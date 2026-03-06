Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

आता जुनी किंमत विसरा! भारतातील लोकप्रिय SUV ची किंमत थेट गगनाला भिडली; ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

भारतात एसयूव्ही कार्सना नेहमीच चांगली मागणी मिळत आली आहे. अशातच आता एका लोकप्रिय एसयूव्हीच्या किमतीत 42,000 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:06 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • सिट्रोन इंडियाने त्याच्या लोकप्रिय एसयूव्हीची किंमत वाढवली
  • Citroen Aircross च्या किमतीत 42000 रुपयांची वाढ
  • जाणून घ्या नवी किंमत
Citroen इंडियाने एअरक्रॉससह त्यांच्या कारच्या किमती वाढवल्या आहेत. ही कार आता 42000 किंवा 4.71% ने महाग झाली आहे. या कारची सुरुवातीची किंमत 8.49 लाख रुपये होती, जी आता 8.89 लाख झाली आहे. ही कार स्टँडर्ड आणि टर्बो पेट्रोल इंजिन दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. याच्या टॉप-ऑफ-द-लाइन व्हेरिएंटची किंमत आता 14,56,600 रुपये आहे.

ही कार अनेक नवीन वैशिष्ट्यांसह आणि नवीन डिझाइन एलिमेंट्ससह येते. भारतात, ती होंडा एलिव्हेट, ह्युंदाई क्रेटा, मारुती ग्रँड विटारा, मारुती व्हिक्टोरिस आणि किआ सेल्टोस सारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करते. चला Citroen Aircross बद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

गुढीपाडवा स्पेशल! Oben Electric ची खास ऑफर; ‘या’ Bike वर 37000 रुपये वाचवण्याची संधी, सोबत 5 वर्षांची फ्री वॉरंटी

सिट्रोन एअरक्रॉस X चे इंटीरियर

इंटीरियरबद्दल बोलायचे झाले तर या SUV चे केबिन अधिक प्रीमियम बनवण्यात आले आहे. यात नवीन लेदर-रॅप्ड डॅशबोर्ड, सॉफ्ट-टच मटेरियल, ड्युअल-टोन थीम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, व्हाईट ॲम्बिएंट लाइटिंग, LED फॉग लॅम्प, ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदरेट अपहोल्स्ट्री आणि ऑप्शनल 360-डिग्री कॅमेरा अशी फीचर्स देण्यात आली आहेत. तसेच सिट्रोन एअरक्रॉस X मध्ये कंपनीचा नवीन CARA इन-कार AI असिस्टंट देखील मिळतो. हा असिस्टंट 52 भाषांमधील व्हॉईस कमांड समजू शकतो. याच्या मदतीने सर्वोत्तम नेव्हिगेशन रूट, जवळचे फ्यूल पंप, डेस्टिनेशनपर्यंतचे अंतर यासारखी प्रगत माहिती सहज मिळू शकते.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स पर्याय

सिट्रोन एअरक्रॉस भारतीय बाजारात दोन पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. कंपनीने यामध्ये कोणताही मेकॅनिकल बदल केलेला नाही. या SUV मध्ये 1.2L नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन (81 bhp, 5-स्पीड गिअरबॉक्स) आणि 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजिन (108 bhp, 6-स्पीड मॅन्युअल / टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमॅटिक) असे दोन पर्याय दिले आहेत.

वाहन चालकांनो सावधान! कारमधील पाण्याची बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी, यामागील कारण म्हणजे…

सेफ्टी फीचर्स

सिट्रोन एअरक्रॉसने क्रॅश टेस्टमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, विशेषतः प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत ही SUV खूप विश्वासार्ह मानली जाते. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाल्यामुळे समोरून किंवा बाजूने होणाऱ्या अपघातांमध्ये केबिन सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही SUV प्रभावीपणे डिझाइन करण्यात आली आहे.

एअरक्रॉस SUV भारतीय बाजारात 40 पेक्षा जास्त सेफ्टी फीचर्ससह येते, ज्यापैकी अनेक फीचर्स सर्व व्हेरिएंटमध्ये स्टँडर्ड स्वरूपात दिले आहेत. यामध्ये 6 एअरबॅग, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट अँकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) आणि सर्व सीट्ससाठी 3-पॉइंट सीटबेल्ट यांसारखी महत्त्वाची सेफ्टी फीचर्स समाविष्ट आहेत.

 

Web Title: Citroen aircross price increased by 42 thousand rupees know new price

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 09:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कारच्या डॅशबोर्डवर ‘या’ 4 लाईटकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका! एक चूक आणि तुमची कार…
1

कारच्या डॅशबोर्डवर ‘या’ 4 लाईटकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका! एक चूक आणि तुमची कार…

वाहन चालकांनो सावधान! कारमधील पाण्याची बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी, यामागील कारण म्हणजे…
2

वाहन चालकांनो सावधान! कारमधील पाण्याची बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी, यामागील कारण म्हणजे…

कमी बजेट, जास्त मायलेज! 30km पेक्षा जास्त मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत Budget Friendly Cars
3

कमी बजेट, जास्त मायलेज! 30km पेक्षा जास्त मायलेज देणाऱ्या ‘या’ आहेत Budget Friendly Cars

Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?
4

Kia Seltos, Hyundai Creta आणि Maruti Grand Vitara, कोणत्या SUV मध्ये किती दम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता जुनी किंमत विसरा! भारतातील लोकप्रिय SUV ची किंमत थेट गगनाला भिडली; ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

आता जुनी किंमत विसरा! भारतातील लोकप्रिय SUV ची किंमत थेट गगनाला भिडली; ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

Mar 06, 2026 | 09:06 PM
बापाचं स्वप्न लेकाने केलं पूर्ण! ‘या’ भाजप नेत्याचा मुलगा झाला IAS; तिसऱ्या प्रयत्नात UPSC परीक्षेत मारली बाजी

बापाचं स्वप्न लेकाने केलं पूर्ण! ‘या’ भाजप नेत्याचा मुलगा झाला IAS; तिसऱ्या प्रयत्नात UPSC परीक्षेत मारली बाजी

Mar 06, 2026 | 08:52 PM
Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ

Indian Railways News: भारतीय रेल्वेची सुसाट वाटचाल! मालवाहतुकीतून कमावला १४,५७१ कोटींचा महसूल; वार्षिक उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ

Mar 06, 2026 | 08:46 PM
बाई घरही चालवते आणि बॉक्स ऑफिसही! अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चित्रपटाचे 50 दिवस पूर्ण

बाई घरही चालवते आणि बॉक्स ऑफिसही! अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चित्रपटाचे 50 दिवस पूर्ण

Mar 06, 2026 | 08:43 PM
मेनोपॉज नको गं बाई; चाळीशीतल्या महिलांमध्ये वाढत जाणाऱ्या त्रासाचं कारण तरी काय ?

मेनोपॉज नको गं बाई; चाळीशीतल्या महिलांमध्ये वाढत जाणाऱ्या त्रासाचं कारण तरी काय ?

Mar 06, 2026 | 08:28 PM
Ahilyanagar News: हे चाललंय तरी काय? सौर प्रकल्प बसवून देखील शेतकऱ्यांना लाखोंचे वीजबिल! महावितरणच्या कार्यालयात आंदोलन

Ahilyanagar News: हे चाललंय तरी काय? सौर प्रकल्प बसवून देखील शेतकऱ्यांना लाखोंचे वीजबिल! महावितरणच्या कार्यालयात आंदोलन

Mar 06, 2026 | 08:22 PM
Recipe : स्ट्रीट स्टाईल क्रिमी, टेस्टी ‘मलाई चाप’ घरी कसा बनवायचा? संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा अन् सर्वांची मने जिंका

Recipe : स्ट्रीट स्टाईल क्रिमी, टेस्टी ‘मलाई चाप’ घरी कसा बनवायचा? संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा अन् सर्वांची मने जिंका

Mar 06, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM