युद्धामुळे सामान्यांची उडाली धांदल; LPG गॅस सिलेंडर घेऊन पळू लागले लोक; VIDEO VIRAL

LPG Crisis : सध्या मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे अनेक देशांमध्ये तेल आणि उर्जा संकट उभे राहिले आहे. तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत, तर गॅसही महागण्याची शक्यता आहे. यामुळे लोकांची धांदल उडाली आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 02:23 PM
People Seen Running With LPG Cylinders Video Goes Viral

युद्धामुळे सामान्यांची उडाली धांदल; LPG गॅस सिलेंडर घेऊन पळू लागले लोक; VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • डोक्यावर LPG गॅस अन् काढला पळ
  • भारतात तुटवडा पडताच पहाटेच्या वेळेस सिलेंडरची हेरा-फेरी
  • व्हिडिओ व्हायरल
मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरु असेलेल्या युद्धाचे जगाला भीषण चटके बसत आहे. जागतिक बाजारपेठेत तेल आणि वायूचा तुटवडा निर्माण होत आहे. यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. तसेच गॅसच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. याचे पडसाद संपूर्ण जगभर पाहायाला मिळत आहे. अगदी भारताताही याची भिती निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाण रेस्टॉरंट, हॉटेल्स बंद करण्यात आले आहेत. गॅस सिलेंडरसाठी लोकांचा गोंधळ उडाला आहे. याच दरम्यान सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये लोकांनी गॅस सिलेंडर एजन्सीच्या बाहेर रांगाच रांगा लावल्या आहेत. लोक डोक्यावर गॅस उचलून घेऊन जात आहे. यावरुन भांडणे होत आहे.

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ हा उत्तरप्रदेशच्या बस्ती जिल्ह्यातील आहे. या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की,  एका गॅस एजन्सीबाहेर लोकांच्या रांगा लागल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी(१० मार्च) पहाटे ४ पासून लोक एजन्सीच्या बाहेर जमा झाले आहे. लोकांनी सिलेंडर अक्षरश: खाद्यांवर घेऊन पळत सुटले आहेत. देशातील उर्जा संकटाचे हे भयावह चित्र पाहायाला मिळत आहेत.

धक्कादायक! इराणमध्ये पडतोय ‘काळा विषारी पाऊस’? एका थेंबानेही शरीर होऊ शकते जळून खाक, थरारक VIDEO VIRAL

दुसरीकडे गोरखपुरमघ्येही एका गॅस एजन्सीबाहेर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेसली आहे. लोकांमध्ये रांगेत उभे राहण्यावरुन वाद झाला आहे. सुरुवातील हा वाद शाब्दिक होता, परंतु याचे हाणामारीत रुपांतरित झाले आहेत. पोलिसांनी लोकांना ताब्यात घेतले आहे. यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ नेमका आताचा आहे का जुना व्हिडिओ हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

सध्या मध्यपूर्वेतील युद्धाचा फटका जगभरात बसत आहे. LPGच्या तुटवड्यामुळे मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सिलेंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. यामुळे छोट्या हॉटेल व्यावसायिकांनी व्यावसाय बंद केला आहे. तर मोठ्या हॉटेल्समध्ये किंमती वाढल्या आहेत. यामुळे सामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे.

हमला अचानक से हुआ था! चालू रिक्षातून चाक निघाले अन् भरधाव ऑटो दुचाकीवर आदळली, घटनेचा थरारक Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Mar 12, 2026 | 02:23 PM

