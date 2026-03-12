Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Uttar Pradesh Crime Clinging To Mothers Feet While Playingtragedy Strikes In An Instant 2 Year Old Child Dies After Being Scalded By Boiling Milk

Uttar Pradesh Crime: खेळता खेळता आईच्या पायाला मिठी, क्षणात घडला अपघात; उकळत्या दुधाने 2 वर्षीय चिमुरड्याचा मृत्यू

उत्तर प्रदेशमधील सराय अकील येथे उकळत्या दुधाचे पातेले अंगावर पडल्याने दोन वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आईच्या पायाला मिठी मारताच तिचा तोल गेल्याने हा हृदयद्रावक अपघात घडला.

Updated On: Mar 12, 2026 | 01:42 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • उत्तर प्रदेशमधील कौशांबी जिल्ह्यात हृदयद्रावक घटना.
  • आईच्या हातातील उकळत्या दुधाचे पातेले दोन वर्षांच्या मुलावर पडले.
  • गंभीर भाजल्याने मुलाचा रुग्णालयात नेत असताना मृत्यू.
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका दोन वर्षांच्या चिमुरड्याचा दुर्दैवी अंत झाल्याचे समोर आले आहे. आई चुलीवर दूध गरम करून पातेले घेऊन बाहेर ठेवण्यासाठी निघाली होती. तेव्हढ्यात मागून दोन वर्षांच्या चिमुरडा तिच्या पायाला घट्ट मिठी मारली. अचानक पाय ओढल्याने आईचा तोल गेला आणि गरम दूध चिमुरड्याच्या अंगावर पडला. यात तो गंभीर जखमी झाला आणि त्याचा मृत्यू झाला. या मन सुन्न करणाऱ्या घटनेने संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. ही घटना उत्तरप्रदेशातील कौशाम्बी जिल्ह्यातील सरायअकिल परिसरात ही घटना घडली.

Beed Crime: आई-वडिलांच्या साध्या ओरडण्याचा मनावर घेतला धसका; 21 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन

काय घडलं नेमकं?

मंगल प्रसाद उस्मानपुर बिगहरा या गावातील रहिवासी आहे. या गावातील रहिवासी मंगल प्रसाद हे मजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. सोमवारी रात्री मंगल प्रसाद आपल्या तीन मुलांना घेऊन शेजारच्या गावात एका कार्यक्रमासाठी गेले होते. घरी त्यांची पत्नी सावित्री देवी आणि त्यांचा दोन वर्षांचा मुलगा मनू हे दोघेच होते. घरातील दैनंदिन कामे आटोपल्यानंतर सावित्री देवी यांनी रात्री नऊच्या सुमारास चुलीवर दूध गरम केले. दूध गरम झाल्यानंतर त्या पातेले घेऊन बाहेर ठेवण्यासाठी निघाल्या होत्या.

पायाला घट्ट मिठी मारली आणि…

तेव्हड्यात खेळत असलेला छोटा मनू धावत आला आणि त्याने आनंदाने आपल्या आईच्या पायाला घट्ट मिठी मारली. मुलाने अचानक पाय ओढल्यामुळे सावित्री देवी यांचा तोल गेला. सावरण्याचा प्रयत्न करेपर्यंत त्यांच्या हातातील उकळत्या दुधाचे पातेले थेट मनूच्या अंगावर पलटी झाले. उकळते दूध अंगावर पडताच मनू वेदनेने विव्हळू लागला आणि घरभर ओरडू लागला. आईने मदतीसाठी एकच टाहो फोडला.

रुग्णालयात नेत्यांना प्राणज्योत मालवली

मुलाचा आणि आईचा आवाज ऐकून शेजारी धावत आले. तातडीने मनूला सरायअकिल येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. मात्र त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याने डॉक्टरांनी त्याला जिल्हा रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला दिला. मनूला रुग्णवाहिकेतून जिल्हा रुग्णालयाकडे नेण्यात येत होते तेव्हा मनुची प्राणज्योत मालवली. मंगळवारी सकाळी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेविना आणि शवविच्छेदनाशिवाय कुटुंबियांनी मुलावर अंत्यसंस्कार केले. या घटनेने संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे.

Amravati Crime: अमरावतीत धक्कादायक घटना! दारू, मारहाण आणि संतापाचा स्फोट; अमरावतीत पत्नीच्या प्रतिहल्ल्यात पतीचा मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कसा घडला?

    Ans: आई उकळते दूध घेऊन जात असताना मुलाने तिच्या पायाला मिठी मारली. त्यामुळे तिचा तोल जाऊन उकळते दूध मुलाच्या अंगावर पडले.

  • Que: मुलाला कुठे नेण्यात आले?

    Ans: प्रथम प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणि नंतर जिल्हा रुग्णालयात नेत असताना मुलाचा मृत्यू झाला.

  • Que: पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली का?

    Ans: पोलिसांना घटनेची माहिती मिळाली, मात्र कुटुंबियांनी कोणतीही लेखी तक्रार दिलेली नाही.

Published On: Mar 12, 2026 | 01:42 PM

