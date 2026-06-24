भारतीय रंगभूमी आणि कलाविश्वासाठी नवे पर्व; आदित्य बिर्ला ग्रुपने सुरू केली ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’

Prakash Raj Voter List Controversy: प्रकाश राज वादाच्या भोवऱ्यात; 3 राज्यांच्या मतदार यादीत नाव आढळल्याने न्यायालयाची गंभीर दखल
या अकादमीचे उद्घाटन चेअरपर्सन राजश्री बिर्ला यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी आदित्य बिर्ला ग्रुपचे चेअरमन कुमार मंगलम बिर्ला, नीरजा बिर्ला, अनन्या बिर्ला आणि आर्यमान विक्रम बिर्ला यांनी विशेष उपस्थिती दर्शवली होती. हा उपक्रम आदित्य बिर्ला समूहाच्या इतिहासातील एका महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्याचे प्रतिबिंब दर्शवतो: अशा संस्थांची उभारणी करणे ज्या दीर्घकालीन विकासात योगदान देणारी संपत्ती ठरतात.
अनेक पिढ्यांपासून, या समूहाने शाळा, विद्यापीठे, रुग्णालये, संशोधन केंद्रे, सांस्कृतिक संस्था आणि सामुदायिक व्यासपीठांच्या माध्यमातून राष्ट्रनिर्मितीत योगदान दिले आहे. INT चे हे नवीन रूप तोच वारसा पुढे चालवते आणि अशी एक जागा निर्माण करते जिथे भारताच्या कलात्मक परंपरांचे जतन व संवर्धन करून, त्यांचे उत्सव साजरे केले जाऊ शकतात आणि भावी पिढ्यांसाठी त्यांना नवसंजीवनी दिली जाऊ शकते. केवळ सादरीकरण कलांचे एक ठिकाण असण्यापलीकडे जाऊन, ही अकादमी कला क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचे राष्ट्रीय केंद्र म्हणून स्थापित झाली आहे. हे केंद्र नाटक, संगीत आणि नृत्य या क्षेत्रांतील कलागुणांना वाव देण्यासोबतच, भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशावर आधारित नाविन्य आणि प्रयोगांनाही प्रोत्साहन देईल.
याप्रसंगी चेअरपर्सन राजश्री बिर्ला म्हणाल्या की, ‘आयएनटी आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’ ही भारताच्या कलात्मक वारशाप्रती आणि पिढ्यानपिढ्या या परंपरा जिवंत ठेवणाऱ्या असंख्य व्यक्तींप्रती आमची आदरांजली आहे. हे आदित्य विक्रम बिर्ला यांच्या त्या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे की, नाविन्य, कल्पकता आणि संस्कृती हे एका चैतन्यशील समाजाचे आवश्यक आधारस्तंभ आहेत. आमचे ध्येय अशी संस्था उभारण्याचे आहे, जी आपल्या शास्त्रीय पायाचा आदर करते, समकालीन अभिव्यक्तीचा स्वीकार करते आणि उदयोन्मुख प्रतिभेसाठी मार्ग मोकळा करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आम्हाला आशा आहे की हे एक असे राष्ट्रीय व्यासपीठ बनेल जिथे भारतातील विविध सांस्कृतिक आवाज एकत्र येतील, एकमेकांना प्रेरित करतील आणि सादरीकरण कलांचे भविष्य घडवतील.
अकॅडमीच्या सल्लागार परिषदेमध्ये उस्ताद अमजद अली खान, डॉ. एन. राजम, शंकर महादेवन, उल्हास कशाळकर, अरुणा साईराम, लालगुडी जीजेआर कृष्णन, लुई बँक्स, बेला सहगल, यू. राजेश, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रजित कपूर, टेरेन्स लुईस आणि क्लिंट वल्लादारेस या भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्समधील काही अत्यंत प्रतिष्ठित नावांचा समावेश आहे.
Serial Update: ४ वर्षे प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केल्यानंतर स्टार प्रवाहची ‘ही’ मालिका होणार बंद; अभिनेत्रीची भावूक पोस्ट चर्चेत
याप्रसंगी भारताच्या कलाविषयक विविधतेचा आणि समृद्धीचा गौरव करण्यात आला. प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले प्रख्यात कवी, गीतकार आणि पटकथा लेखक जावेद अख्तर यांनी सायरस साहूकार यांच्याशी मार्मिक संवाद साधला. याव्यतिरिक्त, प्रसिद्ध गायिका कौशिकी चक्रवर्ती यांनी नूर जहाँ, शोभा गुर्टू, किशोरी आमोणकर आणि बेगम अख्तर या चार दिग्गज गायिकांना भावपूर्ण संगीतमय आदरांजली वाहिली. त्यांच्या सादरीकरणात परंपरा आणि आधुनिक दृष्टिकोन यांचा सुरेख संगम दिसून आला, जो अकादमीच्या व्यापक दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब होता.