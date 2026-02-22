BGMI प्लेअर्ससाठी परफेक्ट! हे आहेत 50 हजारांहून कमी किंमतीत बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा
हा स्मार्टफोन दमदार प्रोसेसरसह लाँच करण्यात आला असून त्याची किंमत 47,850 रुपये आहे. या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8s Gen 4 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो हाय-एंड गेमिंगसाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. या डिव्हाईसमध्ये Adreno 825 GPU आणि कॉर्टेक्स-ए 720 सीपीयू दिला आहे, ज्यामुळे BGMI सारख्या गेम्समध्ये हाय ग्राफिक्स आणि स्टेबल FPS मिळतो. फोनमध्ये 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 5150mAh बॅटरी दिली आहे. ज्यामुळे गेमिंगदरम्यान बॅटरीची चिंता नसते. Nothing OS 4.0 का क्लीन इंटरफेस गेमिंगदरम्यान स्मूद एक्सपीरियंस देतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
हा स्मार्टफोन पावरहाऊस परफॉर्मेंस ऑफर करतो. या डिव्हाईसची किंमत 49,999 रुपये आहे. Realme GT 7 Pro मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 Elite प्रोसेसर आणि Adreno 830 GPU आहे. यामुळे गेममधील सेटिंग अगदी सहज हँडल केल्या जाऊ शकतात. डिव्हाईसमध्ये 6.78-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले आणि 120Hz रिफ्रेश रेट आहे, ज्यामुळे गेमिंग अधिक स्मूद होते. डिव्हाईसमध्ये 120W चार्जिंग ससपोर्टसह 6500mAh बॅटरी दिली आहे. जो हेवी गेमर्ससाठी परफेक्ट ऑप्शन ठरतो.
गुगलच्या या डिव्हाईसची किंमत 38,830 रुपये आहे. Pixel 9a मध्ये गूगल टेंसर G4 प्रोसेसर आहे. हा फोन स्मूद आणि स्टेबल परफॉर्मंस ऑफर करतो. डिव्हाईसमध्ये 6.3-इंच P-OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 5100mAh बॅटरी आहे.
ओप्पोच्या या डिव्हाईसची किंमत 45,999 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन बॅटरी आणि स्टाईलचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. या डिव्हाईसमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 प्रोसेसर आहे, जो गेमिंगदरम्यान अतिशय चांगला परफॉर्मंस ऑफर करतो. या डिव्हाईसमध्ये 6500mAh बॅटरी दिली आहे, जी 80W चार्जिंगला सपोर्ट करते. 120Hz डिस्प्ले आणि कलर ओएस 16 सह हा फोन स्मूद गेमिंग एक्सपिरिअंस ऑफर करतो.
OnePlus 13R में स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 3 चिपसेट देण्यात आला आहे. डिव्हाईसची किंमत 39,999 रुपये आहे. एड्रेनो 750 जीपीयू अधिक चांगले ग्राफिक्स रेंडरिंग ऑफर करतो. OnePlus च्या या स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच एलटीपीओ 4.1 एमोलेड डिस्प्ले आणि 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. ज्यामुळे गेमिंगचा अनुभव अधिक चांगला होतो.