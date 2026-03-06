Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

MasterChef India 9 चा आला निकाल! नागपूरची ‘अजिंक्य आणि विक्रम’ जोडी ठरली बेमिसाल

लोकप्रिय कुकिंग रिअॅलिटी शो MasterChef India च्या नवव्या हंगामाचा ग्रँड फिनाले ६ मार्च रोजी पार पडला. नागपूरच्या अजिंक्य आणि विक्रम गांधी या भावंडांच्या जोडीने उत्कृष्ट कामगिरी करत MasterChef India 9 ची ट्रॉफी जिंकली.

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:28 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

लोकप्रिय कुकिंग रिअॅलिटी शो MasterChef India च्या नवव्या हंगामाचा ग्रँड फिनाले आज ६ मार्च रोजी रंगला आणि अखेर विजेत्यांची घोषणा करण्यात आली. या हंगामात नागपूरच्या अजिंक्य आणि विक्रम गांधी या भावंडांच्या जोडीने उत्कृष्ट कामगिरी करत MasterChef India 9 ची ट्रॉफी आपल्या नावावर केली. त्यांच्या सातत्यपूर्ण परफॉर्मन्समुळे आणि वेगळ्या पदार्थांमुळे त्यांनी अंतिम फेरीत इतर स्पर्धकांना मागे टाकत हा किताब जिंकला.

‘तू अनोळखी तरी सोबती’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट; समीर-अर्पिताच्या आयुष्यात येणार लग्नाचं नवं वळण

जवळपास दोन महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या या स्पर्धेचा आज थरारक शेवट झाला. या अंतिम भागाचे प्रसारण रात्री ८ वाजता Sony Entertainment Television या वाहिनीवर करण्यात आले. तसेच ऑनलाइन प्रेक्षकांना हा ग्रँड फिनाले SonyLIV या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही पाहता आला. या हंगामात MasterChef India मध्ये एक वेगळा प्रयोग करण्यात आला होता. यावेळी स्पर्धेत एकट्या व्यक्तीऐवजी कुटुंबातील दोन सदस्यांची जोडी सहभागी झाली होती. त्यामुळे स्पर्धेत केवळ पाककलेचे कौशल्यच नव्हे, तर कुटुंबातील नातेसंबंध, समन्वय आणि टीमवर्कही पाहायला मिळाले. या संकल्पनेमुळे हा हंगाम प्रेक्षकांसाठी अधिक खास ठरला.

ग्रँड फिनालेमध्ये तीन कुटुंबीय जोड्या अंतिम फेरीत पोहोचल्या होत्या. यात नागपूरचे अजिंक्य आणि विक्रम गांधी, ओडिशातील बहिणी अंजू प्रधान आणि मंजू ओझा, तसेच हैदराबादमधील आई-मुलगी जोडी चंदना आणि साई श्री राचकोंडा यांचा समावेश होता. या तिन्ही जोड्यांनी संपूर्ण हंगामात उत्कृष्ट स्वयंपाक सादर करत अंतिम टप्पा गाठला होता. अंतिम फेरीतही या तिन्ही जोड्यांमध्ये जोरदार स्पर्धा पाहायला मिळाली. प्रत्येक जोडीने आपल्या प्रदेशातील पारंपरिक पदार्थ आणि मसाल्यांचा वापर करून खास डिशेस सादर केल्या. महाराष्ट्र, ओडिशा आणि तेलंगणाच्या घरगुती पाककलेची झलक या स्पर्धेत पाहायला मिळाली. स्पर्धकांनी पारंपरिक रेसिपींना आधुनिक पद्धतीने सादर करत परीक्षकांचे लक्ष वेधले.

Allu Arjun ने केली भावनिक पोस्ट! लग्नाचा 15 वा वाढदिवस… पत्नीसह फोटोज केले शेअर 

मात्र शेवटी नागपूरच्या अजिंक्य आणि विक्रम गांधी या भावंडांनी आपल्या कल्पकतेच्या जोरावर निर्णायकांना प्रभावित केले आणि MasterChef India 9 ची ट्रॉफी जिंकली. त्यांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे संपूर्ण हंगामात ते प्रबळ दावेदार मानले जात होते आणि अखेर त्यांनी ते सिद्धही करून दाखवले. या हंगामात प्रसिद्ध शेफ Vikas Khanna, Ranveer Brar आणि Kunal Kapur यांनी परीक्षक म्हणून स्पर्धकांच्या पदार्थांचे मूल्यमापन केले. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे स्पर्धकांना अनेक नवीन प्रयोग करण्याची संधी मिळाली. अखेरीस, नागपूरच्या अजिंक्य आणि विक्रम गांधी या भावंडांनी आपल्या उत्कृष्ट पाककलेच्या जोरावर MasterChef India 9 चा किताब जिंकत प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्यांच्या या यशामुळे नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

Web Title: Ajinkya and vikram are the winner of masterchef india 9

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 09:28 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
MasterChef India 9 चा आला निकाल! नागपूरची ‘अजिंक्य आणि विक्रम’ जोडी ठरली बेमिसाल

MasterChef India 9 चा आला निकाल! नागपूरची ‘अजिंक्य आणि विक्रम’ जोडी ठरली बेमिसाल

Mar 06, 2026 | 09:28 PM
NCB ची मोठी कारवाई! नेपाळ-भारत-श्रीलंका ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त; १० कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत

NCB ची मोठी कारवाई! नेपाळ-भारत-श्रीलंका ड्रग्ज रॅकेट उद्ध्वस्त; १० कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत

Mar 06, 2026 | 09:23 PM
आता जुनी किंमत विसरा! भारतातील लोकप्रिय SUV ची किंमत थेट गगनाला भिडली; ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

आता जुनी किंमत विसरा! भारतातील लोकप्रिय SUV ची किंमत थेट गगनाला भिडली; ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

Mar 06, 2026 | 09:06 PM
बापाचं स्वप्न लेकाने केलं पूर्ण! ‘या’ भाजप नेत्याचा मुलगा झाला IAS; तिसऱ्या प्रयत्नात UPSC परीक्षेत मारली बाजी

बापाचं स्वप्न लेकाने केलं पूर्ण! ‘या’ भाजप नेत्याचा मुलगा झाला IAS; तिसऱ्या प्रयत्नात UPSC परीक्षेत मारली बाजी

Mar 06, 2026 | 08:52 PM
Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ

Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ

Mar 06, 2026 | 08:46 PM
बाई घरही चालवते आणि बॉक्स ऑफिसही! अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चित्रपटाचे 50 दिवस पूर्ण

बाई घरही चालवते आणि बॉक्स ऑफिसही! अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चित्रपटाचे 50 दिवस पूर्ण

Mar 06, 2026 | 08:43 PM
मेनोपॉज नको गं बाई; चाळीशीतल्या महिलांमध्ये वाढत जाणाऱ्या त्रासाचं कारण तरी काय ?

मेनोपॉज नको गं बाई; चाळीशीतल्या महिलांमध्ये वाढत जाणाऱ्या त्रासाचं कारण तरी काय ?

Mar 06, 2026 | 08:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM