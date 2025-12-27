Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • A Clash Between Two Groups Has Taken Place In Front Of The Police Station

पोलीस ठाण्यासमोरच दोन गटात हाणामारी; जयसिंगपुरमध्ये नेमकं काय घडलं?

जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यासमोरच दोन गटामध्ये हाणामारी झाल्यामुळे जयसिंगपूर पोलीस ठाण्याचा धाक कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 05:22 PM
पोलीस ठाण्यासमोरच दोन गटात हाणामारी; जयसिंगपुरमध्ये नेमकं काय घडलं?

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • पोलीस ठाण्यासमोरच दोन गटात हाणामारी
  • पोलिसांनी केली मोठी कारवाई
  • नेमकं काय घडलं?
जयसिंगपूर : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून, खून, हाणामाऱ्या, लुटमार यासारख्या घटना उघडकीस येत असतात. अशातच आता कोल्हापुर जिल्ह्यातून एक मोठी घटना समोर आली आहे. पोलीस ठाण्यासमोर उदगाव येथील दोन गटामध्ये झालेल्या भांडणाची तक्रार देण्यासाठी पोलीस ठाण्यासमोर आल्यानंतर परत वाद होऊन हाणामारी झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यासमोरच दोन गटामध्ये हाणामारी झाल्यामुळे जयसिंगपूर पोलीस ठाण्याचा धाक कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.

उदगाव येथील संशयित आरोपी माहेश्‍वरी राजेंद्र पाटील व श्रीवर्धन शिरीष वरेकर हे एकमेकांच्या विरोधात तक्रार देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी आमच्या गावातील वाद आहे, आम्ही गावात जावून बैठक घेतो, असं सांगून पोलीस ठाण्यातून निघून गेले. यावेळी संशयित आरोपी राजेंद्र बंडू पाटील (वय ४२), युवराज राजेंद्र पाटील (वय २०), गंधराज राजेंद्र पाटील (वय १९), मंगल बंडू पाटील (वय ४०), शरद पांडूरंग लुगडे (वय ४२), शिरीष तुकाराम वरेकर (वय ६०), हेमलता वरेकर (सर्वजण, राहणार, माळवाडी उदगाव, ता. शिरोळ) एकमेकाशी वाद करून एकमेकाशी भांडण करीत असताना एकमेकांना शिवीगाळ करून हाताने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करीत होते.

पोलिसांच्या समक्ष वादविवाद करून भांडण तंटा केला असल्याने पोलीस कॉन्स्टेबल फारूख अस्लम जमादार यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार जयसिंगपूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक सत्यवान हाके यांच्या आदेशाने पोलीस हेड कॉन्स्टेबल कांबळे हे अधिक तपास करत आहेत.

Web Title: A clash between two groups has taken place in front of the police station

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 02:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, पोलीसाचाही सहभाग; कोट्यवधीचा मुद्देमाल सापडला
1

ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, पोलीसाचाही सहभाग; कोट्यवधीचा मुद्देमाल सापडला

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार
2

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार

कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण
3

कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले
4

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Mangal Gochar 2026: मंगळ करणार अभिजित नक्षत्रात प्रवेश, मेष राशीसह या राशींच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

Jan 22, 2026 | 12:20 PM
IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

Jan 22, 2026 | 12:15 PM
अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

अभि आणि कृतिकाची लगीनघाई! ‘लग्नाचा शॉट’ या आगामी चित्रपटाचा धमाल ट्रेलर प्रदर्शित

Jan 22, 2026 | 12:13 PM
Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

Jan 22, 2026 | 12:10 PM
‘हो, मी हुकूमशहा’! दावोसमध्ये ट्रम्प यांनी असं काय म्हटलं? ज्यामुळे जागतिक राजकारणात उठलं वादळ

‘हो, मी हुकूमशहा’! दावोसमध्ये ट्रम्प यांनी असं काय म्हटलं? ज्यामुळे जागतिक राजकारणात उठलं वादळ

Jan 22, 2026 | 12:10 PM
Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

Jan 22, 2026 | 12:08 PM
Amit Shah in Rishikesh : गझनवी, खिलजी गप्प झाले पण आजही सनातनी ध्वज…; अमित शाहांचा आक्रमक पवित्रा

Amit Shah in Rishikesh : गझनवी, खिलजी गप्प झाले पण आजही सनातनी ध्वज…; अमित शाहांचा आक्रमक पवित्रा

Jan 22, 2026 | 12:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM