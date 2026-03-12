‘माझ्या वडिलांना वर्ल्ड कपपेक्षा माझी जास्त गरज होती’, T20 World Cup 2026 नंतर स्टार क्रिकेटरचे धक्कादायक विधान

भारतीय संघात शेवटच्या क्षणी झालेल्या बदलामुळे विकेटकीपर-फलंदाज जितेश शर्मा २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाला मुकला. हे निराशाजनक असले तरी, त्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये त्याला त्याच्या वडिलांसोबत राहण्याची संधी देखील मिळाली. विकेटकीपर-फलंदाजाचे वडील मोहन शर्मा यांचे १ फेब्रुवारी रोजी अल्प आजाराने निधन झाले. जितेश २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी भारताच्या योजनांचा भाग होता आणि त्याने आशिया कपमध्येही भाग घेतला होता, परंतु न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांपूर्वी एक मोठा बदल करण्यात आला.
फलंदाजीच्या क्रमात फेरबदल करण्यात आला, जितेशची जागा इशान किशनने घेतली. “जेव्हा मला माझी निवड न झाल्याची बातमी मिळाली तेव्हा मी थोडा निराश झालो. मी देखील एक माणूस आहे. मलाही दुःख आणि वाईट वाटू शकते. पण जसजसा वेळ जातो तसतसे दुःखाचा काळही कमी होत जातो,” जितेशने पीटीआयला सांगितले.
या विकेटकीपर-फलंदाजाने त्याच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल बोलताना सांगितले की, त्याच्या शेवटच्या काळात त्याला त्याच्यासोबत राहण्याची संधी मिळाली. त्याने घरातून भारताच्या टी-२० विश्वचषक प्रवासाचे अनुसरण कसे केले हे देखील सांगितले. तो म्हणाला, “माझे वडील आजारी पडले. १ फेब्रुवारी रोजी त्यांचे निधन झाले. मी त्यांच्यासोबत सात दिवस राहिलो. त्यानंतर मला जाणवले की माझ्या वडिलांना विश्वचषकापेक्षा माझी जास्त गरज होती. त्यानंतर, मला कोणाबद्दल किंवा स्वतःबद्दल कोणतेही दुःख, पश्चात्ताप किंवा काहीही वाटले नाही. मला रागही आला नाही.”
तो म्हणाला, “माझ्या वडिलांसोबत सात दिवस घालवण्याची संधी दिल्याबद्दल मी देवाचे आभार मानतो. अशा प्रकारे मी त्यांची काळजी घेऊ शकलो. घरी टीव्हीवर वर्ल्ड कप पाहण्याचा मला खूप आनंद झाला. हा एक पूर्णपणे वेगळा अनुभव आहे. खेळण्यापेक्षा खूप जास्त दबाव असतो. मी खेळाडूंसाठी खूप आनंदी होतो.”
जितेश म्हणाला, “मी ते विसरू शकत नाही आणि मला ते विसरूही नको आहे कारण ते आता आपल्यात नाहीत. जेव्हा तुम्ही तुमचे वडील गमावता तेव्हा काही दिवसांनी तुम्हाला जाणवते की मोठा मुलगा म्हणून, कुटुंबात निर्णय घेण्याची जबाबदारी आता तुमची आहे. तुम्हाला तुमच्या आईची, भावाची आणि कुटुंबाची काळजी घ्यावी लागेल. मी असा माणूस आहे जो माझ्या भावना दाखवू शकत नाही किंवा त्यांच्यासमोर कमकुवत होऊ शकत नाही कारण मी क्रिकेट खेळतो तेव्हाही ते माझ्यावर लक्ष ठेवून असतात.”
तो म्हणाला, “जर तो आज जिवंत असता तर तो मला सराव करायला सांगायचे. माझी काळजी करू नकोस. म्हणून मी दुःखी किंवा वेदनादायक असल्यास तो मला काय म्हणायचा ते मला नेहमीच आठवते. मला वाटते की तो मला खेळ खेळायला सांगायचा. मला त्याचा खूप अभिमान आहे.” तो पुढे म्हणाला, “रिंकू सिंगलाही असेच वाटले असेल. म्हणूनच तो मैदानावर परत येऊ शकला. ही खूप मोठी गोष्ट आहे.”