बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Aditya Birla Group Launches Int Aditya Birla Performing Arts Academy To Give Indian Arts A New National Platform

भारतीय रंगभूमी आणि कलाविश्वासाठी नवे पर्व; आदित्य बिर्ला ग्रुपने सुरू केली ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’

Updated On: Jun 24, 2026 | 01:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

आदित्य बिर्ला ग्रुपने भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स क्षेत्राला नवे व्यासपीठ देण्यासाठी ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’ची सुरुवात केली आहे. या उपक्रमामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कार्यरत असलेल्या इंडियन नॅशनल थिएटरच्या प्रवासाला नवी दिशा मिळणार आहे.

भारतीय रंगभूमी आणि कलाविश्वासाठी नवे पर्व; आदित्य बिर्ला ग्रुपने सुरू केली ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’

भारतीय रंगभूमी आणि कलाविश्वासाठी नवे पर्व; आदित्य बिर्ला ग्रुपने सुरू केली ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आदित्य बिर्ला ग्रुपने ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’ सुरू करून भारतीय कला-संस्कृती संवर्धनासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.
  • या अकादमीत नाटक, संगीत आणि नृत्य क्षेत्रातील नवोदित तसेच प्रस्थापित कलाकारांना राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळणार आहे.
  • उद्घाटन सोहळ्यात राजश्री बिर्ला, कुमार मंगलम बिर्ला आणि जावेद अख्तर यांच्यासह अनेक दिग्गजांची उपस्थिती होती.
आदित्य बिर्ला ग्रुपने ‘आयएनटी (INT) आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’ सुरू केली आहे. या उपक्रमामुळे एका ऐतिहासिक भारतीय सांस्कृतिक संस्थेला नवी ओळख आणि नवा उद्देश प्राप्त झाला आहे. या अकादमीच्या स्थापनेसह ‘इंडियन नॅशनल थिएटर’ (INT) या संस्थेच्या प्रवासातील एका नवीन पर्वाची सुरुवात झाली आहे; ही संस्था स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळापासून कलाकार आणि प्रेक्षकांच्या अनेक पिढ्यांचे जतन व संवर्धन करत आली आहे.

Prakash Raj Voter List Controversy: प्रकाश राज वादाच्या भोवऱ्यात; 3 राज्यांच्या मतदार यादीत नाव आढळल्याने न्यायालयाची गंभीर दखल

या अकादमीचे उद्घाटन चेअरपर्सन राजश्री बिर्ला यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी आदित्य बिर्ला ग्रुपचे चेअरमन कुमार मंगलम बिर्ला, नीरजा बिर्ला, अनन्या बिर्ला आणि आर्यमान विक्रम बिर्ला यांनी विशेष उपस्थिती दर्शवली होती. हा उपक्रम आदित्य बिर्ला समूहाच्या इतिहासातील एका महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्याचे प्रतिबिंब दर्शवतो: अशा संस्थांची उभारणी करणे ज्या दीर्घकालीन विकासात योगदान देणारी संपत्ती ठरतात.

अनेक पिढ्यांपासून, या समूहाने शाळा, विद्यापीठे, रुग्णालये, संशोधन केंद्रे, सांस्कृतिक संस्था आणि सामुदायिक व्यासपीठांच्या माध्यमातून राष्ट्रनिर्मितीत योगदान दिले आहे. INT चे हे नवीन रूप तोच वारसा पुढे चालवते आणि अशी एक जागा निर्माण करते जिथे भारताच्या कलात्मक परंपरांचे जतन व संवर्धन करून, त्यांचे उत्सव साजरे केले जाऊ शकतात आणि भावी पिढ्यांसाठी त्यांना नवसंजीवनी दिली जाऊ शकते. केवळ सादरीकरण कलांचे एक ठिकाण असण्यापलीकडे जाऊन, ही अकादमी कला क्षेत्रातील उत्कृष्टतेचे राष्ट्रीय केंद्र म्हणून स्थापित झाली आहे. हे केंद्र नाटक, संगीत आणि नृत्य या क्षेत्रांतील कलागुणांना वाव देण्यासोबतच, भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशावर आधारित नाविन्य आणि प्रयोगांनाही प्रोत्साहन देईल.

याप्रसंगी चेअरपर्सन राजश्री बिर्ला म्हणाल्या की, ‘आयएनटी आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’ ही भारताच्या कलात्मक वारशाप्रती आणि पिढ्यानपिढ्या या परंपरा जिवंत ठेवणाऱ्या असंख्य व्यक्तींप्रती आमची आदरांजली आहे. हे आदित्य विक्रम बिर्ला यांच्या त्या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे की, नाविन्य, कल्पकता आणि संस्कृती हे एका चैतन्यशील समाजाचे आवश्यक आधारस्तंभ आहेत. आमचे ध्येय अशी संस्था उभारण्याचे आहे, जी आपल्या शास्त्रीय पायाचा आदर करते, समकालीन अभिव्यक्तीचा स्वीकार करते आणि उदयोन्मुख प्रतिभेसाठी मार्ग मोकळा करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आम्हाला आशा आहे की हे एक असे राष्ट्रीय व्यासपीठ बनेल जिथे भारतातील विविध सांस्कृतिक आवाज एकत्र येतील, एकमेकांना प्रेरित करतील आणि सादरीकरण कलांचे भविष्य घडवतील.

अकॅडमीच्या सल्लागार परिषदेमध्ये उस्ताद अमजद अली खान, डॉ. एन. राजम, शंकर महादेवन, उल्हास कशाळकर, अरुणा साईराम, लालगुडी जीजेआर कृष्णन, लुई बँक्स, बेला सहगल, यू. राजेश, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रजित कपूर, टेरेन्स लुईस आणि क्लिंट वल्लादारेस या भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्समधील काही अत्यंत प्रतिष्ठित नावांचा समावेश आहे.

Serial Update: ४ वर्षे प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केल्यानंतर स्टार प्रवाहची ‘ही’ मालिका होणार बंद; अभिनेत्रीची भावूक पोस्ट चर्चेत

याप्रसंगी भारताच्या कलाविषयक विविधतेचा आणि समृद्धीचा गौरव करण्यात आला. प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले प्रख्यात कवी, गीतकार आणि पटकथा लेखक जावेद अख्तर यांनी सायरस साहूकार यांच्याशी मार्मिक संवाद साधला. याव्यतिरिक्त, प्रसिद्ध गायिका कौशिकी चक्रवर्ती यांनी नूर जहाँ, शोभा गुर्टू, किशोरी आमोणकर आणि बेगम अख्तर या चार दिग्गज गायिकांना भावपूर्ण संगीतमय आदरांजली वाहिली. त्यांच्या सादरीकरणात परंपरा आणि आधुनिक दृष्टिकोन यांचा सुरेख संगम दिसून आला, जो अकादमीच्या व्यापक दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब होता.

Web Title: Aditya birla group launches int aditya birla performing arts academy to give indian arts a new national platform

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 01:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Air India Flight : …आणि एअर इंडियाचं विमान थेट पाकिस्तानात घुसलं! प्रवाशांचा जीव टांगणीला; पुढे काय घडलं?
1

Air India Flight : …आणि एअर इंडियाचं विमान थेट पाकिस्तानात घुसलं! प्रवाशांचा जीव टांगणीला; पुढे काय घडलं?

Elon Musk ला मोठा झटका! तिजोरीला मोठं भगदाड, Trillionaire होण्याचा मान हुकला, आता इतकीच राहिली…
2

Elon Musk ला मोठा झटका! तिजोरीला मोठं भगदाड, Trillionaire होण्याचा मान हुकला, आता इतकीच राहिली…

PhonePe यूजर्स, सावधान! तुम्ही तुमचं वॉलेट वापरले नाही तर तुमच्या बँकअकाउंटमधून पैसे होणार कट?
3

PhonePe यूजर्स, सावधान! तुम्ही तुमचं वॉलेट वापरले नाही तर तुमच्या बँकअकाउंटमधून पैसे होणार कट?

पुढचा नंबर कोणाचा? SEBI नंतर राजेश एक्सपोर्ट्सवर ED ची धाड, बंगळुरुत अनेक ठिकाणांवर एकाचवेळी छापेमारी
4

पुढचा नंबर कोणाचा? SEBI नंतर राजेश एक्सपोर्ट्सवर ED ची धाड, बंगळुरुत अनेक ठिकाणांवर एकाचवेळी छापेमारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतीय रंगभूमी आणि कलाविश्वासाठी नवे पर्व; आदित्य बिर्ला ग्रुपने सुरू केली ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’

भारतीय रंगभूमी आणि कलाविश्वासाठी नवे पर्व; आदित्य बिर्ला ग्रुपने सुरू केली ‘INT आदित्य बिर्ला परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी’

Jun 24, 2026 | 01:11 PM
Indrajaal Movie: ब्रिटीशकालीन भारताचा थरार उलगडणार! ‘इंद्रजाल’चा फर्स्ट लुक आऊट; गुप्त खजिन्याच्या शोधाची उत्सुकता वाढली

Indrajaal Movie: ब्रिटीशकालीन भारताचा थरार उलगडणार! ‘इंद्रजाल’चा फर्स्ट लुक आऊट; गुप्त खजिन्याच्या शोधाची उत्सुकता वाढली

Jun 24, 2026 | 01:11 PM
FeteDeLaMusique: फ्रान्समधील आंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवाचे रूपांतर थरारक भयकथेत; महिलांवर सिरिंज हल्ले, अत्याचाराचे भीषण सत्र

FeteDeLaMusique: फ्रान्समधील आंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवाचे रूपांतर थरारक भयकथेत; महिलांवर सिरिंज हल्ले, अत्याचाराचे भीषण सत्र

Jun 24, 2026 | 01:02 PM
Navpancham Yog: सूर्य आणि चंद्रामुळे तयार होणार नवपंचम योग, या राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Navpancham Yog: सूर्य आणि चंद्रामुळे तयार होणार नवपंचम योग, या राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Jun 24, 2026 | 12:55 PM
Mumbai Local पुन्हा हादरली! दरवाजा बंद करण्यास सांगितलं अन् जीव गेला; अंधेरी-बोरिवलीदरम्यान २२ वर्षीय तरुणावर चाकू हल्ला

Mumbai Local पुन्हा हादरली! दरवाजा बंद करण्यास सांगितलं अन् जीव गेला; अंधेरी-बोरिवलीदरम्यान २२ वर्षीय तरुणावर चाकू हल्ला

Jun 24, 2026 | 12:36 PM
Pune Crime: खराडीत किरकोळ वादातून पतीने पत्नीच्या डोक्यात मारला सिलेंडर; महिलेचा जागीच मृत्यू

Pune Crime: खराडीत किरकोळ वादातून पतीने पत्नीच्या डोक्यात मारला सिलेंडर; महिलेचा जागीच मृत्यू

Jun 24, 2026 | 12:28 PM
Ketan Agarwal – Siya प्रकरणासारख्या थरारक कथा! पत्नीच्या छळामुळे उद्ध्वस्त झाले पतीचे आयुष्य; OTT वरील हे ५ चित्रपट नक्की पाहा

Ketan Agarwal – Siya प्रकरणासारख्या थरारक कथा! पत्नीच्या छळामुळे उद्ध्वस्त झाले पतीचे आयुष्य; OTT वरील हे ५ चित्रपट नक्की पाहा

Jun 24, 2026 | 12:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा