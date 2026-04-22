Royal Enfield आणतेय नवीन Himalayan 440, जाणून घ्या खास वैशिष्ट्य आणि पॉवर

मिळालेल्या माहितीनुसार, आगामी Himalayan 440 मध्ये जुन्या Royal Enfield Himalayan 411 मधील काही घटक आणि Royal Enfield Scram 440 चे इंजिन वापरले जाऊ शकते. सध्या Scram 440 ही Royal Enfield ची एकमेव 440cc बाईक आहे. Himalayan 440 ला या सीरीजमधील अधिक किफायतशीर आणि परवडणारा पर्याय म्हणून सादर केले जाऊ शकते.
Royal Enfield Himalayan 411 ही बाईक तिच्या साधेपणा आणि मजबूत बांधणीसाठी प्रसिद्ध होती. नवीन Himalayan 440 देखील याच तत्त्वावर आधारित असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये Royal Enfield Scram 440 प्रमाणे स्विचेबल ABS आणि ट्रिपर नेव्हिगेशन यांसारखी फीचर्स मिळू शकतात. मात्र, खर्च कमी ठेवण्यासाठी रायडिंग मोड्स आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल सारखी प्रीमियम फीचर्स वगळली जाऊ शकतात.
हार्डवेअरच्या बाबतीत Himalayan 440 ही मोठ्या प्रमाणात Royal Enfield Scram 440 सारखी असण्याची शक्यता आहे. यात 443cc सिंगल-सिलिंडर, एअर/ऑइल-कूल्ड इंजिन दिले जाऊ शकते, जे 6-स्पीड गिअरबॉक्ससोबत येईल.
परफॉर्मन्सबाबत, ही बाईक अंदाजे 25.4 hp पॉवर आणि 34 Nm टॉर्क निर्माण करू शकते. Royal Enfield Himalayan 411 मध्ये 5-स्पीड गिअरबॉक्स होता आणि ती 24.3 hp पॉवर व 32 Nm टॉर्क निर्माण करत होती.
या नव्या बाईकमध्ये फ्रेम मोठ्या प्रमाणात पूर्वीप्रमाणेच ठेवली जाऊ शकते, मात्र ऑफ-रोडिंग अधिक सक्षम करण्यासाठी लांब सस्पेंशन ट्रॅव्हल दिला जाऊ शकतो. जुन्या Royal Enfield Himalayan 411 मध्ये पुढे 190 mm आणि मागे 180 mm सस्पेंशन ट्रॅव्हल होता. नवीन Himalayan 440 मध्ये 21-इंच फ्रंट आणि 17-इंच रिअर व्हील्स मिळू शकतात, ज्यामध्ये ट्यूब टायर्स असण्याची शक्यता आहे.