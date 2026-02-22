“लक्ष्या मला स्ट्रेट फॉलो करायचा…” अशोक सराफांचे वक्तव्य! “मी हिरो तर तो माझा भाऊ, ड्राइव्हर…”

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफ हे मराठी सिनेसृष्टीतील अजरामर कलाकार मानले जातात. एका मुलाखतीत अशोक सराफ यांनी “लक्ष्या मला फॉलो करायचा” असे वक्तव्य केले.

Updated On: Feb 22, 2026 | 08:11 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

लक्ष्मीकांत बेर्डे तसेच अशोक सराफ हे मराठी सिनेसृष्टीतील अजरामर नावे आहेत आणि बरीच मोठी नावे आहेत. दिवंगत अभिनेते लक्ष्मीकांत बेर्डे यांचे सिनेमे आजही मोठ्या संख्येने पाहिले जातात. अशामध्ये अभिनेते अशोक सराफ यांनी एका मुलाखतीत वक्तव्य केले आहे, जे सोशल मीडियावर फार चर्चेत आहे. त्यांनी थेट “लक्ष्य मला फॉलो करायचा!” असे म्हंटले आहे, त्यामुळे लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या चाहत्यांची मने दुखावली आहेत.

‘माया’मधील ‘मन गाईना सुरात’ गाण्याने जिंकले चाहत्यांचे मन; मुक्ता आणि गिरीश ओक यांची दिसली केमिस्ट्री

काय म्हणाले जेष्ठ अभिनेते अशोक सराफ?

एका वृत्तवाहिनेला दिलेल्या मुलाखतीत अशोक सराफ म्हणतात की “लक्ष्या एक टॅलेंटेड आर्टिस्ट होता. छोटी मोठी रोल करून तो पुढे आला. लक्ष्याने केलेले रोल तुम्ही पाहिलेत तर त्याचे आणि माझे रोल हे जरा मला फॉलो केल्यासारखे आहेत. त्याने स्ट्रेट मला फॉलो केलेलं आहे, पण वेगळ्या स्टाईलमध्ये! स्टाइल वेगळी होती पण एकंदरीत टायमिंग सारखीच होती. तो माझा नेहमी सहाय्यक होता. म्हणजे मी सिनेमात हिरो असलो तर तो माझा भाऊ असणार किंवा ड्राइव्हर किंवा इतर कोणी!”

“लक्ष्मीकांत बेर्डे मला फॉलो करायचा” “माझा सहाय्यक होता” अशा विधानांमुळे लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्या चाहत्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अशोक सराफांचे हे वक्तव्य त्यांना मुळीच आवडलेले दिसत नाही आहे. याउलट या वक्तव्यांचा विरोध होत आहे.

चार वर्ष होती नात्यात, आता झाले शुभमंगल! एतशा अडकली विवाहबंधनात, “मालिकेतली पहिली भेट ते लग्नाच्या मांडवात थेट”  

‘या’ सिनेमांमध्ये लक्ष्मीकांत बेर्डेसह दिसून आले अशोक सराफ

लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, सचिन पिळगावकर तसेच महेश कोठारे… हे फक्त नाव नव्हे तर हे त्याकाळचे मनोरंजन आहे. लक्ष्मीकांत बेर्डे आणि अशोक सराफ यांनी अशी ही बनवाबनवी, आयत्या घरात घरोबा, अफलातून तसेच फेकाफेकी अशा अनेक सिनेमांमध्ये कामे केली आहेत. अनेक चित्रपटांमध्ये ही जोडी अजरामर ठरली आहे.

Web Title: Laxmikant berde used to follow me statement by actor ashok saraf

Web Title: Laxmikant berde used to follow me statement by actor ashok saraf

Published On: Feb 22, 2026 | 08:11 PM

Topics:  

Feb 22, 2026 | 08:11 PM
