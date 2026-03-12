जेवणानंतर सुपारी खाण्याऐवजी सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा बीटरूट आवळ्याचा मुखवास, विटामिन सी ने समृद्ध पदार्थ

दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणानंतर अनेकांना बडीशेप किंवा मुखवास खाण्याची सवय असते. बडीशेप, मुखवास खाल्ल्यामुळे जेवलेले अन्नपदार्थ सहज पचन होते. तसेच बडीशेप खाल्ल्यामुळे तोंडाचा वास सुद्धा कमी होतो. तोंडाला येणारी दुर्गंधी कमी करण्यासाठी सतत कोणत्या ना कोणत्या पदार्थाचे सेवन केले जाते. पण सतत हानिकारक घटक आणि प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांचे मुखवास म्हणून सेवन करण्याऐवजी घरच्या घरी मुखवास तयार करा. मुखवास हा पदार्थ १ ते २ महिने व्यवस्थित टिकून राहतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये आवळा बीटपासून मुखवास बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. जेवणानंतर बडीशेप केवळ चव म्हणून तरी पूर्वीच्या काळापासून आलेली चालत आलेली प्रथा आहे. बीट आणि आवळा चवीला काहीसा तुरट लागतो. त्यामुळे लहान मुलं बीट खाण्यास नकार देतात.अशावेळी मुलांना मुखवास खाण्यास द्यावा. हा पदार्थ लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खाऊ शकता. मुखवास खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया आवळा बीटचा मुखवास बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
