  • Had To Wash Plates In A Hotel And Faced Shocking Discrimination Due To Casteism What Exactly Happened With The Panchayat Series Actor

हॉटेलमध्ये धुवावी लागली होती प्लेट आणि… जातीवादामुळे धक्कादायक वागणूक, ‘पंचायत’ सीरीजच्या अभिनेत्यासोबत नेमकं काय घडलं?

‘Panchayat’च्या चौथ्या सिरीजमध्ये Vinod Suryavanshi यांनी छोट्या भूमिकेतून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले होते. नुकत्याच एका मुलाखतीत त्यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक वेदनादायी अनुभव उघड केले

Updated On: Apr 22, 2026 | 06:10 PM
अभिनेते Vinod Suryavanshi यांनी ‘Panchayat’ या लोकप्रिय वेब सीरिजच्या चौथ्या सीझनमधील छोट्या भूमिकेतून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले होते. मात्र नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक वेदनादायी अनुभव उघड केले आहेत.Siddharth Kannan यांच्याशी संवाद साधताना त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या गावात जातीयवादाची समस्या आजही अस्तित्वात आहे. त्यांच्या मते, उच्च आणि निम्न जातींमधील भेदभाव अजूनही स्पष्टपणे जाणवतो आणि समाजातील वास्तव अजूनही पूर्णपणे बदललेले नाही.

लहानपणी त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले, ज्याचा परिणाम आजही त्यांच्यावर होतो. विनोद सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, कर्नाटकातील त्यांच्या गावात दोन वेगळे भाग आहेत: एक उच्च जातींसाठी आणि दुसरा दलित समाजासाठी. त्यांनी स्पष्ट केले की, दलित वस्ती गावापासून वेगळी आहे आणि तेथील जीवनशैलीही वेगळी आहे. त्यांनी एक प्रसंग आठवला, जेव्हा ते फक्त १२ वर्षांचे होते आणि वडिलांसोबत गावात गेले होते. त्यांनी एका हॉटेलमध्ये जेवण केले. तिथे त्यांना स्वतःचे ताट धुवावे लागले आणि जेवणाचे पैसेही द्यावे लागले.

त्याने हेही उघड केले की, आजही त्याला गावातील मंदिरात प्रवेश करण्याची परवानगी नाही. त्या अभिनेत्याने सणांविषयीचे आपले बालपणीचे अनुभवही सांगितले आणि स्पष्ट केले की, त्याच्यासाठी सण आनंदाऐवजी दुःख घेऊन येत असत. तो म्हणाला की, जेव्हा दिवाळी आणि इतर सण येत, तेव्हा त्याला आश्चर्य वाटायचे की हे सण का येत आहेत. घरातील परिस्थिती अशी नव्हती की तो इतरांप्रमाणे सण साजरे करू शकेल. तो म्हणाला की, सणांच्या वेळी त्याच्या आई-वडिलांनाही वाईट वाटायचे आणि कधीकधी ते रडायचेसुद्धा. त्याच्या मते, त्याच्यासाठी आनंद म्हणजे फक्त इतरांना दुरून पाहणे.

विनोद सूर्यवंशी यांनी आपल्या कौटुंबिक वातावरणाबद्दलही मनमोकळेपणाने सांगितले. त्यांनी सांगितले की, त्यांची आई घरकाम करायची. त्यांचे वडील मेकॅनिक होते, पण त्यांना नियमित काम मिळत नव्हते. परिणामी, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती खूपच हलाखीची होती. त्यांनी सांगितले की, त्यांचे वडील अनेकदा दारू पिऊन घरी यायचे आणि भांडायचे. यामुळे त्यांच्या आईला खूप त्रास व्हायचा आणि घरातील वातावरण तणावपूर्ण होते. ही मुलाखत व्हायरल होत आहे.

प्राइम व्हिडिओच्या सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या ‘पंचायत’ या मालिकेत काम केलेल्या या अभिनेत्याने पुढे सांगितले की, लहानपणी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्याने अनेक छोटी-मोठी कामे केली. सुरुवातीला त्याने लिफ्टमन म्हणून काम केले, ज्यातून त्याला महिन्याला फक्त ₹१,६०० मिळायचे. त्यानंतर त्याने एका बांधकाम कार्यालयात ऑफिस बॉय म्हणून आणि नंतर सुरक्षा रक्षक म्हणून काम केले. तो म्हणाला की, त्यावेळी त्याला फक्त कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा होता, त्यामुळे जे काही काम मिळेल ते तो करत असे. आयुष्य खडतर होते, पण त्याने कधीही हार मानली नाही.

अभिनेते Vinod Suryavanshi यांनी आपल्या संघर्षमय प्रवासाबद्दल आणि कामाच्या काळातील कठीण अनुभवांबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केले आहे. ‘Panchayat’ या मालिकेच्या चौथ्या सीझनमधील छोट्या भूमिकेमुळे ते प्रेक्षकांच्या नजरेत आले होते.

एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना दिवसाला तब्बल १२ तास उभे राहून काम करावे लागत असे. पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी कठीण व्हायची—बुटांमध्ये पाणी शिरणे, पायांना फोड येणे आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागायचा, असे त्यांनी सांगितले. या काळात त्यांना अनेकदा अपमानकारक टोमण्यांनाही सामोरे जावे लागले.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “कोणतेही काम लहान नसते” असे आपण म्हणतो, पण प्रत्यक्षात समाज अजूनही माणसाला त्याच्या कामावरून पारखतो आणि त्यानुसारच सन्मान देतो. हे वास्तव आजही त्यांच्या मनात ठसलेले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कामाच्या आघाडीवर विनोद सूर्यवंशी यांनी हळूहळू आपली ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी Satyameva Jayate, Jolly LLB 3, तसेच Janwar आणि Thamma यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. छोट्या भूमिकांपासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज एका स्थिर टप्प्यावर पोहोचला असून, भविष्यात त्यांना आणखी मोठ्या संधी मिळतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Navarashtra Special: मुंग्यांच्या वारुळांचे अदृश्य होत चाललेले जग; पर्यावरणातील असमतोलाचा गंभीर इशारा

