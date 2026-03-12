Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • My Father Needed Me More Than The World Cup Star Cricketer Jitesh Sharma Shocking Statement After T20 World Cup 2026

‘माझ्या वडिलांना वर्ल्ड कपपेक्षा माझी जास्त गरज होती’, T20 World Cup 2026 नंतर स्टार क्रिकेटरचे धक्कादायक विधान

विकेटकीपर-फलंदाज जितेश शर्मा २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाला मुकला. विकेटकीपर-फलंदाजाचे वडील मोहन शर्मा यांचे १ फेब्रुवारी रोजी अल्प आजाराने निधन झाले. एका मुलाखतीमध्ये त्याने त्याचे दुःख व्यक्त केले.

Updated On: Mar 12, 2026 | 02:42 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय संघात शेवटच्या क्षणी झालेल्या बदलामुळे विकेटकीपर-फलंदाज जितेश शर्मा २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाला मुकला. हे निराशाजनक असले तरी, त्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये त्याला त्याच्या वडिलांसोबत राहण्याची संधी देखील मिळाली. विकेटकीपर-फलंदाजाचे वडील मोहन शर्मा यांचे १ फेब्रुवारी रोजी अल्प आजाराने निधन झाले. जितेश २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी भारताच्या योजनांचा भाग होता आणि त्याने आशिया कपमध्येही भाग घेतला होता, परंतु न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपूर्वी एक मोठा बदल करण्यात आला. 

फलंदाजीच्या क्रमात फेरबदल करण्यात आला, जितेशची जागा इशान किशनने घेतली. “जेव्हा मला माझी निवड न झाल्याची बातमी मिळाली तेव्हा मी थोडा निराश झालो. मी देखील एक माणूस आहे. मलाही दुःख आणि वाईट वाटू शकते. पण जसजसा वेळ जातो तसतसे दुःखाचा काळही कमी होत जातो,” जितेशने पीटीआयला सांगितले.

मॅच फिक्सिंग प्रकरणात मोठी कारवाई, IPL 2026 पूर्वी केकेआरच्या माजी खेळाडूवर आयसीसीची बंदी

या विकेटकीपर-फलंदाजाने त्याच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल बोलताना सांगितले की, त्याच्या शेवटच्या काळात त्याला त्याच्यासोबत राहण्याची संधी मिळाली. त्याने घरातून भारताच्या टी-२० विश्वचषक प्रवासाचे अनुसरण कसे केले हे देखील सांगितले. तो म्हणाला, “माझे वडील आजारी पडले. १ फेब्रुवारी रोजी त्यांचे निधन झाले. मी त्यांच्यासोबत सात दिवस राहिलो. त्यानंतर मला जाणवले की माझ्या वडिलांना विश्वचषकापेक्षा माझी जास्त गरज होती. त्यानंतर, मला कोणाबद्दल किंवा स्वतःबद्दल कोणतेही दुःख, पश्चात्ताप किंवा काहीही वाटले नाही. मला रागही आला नाही.”

तो म्हणाला, “माझ्या वडिलांसोबत सात दिवस घालवण्याची संधी दिल्याबद्दल मी देवाचे आभार मानतो. अशा प्रकारे मी त्यांची काळजी घेऊ शकलो. घरी टीव्हीवर वर्ल्ड कप पाहण्याचा मला खूप आनंद झाला. हा एक पूर्णपणे वेगळा अनुभव आहे. खेळण्यापेक्षा खूप जास्त दबाव असतो. मी खेळाडूंसाठी खूप आनंदी होतो.”

Kuldeep Yadav Wedding : कुलदीप यादवच्या लग्नाचे बजेट 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, जाणून घ्या शाही मेजवानीची संपूर्ण माहिती

जितेश म्हणाला, “मी ते विसरू शकत नाही आणि मला ते विसरूही नको आहे कारण ते आता आपल्यात नाहीत. जेव्हा तुम्ही तुमचे वडील गमावता तेव्हा काही दिवसांनी तुम्हाला जाणवते की मोठा मुलगा म्हणून, कुटुंबात निर्णय घेण्याची जबाबदारी आता तुमची आहे. तुम्हाला तुमच्या आईची, भावाची आणि कुटुंबाची काळजी घ्यावी लागेल. मी असा माणूस आहे जो माझ्या भावना दाखवू शकत नाही किंवा त्यांच्यासमोर कमकुवत होऊ शकत नाही कारण मी क्रिकेट खेळतो तेव्हाही ते माझ्यावर लक्ष ठेवून असतात.”

तो म्हणाला, “जर तो आज जिवंत असता तर तो मला सराव करायला सांगायचे. माझी काळजी करू नकोस. म्हणून मी दुःखी किंवा वेदनादायक असल्यास तो मला काय म्हणायचा ते मला नेहमीच आठवते. मला वाटते की तो मला खेळ खेळायला सांगायचा. मला त्याचा खूप अभिमान आहे.” तो पुढे म्हणाला, “रिंकू सिंगलाही असेच वाटले असेल. म्हणूनच तो मैदानावर परत येऊ शकला. ही खूप मोठी गोष्ट आहे.”

Web Title: My father needed me more than the world cup star cricketer jitesh sharma shocking statement after t20 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 02:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट
1

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

T20 World Cupनंतर टीम इंडियात बदलाचे वारे? Suryakumar Yadavनंतर कर्णधार पदाची धूरा कोणाकडे?
2

T20 World Cupनंतर टीम इंडियात बदलाचे वारे? Suryakumar Yadavनंतर कर्णधार पदाची धूरा कोणाकडे?

T20 World Cup विजयानंतर ट्रॉफी मंदिरात नेल्यावरून वाद; कीर्ति आझाद यांच्या विधानावर गौतम गंभीरचा जोरदार पलटवार!
3

T20 World Cup विजयानंतर ट्रॉफी मंदिरात नेल्यावरून वाद; कीर्ति आझाद यांच्या विधानावर गौतम गंभीरचा जोरदार पलटवार!

बस ड्रायव्हरपासून ते भारताला World Champion बनवण्यापर्यंतचा प्रवास, पडद्यामागचा तो ‘अनसंग हिरो’, ज्याचं Viratने आयुष्य बदललं…
4

बस ड्रायव्हरपासून ते भारताला World Champion बनवण्यापर्यंतचा प्रवास, पडद्यामागचा तो ‘अनसंग हिरो’, ज्याचं Viratने आयुष्य बदललं…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Haj House Kharghar: हज यात्रेकरूंसाठी गुड न्यूज! नवी मुंबईत मिळणार जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि प्रशिक्षण.

Haj House Kharghar: हज यात्रेकरूंसाठी गुड न्यूज! नवी मुंबईत मिळणार जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि प्रशिक्षण.

Mar 12, 2026 | 02:35 PM
Summer Special : उन्हाळ्यात घरी ‘साबुदाण्याचे पापड’ बनवायला विसरू नका, आजच रेसिपी नोट करा

Summer Special : उन्हाळ्यात घरी ‘साबुदाण्याचे पापड’ बनवायला विसरू नका, आजच रेसिपी नोट करा

Mar 12, 2026 | 02:30 PM
Gudi Padwa 2026: यंदा गुढीला कोणत्या रंगाची साडी नेसवावी? काय आहे या सणाचं महत्त्व आणि शास्त्रोक्त पद्धत

Gudi Padwa 2026: यंदा गुढीला कोणत्या रंगाची साडी नेसवावी? काय आहे या सणाचं महत्त्व आणि शास्त्रोक्त पद्धत

Mar 12, 2026 | 02:30 PM
Mira Bhayander : MMRDA वादग्रस्त वादग्रस्त पुलाचा प्रश्न अधिवेशनात पेटला, राज्य सरकारकडून सखोल चौकशीचे आदेश

Mira Bhayander : MMRDA वादग्रस्त वादग्रस्त पुलाचा प्रश्न अधिवेशनात पेटला, राज्य सरकारकडून सखोल चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 02:30 PM
Wardha Crime: घरातून बाहेर पडली, पण परतली नाही; वर्ध्यात रीलस्टार मुलीचा मृतदेह जलाशयात आढळला

Wardha Crime: घरातून बाहेर पडली, पण परतली नाही; वर्ध्यात रीलस्टार मुलीचा मृतदेह जलाशयात आढळला

Mar 12, 2026 | 02:29 PM
Strait of Hormuz: भारताच्या ‘त्या’ जहाजांचा विषय काय? Iran ने फेटाळला दावा; होर्मुझमध्ये झाला गेम?

Strait of Hormuz: भारताच्या ‘त्या’ जहाजांचा विषय काय? Iran ने फेटाळला दावा; होर्मुझमध्ये झाला गेम?

Mar 12, 2026 | 02:25 PM
युद्धामुळे सामान्यांची उडाली धांदल; LPG गॅस सिलेंडर घेऊन पळू लागले लोक; VIDEO VIRAL

युद्धामुळे सामान्यांची उडाली धांदल; LPG गॅस सिलेंडर घेऊन पळू लागले लोक; VIDEO VIRAL

Mar 12, 2026 | 02:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM