्टेशनमध्ये कलम १०३(१) बीएनएस अंतर्गत एफआयआर क्रमांक ६६१/२०२५ दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की आरोपींविरुद्ध बंद आरोपपत्र तयार केले जाईल.

पोलीस ठाण्यासमोरच दोन गटात हाणामारी; जयसिंगपुरमध्ये नेमकं काय घडलं?

Web Title: Vivek vihar man murder wife over 20 rupee cigarette then committed suicide jumping in front of train news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;
2

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी
3

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…
4

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM