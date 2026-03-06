आता जुनी किंमत विसरा! भारतातील लोकप्रिय SUV ची किंमत थेट गगनाला भिडली; ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

ही कार अनेक नवीन वैशिष्ट्यांसह आणि नवीन डिझाइन एलिमेंट्ससह येते. भारतात, ती होंडा एलिव्हेट, ह्युंदाई क्रेटा, मारुती ग्रँड विटारा, मारुती व्हिक्टोरिस आणि किआ सेल्टोस सारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करते. चला Citroen Aircross बद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
गुढीपाडवा स्पेशल! Oben Electric ची खास ऑफर; ‘या’ Bike वर 37000 रुपये वाचवण्याची संधी, सोबत 5 वर्षांची फ्री वॉरंटी
इंटीरियरबद्दल बोलायचे झाले तर या SUV चे केबिन अधिक प्रीमियम बनवण्यात आले आहे. यात नवीन लेदर-रॅप्ड डॅशबोर्ड, सॉफ्ट-टच मटेरियल, ड्युअल-टोन थीम, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, व्हाईट ॲम्बिएंट लाइटिंग, LED फॉग लॅम्प, ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदरेट अपहोल्स्ट्री आणि ऑप्शनल 360-डिग्री कॅमेरा अशी फीचर्स देण्यात आली आहेत. तसेच सिट्रोन एअरक्रॉस X मध्ये कंपनीचा नवीन CARA इन-कार AI असिस्टंट देखील मिळतो. हा असिस्टंट 52 भाषांमधील व्हॉईस कमांड समजू शकतो. याच्या मदतीने सर्वोत्तम नेव्हिगेशन रूट, जवळचे फ्यूल पंप, डेस्टिनेशनपर्यंतचे अंतर यासारखी प्रगत माहिती सहज मिळू शकते.
सिट्रोन एअरक्रॉस भारतीय बाजारात दोन पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. कंपनीने यामध्ये कोणताही मेकॅनिकल बदल केलेला नाही. या SUV मध्ये 1.2L नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन (81 bhp, 5-स्पीड गिअरबॉक्स) आणि 1.2L टर्बो-पेट्रोल इंजिन (108 bhp, 6-स्पीड मॅन्युअल / टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमॅटिक) असे दोन पर्याय दिले आहेत.
वाहन चालकांनो सावधान! कारमधील पाण्याची बाटलीही आग लागण्यासाठी पुरेशी, यामागील कारण म्हणजे…
सिट्रोन एअरक्रॉसने क्रॅश टेस्टमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, विशेषतः प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत ही SUV खूप विश्वासार्ह मानली जाते. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाल्यामुळे समोरून किंवा बाजूने होणाऱ्या अपघातांमध्ये केबिन सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही SUV प्रभावीपणे डिझाइन करण्यात आली आहे.
एअरक्रॉस SUV भारतीय बाजारात 40 पेक्षा जास्त सेफ्टी फीचर्ससह येते, ज्यापैकी अनेक फीचर्स सर्व व्हेरिएंटमध्ये स्टँडर्ड स्वरूपात दिले आहेत. यामध्ये 6 एअरबॅग, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट अँकर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) आणि सर्व सीट्ससाठी 3-पॉइंट सीटबेल्ट यांसारखी महत्त्वाची सेफ्टी फीचर्स समाविष्ट आहेत.