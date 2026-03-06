Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ

रेल्वेने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मालवाहतुकीतून मिळणारे उत्पन्न वार्षिक तत्त्वावर २.९७ टक्क्यांनी वाढून १४,५७१.९९ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 08:47 PM
भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल (Photo Credit- X)

Indian Railways Revenue 2026: भारतीय रेल्वेच्या मालवाहतूक महसुलात फेब्रुवारी महिन्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. रेल्वेने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मालवाहतुकीतून मिळणारे उत्पन्न वार्षिक तत्त्वावर २.९७ टक्क्यांनी वाढून १४,५७१.९९ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात रेल्वेला १४,१५१.९६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. रेल्वे मंत्रालयाने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे.

मालवाहतूक क्षमतेत ३.९६ टक्क्यांची वाढ

रेल्वे मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, केवळ महसूलच नव्हे तर मालवाहतुकीच्या प्रमाणातही (Volume) मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात १३२.४८ दशलक्ष टन (MT) मालवाहतूक झाली होती, जी यंदा ३.९६ टक्क्यांनी वाढून १३७.७२ दशलक्ष टनांवर गेली आहे. नेट टन किलोमीटर (NTKM) मधील वाहतूक आऊटपुटमध्येही ४.१८ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली असून तो ७६,००७ दशलक्ष एनटीकेएम इतका झाला आहे.

कोळसा आणि लोहखनिजाचा मोठा वाटा

फेब्रुवारी महिन्यातील महसूल वाढीमागे मुख्यत्वे कोळसा, लोहखनिज, तयार पोलाद, खते, सिमेंट आणि कंटेनर वाहतूक या प्रमुख वस्तूंचा मोठा वाटा आहे. दैनंदिन मालवाहतुकीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास खालीलप्रमाणे वृद्धी दिसून येते:

  • लोहखनिज: लोडिंगमध्ये २७.६ टक्क्यांची वाढ (०.५२९ मेट्रिक टन वरून ०.६७५ मेट्रिक टन).
  • कच्चे लोखंड आणि तयार पोलाद: लोडिंग २०.८ टक्क्यांनी वाढून ०.३४३ मेट्रिक टनांवर.
  • कच्चा माल (स्टील प्लांटसाठी): लोहखनिज वगळता इतर कच्च्या मालाच्या वाहतुकीत तब्बल ४६.९ टक्क्यांची विक्रमी वाढ झाली आहे.

Anil Ambani News: अनिल अंबानींच्या अडचणी वाढल्या; रिलायन्स समूहाशी संबंधित ठिकाणांवर ईडीची कारवाई

खते आणि खनिज तेलाच्या वाहतुकीतही भरभराट

रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, खतांच्या लोडिंगमध्ये १०.२ टक्क्यांची वाढ होऊन ते ०.१८४ मेट्रिक टन झाले आहे. तसेच खनिज तेल आणि कंटेनर एक्झिक्युटिव्ह अँड इम्पोर्ट (EXIM) वाहतुकीमध्ये १७.८ टक्क्यांची मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. कंटेनर वाहतुकीचा विचार करता, आयात केलेल्या मालवाहतुकीत ५.६ टक्के आणि देशांतर्गत कंटेनर वाहतुकीत २.३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

एप्रिल ते फेब्रुवारी: संचयी महसूल १.६१ लाख कोटींवर

चालू आर्थिक वर्षातील (एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६) एकूण कामगिरीही दमदार राहिली आहे. या ११ महिन्यांच्या कालावधीत भारतीय रेल्वेने एकूण १,५०३.८ मेट्रिक टन मालवाहतूक केली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३.२८ टक्के अधिक आहे. या कालावधीत रेल्वेचा एकूण मालवाहतूक महसूल १.६१ लाख कोटी रुपये इतका नोंदवला गेला आहे, तर वाहतूक आऊटपुट १.६२ टक्क्यांनी वाढून ८,४०,००० दशलक्ष एनटीकेएम झाले आहे.

Maharashtra Budget 2026: पर्यटन उद्योगाला अर्थसंकल्पाची खास ‘भेट’; ऐतिहातिक वारसा जपण्यासाठी केली कोटींची तरतूद 

Published On: Mar 06, 2026 | 08:46 PM

