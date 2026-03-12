Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Denies Reports Allowing Indian Ships Pass Through Strait Hormuz Israel America World War 3

Strait of Hormuz: भारताच्या ‘त्या’ जहाजांचा विषय काय? Iran ने फेटाळला दावा; होर्मुझमध्ये झाला गेम?

सध्या इराण युद्धामुळे अनेक देश ऊर्जा संकटात सापडले आहेत. दरम्यान तेहरानने भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिल्याचे समोर आले होते.

Updated On: Mar 12, 2026 | 02:40 PM
Strait of Hormuz: भारताच्या 'त्या' जहाजांचा विषय काय? Iran ने फेटाळला दावा; होर्मुझमध्ये झाला गेम?

इराणने बंद केली होर्मुझ सामुद्रधुनी (फोटो- aigemini)

Follow Us:
Follow Us:

इराण- इस्त्रायल युद्धाचा आज 13 वा दिवस 
इराणने भारताला दिलेल्या परवानगीचे केले खंडन 
इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी भारतासाठी खुली केल्याचे आलेले समोर

Strait of Hormuz:  इराण विरुद्ध इस्त्रायल अन् अमेरिका यांच्यातील युद्धाचा आज 13 वा दिवस आहे. या युद्धामुळे वैश्विक संकट निर्माण झाले आहे. भारतात व्यावसायिक गॅस मिळत नसल्याने अनेक हॉटेल्स, मेस बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. दरम्यान इराणने भारताच्या ‘पुष्पक’ आणि ‘परिमल’ या जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून जाण्याची परवानगी दिल्याचे समोर आले होते. मात्र इराणने या समोर आलेल्या बातम्यांचे खंडन केले आहे.

सध्या इराण युद्धामुळे अनेक देश ऊर्जा संकटात सापडले आहेत. दरम्यान तेहरानने भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिल्याचे समोर आले होते. मात्र हे वृत्त इराणने फेटाळून लावले आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि इराणचे नेते अब्बास अरघची यांच्यातील चर्चेनंतर इराणने भारताला सवलत दिल्याचे समोर आले होते. मात्र इराणने याचे खंडन केले आहे. कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या वाहतुकीसाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी महत्वाचा भाग असून तो सागरी मार्ग सुरू ठेवण्याच्या दृष्टीने ही चर्चा झाली असल्याचे वृत्त समोर येत नाही.

Global Oil Crisis : भारताला दिलासा, पण अनेक देश अजूनही तेल संकटात; जाणून घ्या इस्रायल-अमेरिकेचे हाल

एका वृत्तसंस्थेनुसार, तेहरानमधील एका सूत्राने हे वृत्त फेटाळून लावले असून, हे अजिबात खरे नसल्याचे म्हटले आहे. भारताला विशेष परवानगी मिळाल्याच्या बातम्यानंतर हे विधान समोर आले आहे. दरम्यान, या आधी एका वृत्तपत्राने केलेल्या दाव्यानुसार, पुष्पक आणि परिमल हे दोन भारतीय टॅंकर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे प्रवास करत आहेत. मात्र अमेरिका, युरोप, इस्त्रायलच्या जहाजांना या सागरी मार्गावर अनेक निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे.

India Oil Diplomacy : जयशंकर यांचा मास्टरस्ट्रोक! इराणने फक्त भारतासाठीच खुले केले तेल दरवाजे; अमेरिका बघतच राहिली

अनेक देश अजूनही तेल संकटात

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी मंगळवारी (१० मार्च २०२६) इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली. या चर्चेत मध्यपूर्वेतील परिस्थितीवर सतत संपर्कात राहण्याचे मान्य करण्यात आले होते. या वेळी भारताने आपल्या व्यापारी हितसंबंधाच्या आणि उर्जा सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला. या चर्चेनंतर इराणने भारताच्या भूमिकेचा आदर करत, भारतीय झेंड असलेल्या जहाजांना होर्मुझमधून जाण्याची परवानगी दिली. इराणने दिलेल्या परवानगीमुळे ‘पुष्पक’ आणि ‘परिमल’ हे दोन भारतीय टँकर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे प्रवास करत आहेत. हा भारताचा मोठा कूटनीतीक विजय मानला जात आहे.

Web Title: Iran denies reports allowing indian ships pass through strait hormuz israel america world war 3

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 02:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : “नमो नमो अन् जय श्रीराम म्हणा, गॅस आपल्या दारात; LPG गॅस तुटवड्यावरुन विरोधकांची बोचरी टीका
1

Maharashtra Politics : “नमो नमो अन् जय श्रीराम म्हणा, गॅस आपल्या दारात; LPG गॅस तुटवड्यावरुन विरोधकांची बोचरी टीका

Maharashtra Population: १६ वर्षांनी जनगणनेचा बिगुल! नागरिकांना ३३ प्रश्न विचारणार; माहिती राहणार गोपनीय
2

Maharashtra Population: १६ वर्षांनी जनगणनेचा बिगुल! नागरिकांना ३३ प्रश्न विचारणार; माहिती राहणार गोपनीय

Football विश्वात खळबळ! इराणची FIFA World Cup 2026 मधून माघार; अमेरिकेसोबतच्या तणावामुळे टोकाचा निर्णय
3

Football विश्वात खळबळ! इराणची FIFA World Cup 2026 मधून माघार; अमेरिकेसोबतच्या तणावामुळे टोकाचा निर्णय

World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”
4

World War 3: इराण युद्धावर Donal Trump यांचा खळबळजनक दावा, “माझी इच्छा असेल तेव्हा युद्ध…”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Haj House Kharghar: हज यात्रेकरूंसाठी गुड न्यूज! नवी मुंबईत मिळणार जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि प्रशिक्षण.

Haj House Kharghar: हज यात्रेकरूंसाठी गुड न्यूज! नवी मुंबईत मिळणार जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि प्रशिक्षण.

Mar 12, 2026 | 02:35 PM
Summer Special : उन्हाळ्यात घरी ‘साबुदाण्याचे पापड’ बनवायला विसरू नका, आजच रेसिपी नोट करा

Summer Special : उन्हाळ्यात घरी ‘साबुदाण्याचे पापड’ बनवायला विसरू नका, आजच रेसिपी नोट करा

Mar 12, 2026 | 02:30 PM
Gudi Padwa 2026: यंदा गुढीला कोणत्या रंगाची साडी नेसवावी? काय आहे या सणाचं महत्त्व आणि शास्त्रोक्त पद्धत

Gudi Padwa 2026: यंदा गुढीला कोणत्या रंगाची साडी नेसवावी? काय आहे या सणाचं महत्त्व आणि शास्त्रोक्त पद्धत

Mar 12, 2026 | 02:30 PM
Mira Bhayander : MMRDA वादग्रस्त वादग्रस्त पुलाचा प्रश्न अधिवेशनात पेटला, राज्य सरकारकडून सखोल चौकशीचे आदेश

Mira Bhayander : MMRDA वादग्रस्त वादग्रस्त पुलाचा प्रश्न अधिवेशनात पेटला, राज्य सरकारकडून सखोल चौकशीचे आदेश

Mar 12, 2026 | 02:30 PM
Wardha Crime: घरातून बाहेर पडली, पण परतली नाही; वर्ध्यात रीलस्टार मुलीचा मृतदेह जलाशयात आढळला

Wardha Crime: घरातून बाहेर पडली, पण परतली नाही; वर्ध्यात रीलस्टार मुलीचा मृतदेह जलाशयात आढळला

Mar 12, 2026 | 02:29 PM
Strait of Hormuz: भारताच्या ‘त्या’ जहाजांचा विषय काय? Iran ने फेटाळला दावा; होर्मुझमध्ये झाला गेम?

Strait of Hormuz: भारताच्या ‘त्या’ जहाजांचा विषय काय? Iran ने फेटाळला दावा; होर्मुझमध्ये झाला गेम?

Mar 12, 2026 | 02:25 PM
युद्धामुळे सामान्यांची उडाली धांदल; LPG गॅस सिलेंडर घेऊन पळू लागले लोक; VIDEO VIRAL

युद्धामुळे सामान्यांची उडाली धांदल; LPG गॅस सिलेंडर घेऊन पळू लागले लोक; VIDEO VIRAL

Mar 12, 2026 | 02:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM