Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ

रेल्वे मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, केवळ महसूलच नव्हे तर मालवाहतुकीच्या प्रमाणातही (Volume) मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात १३२.४८ दशलक्ष टन (MT) मालवाहतूक झाली होती, जी यंदा ३.९६ टक्क्यांनी वाढून १३७.७२ दशलक्ष टनांवर गेली आहे. नेट टन किलोमीटर (NTKM) मधील वाहतूक आऊटपुटमध्येही ४.१८ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली असून तो ७६,००७ दशलक्ष एनटीकेएम इतका झाला आहे.
फेब्रुवारी महिन्यातील महसूल वाढीमागे मुख्यत्वे कोळसा, लोहखनिज, तयार पोलाद, खते, सिमेंट आणि कंटेनर वाहतूक या प्रमुख वस्तूंचा मोठा वाटा आहे. दैनंदिन मालवाहतुकीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास खालीलप्रमाणे वृद्धी दिसून येते:
रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, खतांच्या लोडिंगमध्ये १०.२ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ०.१८४ मेट्रिक टन झाले आहे. तसेच खनिज तेल आणि कंटेनर एक्झिक्युटिव्ह अँड इम्पोर्ट (EXIM) वाहतुकीमध्ये १७.८ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. कंटेनर वाहतुकीचा विचार करता, आयात केलेल्या मालवाहतुकीत ५.६ टक्के आणि देशांतर्गत कंटेनर वाहतुकीत २.३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील (एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६) एकूण कामगिरीही दमदार राहिली आहे. या ११ महिन्यांच्या कालावधीत भारतीय रेल्वेने एकूण १,५०३.८ मेट्रिक टन मालवाहतूक केली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३.२८ टक्के अधिक आहे. या कालावधीत रेल्वेचा एकूण मालवाहतूक महसूल १.६१ लाख कोटी रुपये इतका नोंदवला गेला आहे, तर वाहतूक आऊटपुट १.६२ टक्क्यांनी वाढून ८,४०,००० दशलक्ष एनटीकेएम झाले आहे.
