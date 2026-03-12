Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Wardha Crime She Left Home But Never Returned Body Of A Reel Star Found In A Reservoir In Wardha

Wardha Crime: घरातून बाहेर पडली, पण परतली नाही; वर्ध्यात रीलस्टार मुलीचा मृतदेह जलाशयात आढळला

वर्धा जिल्ह्यातील पंचधारा जलाशय येथे 17 वर्षीय रीलस्टार काजल रोकडे हिचा मृतदेह आढळला. घरातून बाहेर पडल्यानंतर ती बेपत्ता होती. तिची मोपेड व वस्तू जलाशयाजवळ सापडल्याने आत्महत्या की घातपात? याचा तपास सुरू आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 02:29 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • वर्धा मध्ये 17 वर्षीय रीलस्टार मुलीचा मृतदेह सापडला.
  • मृत युवतीचे नाव काजल गजानन रोकडे (वय 17).
  • पंचधारा जलाशय येथे मृतदेह आढळला.
वर्धा: वर्धा येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका १७ वर्षीय रीलस्टारचा मृतदेह जलाशयात सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. काजल गजानन रोकडे (वय १७, रा. गजानन नगर आर्वी नाका वर्धा) असं या मुलीचे नाव आहे. काही दिवसांपूर्वीच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रसिद्ध रीलस्टार अरुण तुपे याचे निधन झाल्याचे समोर आले होते. आता वर्ध्यात एका १७ वर्षीय रीलस्टारचा मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे.

Uttar Pradesh Crime: खेळता खेळता आईच्या पायाला मिठी, क्षणात घडला अपघात; उकळत्या दुधाने 2 वर्षीय चिमुरड्याचा मृत्यू

काय घडलं नेमकं?

काजल गजानन रोकडे (वय १७) ही सोशल मीडियावर रिल्स बनवत होती. तिचा मोठा चाहता वर्ग होता. काजल मंगळवारी वर्धा येथील घरून बाहेर पडली होती. ती घरी परत न आल्याने तिच्या कुटुंबीयांनी शोध सुरु केला आहे. मोबाईलचे लोकेशन तपासल्यावर ते सेलू तालुक्यातील रिधोरा येथील पंचधारा जलाशय परिसर दाखवत होते. कुटुंबीयांनी रिधोरा येथे येऊन पाहणी केली असता जलाशयाजवळ तिची पांढऱ्या रंगाची मोपेड, चपला, पर्स आणि मोबाईल आढळून आले. परिसरात शोध घेऊनही ती सापडली नाही. याबाबत कुटुंबीयांनी सेलू पोलिसांना माहिती दिली.

पोलिसांना माहिती मिळताच सेलू पोलीस ठाण्याचे देवेंद्र ठाकूर यांनी सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेतली. बोटीच्या सहाय्याने जलाशयात शोधमोहीम राबविण्यात आली. त्यावेळी बुधवारी दुपारी सुमारे २.४५ वाजताच्या सुमारास युवतीचा मृतदेह पाण्यात आढळून आला. पोलिसांनी मृतदेह बाहेर काढून पंचनामा केला असून उत्तरीय तपासणीसाठी सेलू ग्रामीण रुग्णलयात पाठविण्यात आला आहे. काजलने आत्महत्या का केली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपस करत आहे.

राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

वर्धा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्याने एका मुलीवर ५ वर्ष लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील राष्ट्रवादीच्या नेत्याचे नाव दिवाकर गमे असा आहे. तो राजकीय वर्तुळातील बड्या नेत्यांचा निकटवर्तीय असल्याचे बोलले जात आहे. पीडित मुलीला नौकरीचा आमिष दाखवून हा संतापजनक प्रकार केल्याचे समोर आले आहे.या घटनेने वर्धा जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

Beed Crime: तीन मुली झाल्याने छळ, दुसऱ्या लग्नाचा दबाव; 24 वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना वर्धा जिल्ह्यातील पंचधारा जलाशय येथे घडली.

  • Que: मृत युवतीचे नाव काय आहे?

    Ans: काजल गजानन रोकडे (वय 17) असे तिचे नाव आहे.

  • Que: ती कशी बेपत्ता झाली?

    Ans: काजल घरातून बाहेर पडली होती, पण परत न आल्याने कुटुंबीयांनी शोध घेतला. मोबाईल लोकेशन जलाशय परिसरात आढळले.

Web Title: Wardha crime she left home but never returned body of a reel star found in a reservoir in wardha

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 02:29 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Wardha Crime: घरातून बाहेर पडली, पण परतली नाही; वर्ध्यात रीलस्टार मुलीचा मृतदेह जलाशयात आढळला

Wardha Crime: घरातून बाहेर पडली, पण परतली नाही; वर्ध्यात रीलस्टार मुलीचा मृतदेह जलाशयात आढळला

Mar 12, 2026 | 02:29 PM
Strait of Hormuz: भारताच्या ‘त्या’ जहाजांचा विषय काय? Iran ने फेटाळला दावा; होर्मुझमध्ये झाला गेम?

Strait of Hormuz: भारताच्या ‘त्या’ जहाजांचा विषय काय? Iran ने फेटाळला दावा; होर्मुझमध्ये झाला गेम?

Mar 12, 2026 | 02:25 PM
युद्धामुळे सामान्यांची उडाली धांदल; LPG गॅस सिलेंडर घेऊन पळू लागले लोक; VIDEO VIRAL

युद्धामुळे सामान्यांची उडाली धांदल; LPG गॅस सिलेंडर घेऊन पळू लागले लोक; VIDEO VIRAL

Mar 12, 2026 | 02:23 PM
‘माझ्या वडिलांना वर्ल्ड कपपेक्षा माझी जास्त गरज होती’, T20 World Cup 2026 नंतर स्टार क्रिकेटरचे धक्कादायक विधान

‘माझ्या वडिलांना वर्ल्ड कपपेक्षा माझी जास्त गरज होती’, T20 World Cup 2026 नंतर स्टार क्रिकेटरचे धक्कादायक विधान

Mar 12, 2026 | 02:21 PM
जेवणानंतर सुपारी खाण्याऐवजी सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा बीटरूट आवळ्याचा मुखवास, विटामिन सी ने समृद्ध पदार्थ

जेवणानंतर सुपारी खाण्याऐवजी सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा बीटरूट आवळ्याचा मुखवास, विटामिन सी ने समृद्ध पदार्थ

Mar 12, 2026 | 02:18 PM
PMC Road Mitra App: खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी महापालिकेचे PMC Road Mitra अॅप बंद

PMC Road Mitra App: खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी महापालिकेचे PMC Road Mitra अॅप बंद

Mar 12, 2026 | 02:14 PM
‘धुरंधर’मधील रणवीर सिंहच्या अभिनयाची चर्चा; ‘धुरंधर: द रिवेंज’साठी वाढली प्रेक्षकांची उत्सुकता

‘धुरंधर’मधील रणवीर सिंहच्या अभिनयाची चर्चा; ‘धुरंधर: द रिवेंज’साठी वाढली प्रेक्षकांची उत्सुकता

Mar 12, 2026 | 02:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM