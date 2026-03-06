Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • What Is The Reason For The Increasing Problems Experienced By Women In Theirage Of 40 During Menopause

मेनोपॉज नको गं बाई; चाळीशीतल्या महिलांमध्ये वाढत जाणाऱ्या त्रासाचं कारण तरी काय ?

आजकाल बदलत जाणारी जीननशैली आणि आहारात होत चाललेले बदल याचा सर्वात जास्त परिणाम हा महिलांच्या आरोग्यावर होत आहे. आजकाल पीसीओडी, पीसीओएस यांसारखं प्रमाण महिलांमध्ये जास्त आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 08:30 PM
मेनोपॉज नको गं बाई; चाळीशीतल्या महिलांमध्ये वाढत जाणाऱ्या त्रासाचं कारण तरी काय ?
Follow Us:
Follow Us:
  • मेनोपॉजमध्ये काय काळजी घ्यावी?
  • मेनोपॉजची सामान्य लक्षणे
आजकाल बदलत जाणारी जीननशैली आणि आहारात होत चाललेले बदल याचा सर्वात जास्त परिणाम हा महिलांच्या आरोग्यावर होत आहे. आजकाल पीसीओडी, पीसीओएस यांसारखं प्रमाण महिलांमध्ये जास्त आहे. एवढंच काय तर हल्लीच्या काळात मुलींना वयाच्या आठव्या वर्षीच पाळी येण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. कमी वायत येणारी पाळी आणि तितक्यात कमी वयात म्हणजे 35 किंवा 40 या वयोगटात मेनोपॉजचा सामना करावा लागत आहे. याचं नेमकं कारण काय ? यावर काय काळजी घ्यावी याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.

मेनोपॉज म्हणजे काय ?

वयाच्या 40 मध्ये मासिकपाळी बंद व्हायला सुरुवात होते. या काळाला मेनोपॉज असं म्हणतात. कधी तीन महिन्यांनी तर कधी सहा महिन्यांनी पाळी यायला लागली तर समजावं की ही मेनोपॉजची लक्षणं आहेत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार वैद्यकीय भाषेत सांगायचं झालं तर वय वाढत गेल्यावर अंडाशयातील (ovaries) हार्मोन्स विशेषतः इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्ट्रोन हळू हळू कमी होतात. त्यामुळे पाळी अनियमित होऊ लागते आणि शेवटी पूर्णपणे बंद होते.

वरवर जरी हे साधं सरळ वाटत असलं तरी महिलांच्या शरीरावर आणि मानसिक आरोग्यावर याचा गंभीर परिणाम होत असतो. या अनियमित पाळीमुळे स्वभावात काही बदल अचानक दिसून येतात. खरंतर आपलंच आपल्यााला जाणवत नाही की नेमकं होतंय काय ? अशा वेळी या महिला शारीरिक आणि मानसिक त्रासाने वैतागून जातात. शरीराचं दुखणं कळतं पण मनाचं दुखणं जाणवत नाही. त्यामुळे नेमकं होतंय काय ते ना जवळच्या माणसांना कळत ना त्या महिलेला कळत.

भारतीय महिलांच्या शरीरात ‘या’ कारणांमुळे जाणवते प्रोटीन आणि इतर घटकांची कमतरता, वारंवार उद्भवतात गंभीर समस्या

मेनोपॉजची सामान्य लक्षणे

  • मेनोपॉजच्या काळात काही शारीरिक आणि मानसिक बदल जाणवू शकतात.
  • अचानक स्वभाव चिडतिडा होणं
  • रात्री झोपते जास्त घाम येणे
  • झोप न लागणे
  • चिडचिड किंवा मूड स्विंग्स
  • थकवा जाणवणे
  • त्वचा आणि केस कोरडे होणे
  • वजन वाढणे
  • कमजोर हाडं
  • सर्वसाधारण अशी लक्षणं महिलांमध्ये आढळतात.
याची कारणं जाणून घ्यायची झालीच तर कुटुंबात आई किंवा आजीला कमी वयात मेनोपॉज आला असेल, तर मुलींनाही तो लवकर येण्याची शक्यता जास्त असते.अंडाशयातील हार्मोन्सचे (इस्ट्रोजेन) उत्पादन अचानक कमी झाल्यास पाळी लवकर थांबू शकते. त्याचबरोबर जास्त प्रमाणात धूम्रपान, मद्यपान, चुकीचा आहार आणि सततचा ताण यामुळेही मेनोपॉज लवकर येण्याची शक्यता असते.अतिशय कमी वजन किंवा पोषणाचा अभाव असल्यास हार्मोनल संतुलन बिघडून पाळी लवकर बंद होऊ शकते.

Mental Health Alert: जास्त तणाव शरीराला करतो आतून कमकुवत; जाणून घ्या गंभीर परिणाम

मेनोपॉजमध्ये काय काळजी घ्यावी?

  • मेनोपॉजनंतर आरोग्याची विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते.
  • संतुलित आहार घ्या (दूध, दही, कॅल्शियमयुक्त पदार्थ)
  • नियमित व्यायाम करा
  • पुरेशी झोप घ्या
  • ताण कमी करण्यासाठी योग आणि ध्यान करा
  • डॉक्टरांच्या सल्ल्याने कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन D घ्या.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे जर तुम्हाला अशी लक्षणं जाणवत असतील तर सगळ्यात आधी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे. मेनोपॉज हा आजारपण नाही, तर महिलांच्या आयुष्यातील नैसर्गिक क्रिया आहे. योग्य आहार, व्यायाम आणि सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवला तर हा काळही सहज आणि निरोगीपणे पार करता येतो.

 

 

 

Web Title: What is the reason for the increasing problems experienced by women in theirage of 40 during menopause

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 08:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार
1

Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार

“विकसित होणार उपचार पद्धती…”, कोकिलाबेन हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञांनी मल्टीपल स्क्लेरोसिसमध्ये प्रतिबंधात्मक अपंगत्वावर चर्चा
2

“विकसित होणार उपचार पद्धती…”, कोकिलाबेन हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञांनी मल्टीपल स्क्लेरोसिसमध्ये प्रतिबंधात्मक अपंगत्वावर चर्चा

Cold Drinks, Ice Cream करा टाटा बाय बाय ; उन्हाळ्यात कुल राहण्यासाठी आहारात पेयांचा करा समावेश
3

Cold Drinks, Ice Cream करा टाटा बाय बाय ; उन्हाळ्यात कुल राहण्यासाठी आहारात पेयांचा करा समावेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मेनोपॉज नको गं बाई; चाळीशीतल्या महिलांमध्ये वाढत जाणाऱ्या त्रासाचं कारण तरी काय ?

मेनोपॉज नको गं बाई; चाळीशीतल्या महिलांमध्ये वाढत जाणाऱ्या त्रासाचं कारण तरी काय ?

Mar 06, 2026 | 08:28 PM
Ahilyanagar News: हे चाललंय तरी काय? सौर प्रकल्प बसवून देखील शेतकऱ्यांना लाखोंचे वीजबिल! महावितरणच्या कार्यालयात आंदोलन

Ahilyanagar News: हे चाललंय तरी काय? सौर प्रकल्प बसवून देखील शेतकऱ्यांना लाखोंचे वीजबिल! महावितरणच्या कार्यालयात आंदोलन

Mar 06, 2026 | 08:22 PM
Recipe : स्ट्रीट स्टाईल क्रिमी, टेस्टी ‘मलाई चाप’ घरी कसा बनवायचा? संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा अन् सर्वांची मने जिंका

Recipe : स्ट्रीट स्टाईल क्रिमी, टेस्टी ‘मलाई चाप’ घरी कसा बनवायचा? संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा अन् सर्वांची मने जिंका

Mar 06, 2026 | 08:15 PM
मोबाइल ॲपवरून कळणार कर्करोगाचा धोका; टाटा रुग्णालय विकसित करतंय खास मोबाइल ॲप

मोबाइल ॲपवरून कळणार कर्करोगाचा धोका; टाटा रुग्णालय विकसित करतंय खास मोबाइल ॲप

Mar 06, 2026 | 08:15 PM
शालेय वाहतूक नियमांच्या तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार! मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

शालेय वाहतूक नियमांच्या तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार! मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

Mar 06, 2026 | 08:13 PM
Crime News: नागपूर हादरले! पतीच्या मदतीने पत्नीने प्रियकराला संपवले; भररस्त्यात सपासप केले वार; धक्कादायक थरार कॅमेऱ्यात कैद

Crime News: नागपूर हादरले! पतीच्या मदतीने पत्नीने प्रियकराला संपवले; भररस्त्यात सपासप केले वार; धक्कादायक थरार कॅमेऱ्यात कैद

Mar 06, 2026 | 08:04 PM
Ahilyanagar News: अतिक्रमणाचा प्रश्न चिघळला! जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा

Ahilyanagar News: अतिक्रमणाचा प्रश्न चिघळला! जामखेडमध्ये बेमुदत बंदचा इशारा

Mar 06, 2026 | 07:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM