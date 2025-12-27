Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Palghar »
  • Palghar News A Small Scale Entrepreneur Commits Suicide Due To Harassment By A Private Moneylender Case Has Been Registered

Palghar News: खाजगी सावकाराच्या जाचाला कंटाळून लघु उद्योजकाची आत्महत्या, गुन्हा दाखल

लघुउद्योगातून कष्टाने कमावलेल्या मालमत्तेचे सोनेरुपी प्रतीक अनधिकृत सावकारांचे आकाश करतंय गिळंकृत. अशीच घटना पालघरमध्ये घडली असून सदर लघु उद्योजकाने टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्या केली आहे

Updated On: Dec 27, 2025 | 11:24 AM
पालघरमध्ये लघु उद्योजकाची सावकाराच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या

पालघरमध्ये लघु उद्योजकाची सावकाराच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या

Follow Us:
Follow Us:
  • सावकाराच्या जाचाला कंटाळून लघुउद्योजकाची आत्महत्या 
  • पालघरमध्ये घडली घटना 
  • गुन्हा झाला दाखल, घ्या अधिक माहिती 
पालघर/संतोष पाटील: पालघर चिंचणी मधील डाय मेकिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या लघु उद्योजकाने अवैध खाजगी सावकारांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा प्रकार उघड झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे . याप्रकरणी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी वाणगाव पोलीस ठाण्यात पाच खाजगी सावकारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . मात्र परिसरात अशाप्रकारे विनापरवाना अवैध सावकारीचा व्यवसाय करीत भरमसाठ चक्रवाढ व्याज आकारणी करून लघुउद्योजक , शेतकरी यांची पिळवणूक करणारे अनेक खाजगी खाजगी सावकारीचा बेकायदा व्यवसाय अजूनही जोमात सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे .

Palghar Crime: आधारासाठी लपलेल्या महिलेवर चुलत सासऱ्यानेच केले अत्याचार; पालघरच्या मनोरमध्ये संतापजनक प्रकार

नक्की काय घडले?

गरजू लघुउद्योजक, शेतकरी, बागायतदार यांना नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा आपल्या व्यवसाय वाढीसाठी कर्जाची गरज भासते. मात्र सरकारी आणि  खाजगी बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी अनेक जाचक अटी आणि कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्यामुळे  जंगम स्थावर मालमत्तेच्या आधारावर तसेच सोने व स्वतःची वाहने यांना तारण ठेवून लघुउद्योजक आणि शेतकऱ्यांना मासिक १५ ते २० टक्के व्याजाने अवैध खाजगी सावकारांकडून नाईलाजाने  कर्ज घेण्याची वेळ येते . 

लघुउद्योजक आणि शेतकऱ्यांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेत खाजगी सावकार त्यांच्याकडून चक्रवाढ व्याज आकारून  वसुली करतात . कर्जाचा हप्ता भरण्यास काही कारणांमुळे विलंब झाल्यास सूट न देता गुंड प्रवृत्तीच्या माणसांद्वारे कर्जदार आणि त्याच्या कुटुंबाकडून  जुलूम जबरदस्ती करून वसुली केली जाते . तसेच सार्वजनिक ठिकाणी नातेवाईक मित्रमंडळी आणि ओळखीच्या नागरिकांसमोर दमदाटी करून अपमानित केले जाते . घेतलेल्या कर्जाच्या मूळ रकमेपेक्षा त्यावरील भरमसाठ व्याज भरण्यातच कर्जदार मेटाकुटीला येत आहेत .

Palghar News: ग्रामपंचायतच्या ना-हरकत दाखल्यासाठी 20 हजारांची मागणी, ग्रामविकास अधिकाऱ्याला ACB कडून रंगेहात अटक

सावकार घालत आहेत संपत्ती घशात 

चिंचणी तारापूरसह आजूबाजूच्या परिसरातील डायमेकर , शेतकरी , बागायतदार आणि इतर लघुउद्योजक व्यावसायिकांनी कष्टरूपाने कमावलेली आपली  मालमत्ता आणि सोनेरुपी प्रतीक अनधिकृत खाजगी सावकारांचे आकाश गिळंकृत करत आहेत . अशा अवैध विनापरवाना खाजगी सावकारीचा अवैध धंदा करणाऱ्या विरोधात पोलीस नेमकी काय कारवाई करणार आहेत याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे . तसेच खाजगी सावकारीच्या जाचाने त्रस्त असलेल्या पिडीतानी  टोकाचे पाऊल न उचलता सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे तक्रार दाखल करून पोलीस प्रशासनाची मदत घ्यावी असे आवाहन पालघर पोलिस दलाने केले आहे .

Web Title: Palghar news a small scale entrepreneur commits suicide due to harassment by a private moneylender case has been registered

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 11:24 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM