बापाचं स्वप्न लेकाने केलं पूर्ण! ‘या’ भाजप नेत्याचा मुलगा झाला IAS; तिसऱ्या प्रयत्नात UPSC परीक्षेत मारली बाजी

UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा 2025 मध्ये अनुज अग्निहोत्री यांनी AIR 1 मिळवत देशात प्रथम क्रमांक पटकावला, तर राजेश्वरी सुवे दुसऱ्या आणि आकांश धुल तिसऱ्या क्रमांकावर आले.

Updated On: Mar 06, 2026 | 08:52 PM
  • अनुज अग्निहोत्री देशात AIR 1 म्हणजेच पहिला आला
  • राजेश्वरी सुवे दुसरी आली
  • कॉलेज प्लेसमेंट न घेता त्यांनी UPSC ला पूर्ण वेळ दिला
Akansh Dhull हा UPSC Civil Services Exam मध्ये देशात तिसरा आला आहे. UPSC चे निकाल लागताच Akansh Dhull चे नाव सग्यांच्या चर्चेत आहे कारण तो एका राजकीय घरातून येतो. त्याचे वडील Krishna Dhull हरियाणातील एक नामवंत राजकीय नेते आहेत. भाजप पक्षातील नेत्याचं हे पोरगं आज इतक्या मोठ्या पदावर बसला, हे पाहून देशभरातून कौतुक होत आहे. Akansh Dhull AIR 3 ने UPSC Civil परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे. अनुज अग्निहोत्री देशात AIR 1 म्हणजेच पहिला आला असून राजेश्वरी सुवे दुसरी आली आहे.

Akansh Dhull हे हरियाणातील रोहतक जिल्ह्यातून येतात. त्याचे वडील Krishna Dhull भाजपा नेते आहेत. तर आई प्राचार्य आहे. घरातील वातावरण राजकीय असल्याने लोकांचे प्रश्न तर त्याला ठाऊकच आहेत. लोकांच्या व्यथा त्याला ज्ञात आहेत. Akansh Dhull चे शालेय शिक्षण चंडीगढमध्ये झाले आहे. तर दिल्ली विद्यापीठातील श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) मधून BCom (Hons) केले.

त्याला आधीपासून Civil सेवांमध्ये रस होता, त्यामुळे शिक्षण होताच त्याने UPSC सारख्या स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला सुरुवात केली. गेल्या ६ वर्षांपासून तो या तयारीत झुंपला होता. 2021 पासून UPSC ची तयारी करत आहेत. 2023 मध्ये AIR 342 मिळवला होता. पुढील प्रयत्नात त्यांनी मेहनत वाढवून AIR 3 मिळवला. कॉलेज प्लेसमेंट न घेता त्यांनी UPSC ला पूर्ण वेळ दिला, कारण ते त्यांचे बालपणापासूनचे स्वप्न होते.

Akansh Dhull च्या या यशामागे त्याच्या आईचा सगळ्यात मोठा वाटा असल्याचे त्याचे वडील Krishna Dhull यांचे म्हणणे आहे. आकांश धुल यांनी सांगितले की हरियाणात वाढल्यामुळे त्यांना प्रशासनाचा लोकांच्या जीवनावर होणारा प्रभाव समजला, त्यामुळे त्यांनी सिव्हिल सर्व्हिस निवडली.

