MasterChef India 9 चा आला निकाल! नागपूरची ‘अजिंक्य आणि विक्रम’ जोडी ठरली बेमिसाल

लोकप्रिय कुकिंग रिअॅलिटी शो MasterChef India च्या नवव्या हंगामाचा ग्रँड फिनाले आज ६ मार्च रोजी रंगला आणि अखेर विजेत्यांची घोषणा करण्यात आली. या हंगामात नागपूरच्या अजिंक्य आणि विक्रम गांधी या भावंडांच्या जोडीने उत्कृष्ट कामगिरी करत MasterChef India 9 ची ट्रॉफी आपल्या नावावर केली. त्यांच्या सातत्यपूर्ण परफॉर्मन्समुळे आणि वेगळ्या पदार्थांमुळे त्यांनी अंतिम फेरीत इतर स्पर्धकांना मागे टाकत हा किताब जिंकला.
जवळपास दोन महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या या स्पर्धेचा आज थरारक शेवट झाला. या अंतिम भागाचे प्रसारण रात्री ८ वाजता Sony Entertainment Television या वाहिनीवर करण्यात आले. तसेच ऑनलाइन प्रेक्षकांना हा ग्रँड फिनाले SonyLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही पाहता आला. या हंगामात MasterChef India मध्ये एक वेगळा प्रयोग करण्यात आला होता. यावेळी स्पर्धेत एकट्या व्यक्तीऐवजी कुटुंबातील दोन सदस्यांची जोडी सहभागी झाली होती. त्यामुळे स्पर्धेत केवळ पाककलेचे कौशल्यच नव्हे, तर कुटुंबातील नातेसंबंध, समन्वय आणि टीमवर्कही पाहायला मिळाले. या संकल्पनेमुळे हा हंगाम प्रेक्षकांसाठी अधिक खास ठरला.
ग्रँड फिनालेमध्ये तीन कुटुंबीय जोड्या अंतिम फेरीत पोहोचल्या होत्या. यात नागपूरचे अजिंक्य आणि विक्रम गांधी, ओडिशातील बहिणी अंजू प्रधान आणि मंजू ओझा, तसेच हैदराबादमधील आई-मुलगी जोडी चंदना आणि साई श्री राचकोंडा यांचा समावेश होता. या तिन्ही जोड्यांनी संपूर्ण हंगामात उत्कृष्ट स्वयंपाक सादर करत अंतिम टप्पा गाठला होता. अंतिम फेरीतही या तिन्ही जोड्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा पाहायला मिळाली. प्रत्येक जोडीने आपल्या प्रदेशातील पारंपरिक पदार्थ आणि मसाल्यांचा वापर करून खास डिशेस सादर केल्या. महाराष्ट्र, ओडिशा आणि तेलंगणाच्या घरगुती पाककलेची झलक या स्पर्धेत पाहायला मिळाली. स्पर्धकांनी पारंपरिक रेसिपींना आधुनिक पद्धतीने सादर करत परीक्षकांचे लक्ष वेधले.
मात्र शेवटी नागपूरच्या अजिंक्य आणि विक्रम गांधी या भावंडांनी आपल्या कल्पकतेच्या जोरावर निर्णायकांना प्रभावित केले आणि MasterChef India 9 ची ट्रॉफी जिंकली. त्यांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे संपूर्ण हंगामात ते प्रबळ दावेदार मानले जात होते आणि अखेर त्यांनी ते सिद्धही करून दाखवले. या हंगामात प्रसिद्ध शेफ Vikas Khanna, Ranveer Brar आणि Kunal Kapur यांनी परीक्षक म्हणून स्पर्धकांच्या पदार्थांचे मूल्यमापन केले. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे स्पर्धकांना अनेक नवीन प्रयोग करण्याची संधी मिळाली. अखेरीस, नागपूरच्या अजिंक्य आणि विक्रम गांधी या भावंडांनी आपल्या उत्कृष्ट पाककलेच्या जोरावर MasterChef India 9 चा किताब जिंकत प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्यांच्या या यशामुळे नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.