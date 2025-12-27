20 रुपयांने घेतला जीव! पतीने पत्नीचा ओढणीने गळा दाबला, मग स्वत: ट्रेनसमोर..., हृदय पिळवटून टाकणारी घटना

Wife Murdered For 20 Rupees News in Marathi : दिल्लीतून एक धक्कादायक घटना समोर येत आहे. पतीने २० रुपयांच्या सिगारेटसाठी आपल्या पत्नीची हत्या केली. त्यानंतर पतीने ट्रेनची धडक देऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले असून पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवले आहेत. मृताच्या मुलाने संपूर्ण घटनेचा खुलासा केला आहे. त्याने सांगितले की त्याच्या वडिलांनी सिगारेटसाठी आईची हत्या केली.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत एक खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. दिल्लीतील विवेक विहार परिसरात पतीने आपल्या पत्नीची गळा दाबून हत्या केली, कारण तिने त्याला सिगारेटसाठी २० रुपये देण्यास नकार दिला. त्यानंतर पतीने ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या केली.
विवेक विहार पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कस्तुरबा नगर परिसरात ही घटना घडली. कुलवंत असे आरोपीचे नाव आहे, तो त्याची पत्नी आणि तीन मुलांसह राहत होता. कुलवंत दिल्लीत ऑटो-रिक्षा चालक म्हणून काम करत होता.
बुधवारी (२४ डिसेंबर) विवेक विहार पोलिस ठाण्यात डीडी क्रमांक ३९ अंतर्गत पीसीआर कॉल आला. कॉल करणाऱ्याचा शेजारी सतनाम याने तक्रार दिली की त्याच्या मेव्हणीचा मृतदेह घराच्या छतावर आढळला आहे. मृत महिलेच्या मानेवर जखमा होत्या. तिचा भाऊ कुलवंत फरार आहे.
पोलिसांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले आणि कस्तुरबा नगरमधील ५४ क्रमांकाच्या झोपडपट्टीत महिलेचा मृतदेह आढळला. मृत महिलेचे नाव महेंद्र कौर होते. मृत महिलेचा २० वर्षीय मुलगा शिव चरण याने पोलिसांना सांगितले की तो सिगारेट खरेदी करण्यासाठी गेला होता. सिगारेटच्या पैशावरून घरात भांडण झाले होते. सुमारे १० मिनिटांनी तो परत आला तेव्हा त्याच्या वडिलांनी त्याला आई आजारी असल्याचे सांगून औषध आणण्यास सांगितले.
परिस्थिती संशयास्पद वाटल्याने त्याने खोलीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्या वडिलांनी त्याला ढकलून पळून गेला. आत जाताना त्याला त्याची आई बेडवर मृत आढळली. तिच्या मानेवर स्कार्फ गुंडाळलेला होता.
एफएसएल आणि गुन्हे पथकांनी तपासणी केल्यानंतर पोलिसांनी मृताचा मृतदेह जीटीबी रुग्णालयात पाठवला आहे. दरम्यान, मृताचा पती रेल्वे ट्रॅकवर बसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. शेजारी आणि मृताच्या मुलासह पोलिस रेल्वे ट्रॅकवर पोहोचले तेव्हा त्यांना आढळले की कुलवंतने चालत्या ट्रेनवर डोके आपटून आधीच आत्महत्या केली आहे. त्याला जीटीबी रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले.
विवेक विहार पोलिस स्टेशनमध्ये कलम १०३(१) बीएनएस अंतर्गत एफआयआर क्रमांक ६६१/२०२५ दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की आरोपींविरुद्ध बंद आरोपपत्र तयार केले जाईल.