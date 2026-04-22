Royal Enfield आणतेय नवीन Himalayan 440, जाणून घ्या खास वैशिष्ट्य आणि पॉवर

रॉयल एन्फिल्ड त्यांच्या दमदार बाईकसाठी ओळखल्या जातात. आता कंपनी हिमालयन 440 वर आधारित त्यांची नवीन ॲडव्हेंचर बाईक आणायच्या तयारीत दिसत आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 06:14 PM
  • रॉयल एन्फिल्डच्या अनेक बाईक मार्केटमध्ये लोकप्रिय
  • कंपनी हिमालयन 440 वर आधारित नवीन बाईक लाँच करण्याच्या तयारीत
  • इलेक्ट्रिक Himalayan देखील बाजारात येण्याची शक्यता
Royal Enfield आपल्या Royal Enfield Himalayan सिरीजचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी सध्या D4G या कोडनेमखाली नवीन व्हर्जन विकसित करत असून, रिपोर्टनुसार याचे नाव Himalayan 440 असे असू शकते. यासोबतच भविष्यात अधिक शक्तिशाली Himalayan 750 तसेच इलेक्ट्रिक Himalayan देखील बाजारात आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काय असतील खास फीचर्स?

मिळालेल्या माहितीनुसार, आगामी Himalayan 440 मध्ये जुन्या Royal Enfield Himalayan 411 मधील काही घटक आणि Royal Enfield Scram 440 चे इंजिन वापरले जाऊ शकते. सध्या Scram 440 ही Royal Enfield ची एकमेव 440cc बाईक आहे. Himalayan 440 ला या सीरीजमधील अधिक किफायतशीर आणि परवडणारा पर्याय म्हणून सादर केले जाऊ शकते.

Himalayan 411 ची ओळख

Royal Enfield Himalayan 411 ही बाईक तिच्या साधेपणा आणि मजबूत बांधणीसाठी प्रसिद्ध होती. नवीन Himalayan 440 देखील याच तत्त्वावर आधारित असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये Royal Enfield Scram 440 प्रमाणे स्विचेबल ABS आणि ट्रिपर नेव्हिगेशन यांसारखी फीचर्स मिळू शकतात. मात्र, खर्च कमी ठेवण्यासाठी रायडिंग मोड्स आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल सारखी प्रीमियम फीचर्स वगळली जाऊ शकतात.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

हार्डवेअरच्या बाबतीत Himalayan 440 ही मोठ्या प्रमाणात Royal Enfield Scram 440 सारखी असण्याची शक्यता आहे. यात 443cc सिंगल-सिलिंडर, एअर/ऑइल-कूल्ड इंजिन दिले जाऊ शकते, जे 6-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत येईल.
परफॉर्मन्सबाबत, ही बाईक अंदाजे 25.4 hp पॉवर आणि 34 Nm टॉर्क निर्माण करू शकते. Royal Enfield Himalayan 411 मध्ये 5-स्पीड गिअरबॉक्स होता आणि ती 24.3 hp पॉवर व 32 Nm टॉर्क निर्माण करत होती.

सस्पेंशन आणि टायर्स

या नव्या बाईकमध्ये फ्रेम मोठ्या प्रमाणात पूर्वीप्रमाणेच ठेवली जाऊ शकते, मात्र ऑफ-रोडिंग अधिक सक्षम करण्यासाठी लांब सस्पेंशन ट्रॅव्हल दिला जाऊ शकतो. जुन्या Royal Enfield Himalayan 411 मध्ये पुढे 190 mm आणि मागे 180 mm सस्पेंशन ट्रॅव्हल होता. नवीन Himalayan 440 मध्ये 21-इंच फ्रंट आणि 17-इंच रिअर व्हील्स मिळू शकतात, ज्यामध्ये ट्यूब टायर्स असण्याची शक्यता आहे.

SUV प्रेमी भारतीयांमध्ये अजूनही का आहे Maruti Suzuki Dzire इतकी लोकप्रिय?

Rohit Pawar: जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार 'ॲक्शन मोड'वर! सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक

Solapur News: शाळा, आरोग्य केंद्र व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात सुविधा पुरवा, जिल्हा परिषदेच्या सभेत सदस्य आक्रमक

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची 'टूटी-फ्रूटी'

SIR अभियानासाठी 'या' काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

Birthday Special : अनसूयाच्या भूमिकेबाबत चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण! 'Leelawati' म्हणून केली ओळख

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचा 'कॉमन मॅन' अवतार! ताफा सोडला, विशेष विमान नाकारले; फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

