‘Dharman’चा फर्स्ट लूक रिलीज! हातात स्कॅल्पेल, डॉक्टरच्या भूमिकेत Rajinikanthचा खतरनाक अवतार

सुपरस्टार रजनीकांत यांचे चाहते त्यांच्या ‘जेलर २’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची वाट पाहत असतानाच, या ज्येष्ठ अभिनेत्याच्या १७३ व्या चित्रपटाचे, ‘धर्मन’चे, पहिले शीर्षक पोस्टर बुधवारी प्रदर्शित करण्यात आले. या चित्रपटाची निर्मिती कमल हासन यांच्या ‘राज कमल फिल्म्स इंटरनॅशनल’ या कंपनीने केली असून, ‘ओह माय कडवुले’ आणि ‘ड्रॅगन’ यांसारख्या चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे अश्वथ मरिमुथू यांनी याचे दिग्दर्शन केले आहे. ‘धर्मन’चे पहिले पोस्टर सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे रजनीकांत यांचा धाक दाखवणारा लूक. यामध्ये ते रक्ताने माखलेले हात असलेल्या एका डॉक्टरच्या भूमिकेत दिसत आहेत.
रक्ताने माखलेल्या या फर्स्ट लूकने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे. यामध्ये रजनीकांत यांच्या हातात शस्त्रक्रियेचा चाकू आहे. त्यांच्या हातावर खोल जखमा आणि रक्ताचे डाग स्पष्ट दिसत आहेत. चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढवणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या मनगटावर दिसणारे रहस्यमय ब्रेसलेट. पोस्टरमधून चित्रपटाच्या कथेबद्दल कोणताही सुगावा लागत नसला तरी, हा एक दमदार अॅक्शन एंटरटेनर असणार आहे हे स्पष्ट आहे.
पोस्टरमध्ये रजनीकांत निळ्या रंगाचा मेडिकल स्क्रब घालून, मारहाण करून ठार केलेल्या एका माणसाच्या अंगावर पाय ठेवताना दिसत आहेत. निर्मात्यांनी ‘धर्मामे वेल्लम’ या तमिळ मथळ्यासह हे पोस्टर प्रदर्शित केले, ज्याचा अर्थ ‘न्याय नक्कीच मिळेल’ असा होतो.
Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: गुड न्यूज! समंथा रुथ प्रभूच्या घरी येणार नवा पाहुणा; अभिनेत्रीने दिली आनंदाची बातमी
‘धर्मन’ चित्रपटाच्या लाँचवेळी, दिग्दर्शक अश्वथ मरिमुथू यांनी रजनीकांत यांची डॉक्टरची भूमिका निश्चित केली. त्यांनी सांगितले की, हा चित्रपट कौटुंबिक आणि थ्रिलर घटकांसह एक व्यावसायिक मनोरंजन करणारा चित्रपट असेल. ‘थलाइवर १७१’ च्या दिग्दर्शकाविषयी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली होती. शीर्षकाच्या घोषणेपलीकडे, ‘थलाइवर १७१’ बद्दलचे सर्वात मोठे गूढ त्याच्या दिग्दर्शकाचे होते. २०२५ मध्ये चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून, गेल्या काही महिन्यांत अनेक आश्चर्यकारक घडामोडी समोर आल्या आहेत. सुरुवातीला, सुंदर सी. दिग्दर्शन करतील अशी अफवा होती, परंतु त्यांनी अचानक या प्रकल्पातून माघार घेतली. त्यांच्या नंतर, सिबी चक्रवर्ती दिग्दर्शक म्हणून सामील झाले, परंतु सर्जनशील मतभेदांमुळे त्यांनीही हा प्रकल्प सोडला. आता, अश्वथ मरिमुथू यांनी दिग्दर्शनाची सूत्रे हाती घेतली आहेत.
தர்மமே வெல்லும்!#Dharman #Thalaivar173 #SuperstarRajinikanth @rajinikanth #Mahendran @Dir_Ashwath @anirudhofficial @anbariv @RKFI @turmericmediaTM @magizhmandram pic.twitter.com/9ghF9XgboI — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) June 24, 2026
Ketan Agarwal Murder Case: ‘एखाद्याचा जीव घेणं सोपं..’, केतन हत्याकांडावर Hina Khanचा संताप, सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या भावना
चित्रपटात कोणते कोणते कलाकार?
‘धर्मन’मध्ये रजनीकांत मुख्य भूमिकेत असून, सिमरन आणि राशी खन्ना यांचाही यात समावेश आहे. निर्मात्यांनी अद्याप संपूर्ण स्टारकास्ट जाहीर केलेली नाही. मात्र, हे निश्चित आहे की अनिरुद्ध रविचंद्रन संगीत देणार असून, निकेत बोम्मी छायांकन, प्रदीप ई. राघव संपादन आणि अनबरिव अॅक्शनची जबाबदारी सांभाळणार आहेत.
‘जेलर २’ कधी प्रदर्शित होणार? हृतिक रोशन पाहुण्या कलाकाराच्या भूमिकेत दिसणार? या सगळ्यात, ‘जेलर २’ ची चर्चाही सुरू आहे. आता असे वृत्त आहे की हा चित्रपट सप्टेंबर २०२६ मध्ये प्रदर्शित होईल. अलीकडेच अशी बातमी समोर आली आहे की हृतिक रोशन या चित्रपटात पाहुण्या कलाकाराच्या भूमिकेत दिसणार आहे. त्याच्या भागाचे चित्रीकरण अद्याप बाकी आहे. नेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित ‘जेलर २’ मध्ये विद्या बालन आणि मिथुन चक्रवर्ती यांच्याही भूमिका आहेत