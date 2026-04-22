Divyanka Sirohi Passed Away : मनोरंजन सृष्टीतील उभारता तारा हरपला! वयाच्या अवघ्या 30 व्या वर्षी सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीचे निधन

सुप्रसिद्ध अभिनेत्री Divyanka Sirohi हिचे वयाच्या अवघ्या २९ व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. रुग्णालयात नेण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याने चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 06:29 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • अवघ्या 29 वर्षी अभिनेत्रीची प्राणज्योत माळवली आहे
  • सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दिव्यांका सिरोहीचे निधन झाले आहे
  • कुटुंबीयांनी तातडीने रुग्णालयाची वाट धरली परंतु तेथे पोहच्याअगोदरच दिव्यांकाने जीव सोडला
Divyanka Sirohi Passed Away : भारतीय सिनेसृष्टीवर आणखीन एक दुःखाची दरड कोसळली आहे. सुप्रसिद्ध हरियाणवी अभिनेत्री दिव्यांका सिरोहीचे निधन झाले आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्याने वयाच्या अवघ्या 29 वर्षी अभिनेत्रीची प्राणज्योत माळवली आहे. संपूर्ण देशभरातून शोक व्यक्त केला जात आहे. दिव्यांकाच्या अचानक जाण्याने हरियाणवी सिनेसृष्टीचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. मंगळवारी, राहत्या घरी अभिनेत्रीला हृदयविकाराचा झटका आला. कुटुंबीयांनी तातडीने रुग्णालयाची वाट धरली परंतु तेथे पोहच्याअगोदरच दिव्यांकाने जीव सोडला होता. अभिनेत्रीचे चाहते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहत आहेत.

बुधवारी सकाळी दिव्यांकावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आपल्या मेहनतीच्या जोरावर हरियाणवी मनोरंजन क्षेत्रात मोठे नाव कमावणारी अभिनेत्री मूळची Bulandshahr येथून येते. तिने अनेक लोकप्रिय कलाकारांसोबत काम केले असून विशेषतः गायक Masoom Sharma यांच्यासोबतची तिची कामे गाजली होती. विविध संगीत व्हिडिओंमध्ये तिची उपस्थिती प्रेक्षकांना भावली होती.

१९ नोव्हेंबर १९९६ रोजी जन्मलेल्या दिव्यांकाने शिक्षणातही उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. तिने मेरठ येथील Chaudhary Charan Singh University मधून बीसीए पदवी पूर्ण केली. त्यानंतर सिक्कीममधून एमबीए पदवी मिळवली. तिच्या पश्चात भाऊ हिमांशू आणि बहिणी दिपांशू व जस्मीत असा परिवार आहे. निधनाच्या वेळी ती कुटुंबासोबत गाझियाबादमध्ये राहत होती.

अभिनेत्री सोशल मीडियावरही फार सक्रिय होती. दिवाळीच्या सुमारास Meri Mammi Nu Pasand Ni Tu या गाण्यावर तिने तयार केलेली Reel ने कोटींमध्ये Views मिळवले होते. सोशल मीडियावर तिची चाहतेमंडळी अफाट होती. अभिनेत्रीच्या निधनाने देशभरातील सिनेसृष्टीतून शोक व्यक्त केला जात आहे. दिव्यांका सिरोहीने 50 पेक्षा अधिक गाण्यांमध्ये काम केले होते. अभिनेत्रीचे तारुण्यात झालेले निधन हे हरियाणवी मनोरंजन क्षेत्रासाठी मोठे नुकसान मानले जात आहे. तिच्या जाण्याने चाहत्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत असून तिच्या आठवणी कायम जिवंत राहतील, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

