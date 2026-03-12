Beed Crime: तीन मुली झाल्याने छळ, दुसऱ्या लग्नाचा दबाव; 24 वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या

काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या तरुणीचे नाव भक्ती कोरडे असे आहे. तिने विष प्रश्न करून आपले आयुष्य संपवले. तीन मुली झाल्या म्हणून गेल्या वर्षांपासून पती, सासू आणि सासऱ्यांकडून तिच्यावर सतत शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार होत असल्याचा आरोप आहे.नवऱ्याला दुसरे लग्न करण्यासाठी संमती दे, असा दबाव टाकत मारहाणही केली जात असल्याचे समोर आले आहे.
अखेर या अमानुष छळाला कंटाळून भक्तीने विष पिऊन टोकाचे पाऊल उचलले. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पतीसह तिघांविरुद्ध पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करीत आहेत. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बस स्थानक परिसरातून एका तरुणाची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव नौशाद असे आहे. तो गांधीनगर भागाचा रहिवासी आहे. त्याचा मृतदेह बस स्थानकाच्या मागील बाजूस असलेल्या एका पत्र्याच्या जवळ आढळला.
पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. नौशादचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे.
नौशाद हा आपल्या मित्रांसोबत रात्री उशिरापर्यंत आपल्या दोन मित्रांसोबत बस स्थानक परिसरात बसून नशा करत होता असे बोलले जात आहे. पोलिसांनी त्या दोन्ही मित्रांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असून त्यांची सखोल चौकशी केली जात आहे. त्याची हत्या का करण्यात आली? याचा तपास पोलीस करत आहे. या घटनेमुळे बस स्थानक परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
Ans: ही घटना बीड जिल्ह्यातील म्हाळसापूर गावात घडली.
Ans: भक्ती कोरडे (वय 24) असे मृत विवाहितेचे नाव आहे.
Ans: तीन मुली झाल्यामुळे सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या सततच्या शारीरिक व मानसिक छळामुळे तिने विष प्राशन केल्याचा आरोप आहे.