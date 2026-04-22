Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Hemant Dhome : गैरमराठी रिक्षाचालकांच्या मुजोरीने अभिनेता चिताळला! म्हणाला “आपल्याला भाषेच्या राज्यात परत जा!…”

राज्यात रिक्षाचालकांना मराठी येणे बंधनकारक करण्याच्या निर्णयावर वाद निर्माण झाला आहे. परप्रांतीय चालकांकडून या नियमाला विरोध होत असून ४ मेपासून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 04:33 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • मोठमोठ्या शहरांमध्ये मराठी बोलण्याचे प्रमाण कमी होत आहे.
  • परप्रांतीय रिक्षाचालकांच्या या मुजोरीमुळे मराठी सिनेसृष्टीतील अभिनेता हेमंत ढोमे चांगलाच चिताळलेला आहे
  • काही रिक्षाचालकांनी चक्क या निर्णयाला मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
राज्यात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही महिन्यांपूर्वी नवा आदेश लागू करण्यात आला होता. जर कुणाला महाराष्ट्र राज्यात रिक्षा किंवा ऑटो चालवायची असेल तर चालकाला मराठी येणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय परवाना मिळणार नाही. राज्य सरकारचा हा निर्णय मराठी भाषा जपण्यासाठी महत्वाचा ठरणार होता. राज्यभरा आधीच मराठी भाषिकांचा काटा घसरत चालला आहे. मोठमोठ्या शहरांमध्ये मराठी बोलण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. अगदी मराठी भाषिकही मोठ्या शहरांमध्ये फिरताना मराठीऐवजी हिंदी संभाषणे करत आहेत. अशामध्ये मोठ्या शहरांमध्ये मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये रिक्षाचालकांसाठी मराठी सक्तीचा नियम महाराष्ट्राच्या मायबोलीच्या हिताचा ठरणार आहे.

महाराष्ट्राचं ‘लय भारी’ जोडपं, आता लालपरीचा चेहरा! “जेनेलिया रितेश देशमुख” ST चे नवे Brand Ambassador

दरम्यान, काही परप्रांतीय रिक्षाचालकांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. काही रिक्षाचालकांनी चक्क या निर्णयाला मागे घेण्याची मागणी केली आहे.  ऑटो रिक्षा चालक – मालक संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रने जाहीर केले आहे की, २८ एप्रिलपर्यंत राज्य परिवहन विभागाने हा आदेश मागे घेतला नाही, तर ४ मेपासून बाजारपेठा, रेल्वे स्थानके, बस डेपो, निवासी तसेच व्यापारी भागात दररोज निदर्शने करण्यात येतील. परप्रांतीय रिक्षाचालकांच्या या मुजोरीमुळे मराठी सिनेसृष्टीतील अभिनेता हेमंत ढोमे चांगलाच चिताळलेला आहे, त्याने या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय आहे हेमंत ढोमेची पोस्ट?

परप्रांतीय राक्षचालकांच्या या मुजोरीने चिताळलेल्या हेमंतने पोस्ट करत लिहले आहे की, “१५ लाख आहेत म्हणजे… मोठा आकडा आहे आणि या पंधरा लाखांना मराठी नकोय? एक काम करा म्हणावं… जिथे जमणार आहात तिथुन तसेच आपापल्या भाषेच्या राज्यात परत जा! तिथे कमवा आणि खा! महाराष्ट्रात मराठी बोला! शिका, प्रयत्न करा!”. एकंदरीत, हेमंत सांगू इच्छितो की पंधरा लाखांच्या मराठीद्वेषी रिक्षाचालकांना महाराष्ट्रात काम करायचं आहे, इथलं खाऊन पोट भरायचं आहे पण इथली भाषा जपणे त्यांना जड जातेय, तर अशा मराठीद्वेषींनी मराठीभूमीवर कामे करता आपापल्या भाषेच्या राज्यात जाऊन काम करावे आणि तिथेच खावे. हेमंत म्हणतो की जर इथे काम करायचं आहे तर इथली भाषा मराठी शिका आणि बोलण्याचा प्रयत् करा मगच शिकाल.

वडील-मुलाच्या नात्यावर आधारित ‘वक्त’ चित्रपट पाहण्याचा अक्षय कुमारचा सल्ला चर्चेत, जाणून घ्या कारण

अनेक मराठीप्रेमींच्या मते शासनाचा हा निर्णय काळाची गरज बनत चालली आहे. मोठ्या शहरांमध्ये मराठी भाषिक परिसरात मराठी बोलायला विसरतो आणि संभाषणात हिंदी किंवा इंग्रजीचा आधार घेतो. मोठ्या शहरांमध्ये अनेक मराठी मुलीमुलांना प्रेम करण्यासाठी आता परप्रांतीय खांदा घ्यावा लागत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये मराठी अस्मितेचे असे हाल होत चालले आहेत अशामध्ये महाराष्ट्रात मराठी सक्ती विरोधात अनेक रिक्षाचालक उभे असल्याने मराठीप्रेमींनी या विरोधात प्रतिक्रिया देण्यास आणि उभे राहण्यास सुरुवात केली आहे.

Web Title: Hemant dhome commented on marathi compulsion on auto drivers in maharashtra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 04:33 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM