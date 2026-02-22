Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
BGMI प्लेअर्ससाठी परफेक्ट! हे आहेत 50 हजारांहून कमी किंमतीत बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

तुम्ही गेमिंग स्मार्टफोनच्या शोधात का? बाजारात विविध गेमिंग स्मार्टफोन्स उपलब्ध आहेत. या स्मार्टफोन्सची किंमत 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. अशाच काही स्मार्टफोन्सबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Updated On: Feb 22, 2026 | 07:47 PM
  • गेमिंग स्मार्टफोन्सची यादी
  • स्मार्टफोनची किंमत 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी
  • गेमिंगचा अनुभव होणार अधिक प्रिमियम
तुम्ही बीजीएमआय प्लेअर आहात का? तुम्ही अशा गेमिंग स्मार्टफोनच्या शोधात आहात का ज्याची किंमत 50 हजारांहून कमी असेल. आता आम्ही तुमच्यासोबत अशाच काही गेमिंग स्मार्टफोन्सची यादी शेअर करणार आहोत. हाय ग्राफिक्स, स्मूद फ्रेम रेट आणि दिर्घकाळ चालणारी बॅटरी लाईफ अशा खास वैशिष्ट्यांनी हे स्मार्टफोन्स सुसज्ज आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या स्मार्टफोनची किंमत 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी असली तरी देखील हे स्मार्टफोन यूजर्सना परफॉर्मंस ऑफर करतात, ज्यामुळे गेमिंगचा अनुभव सुधारतो. या स्मार्टफोन्सची किंमत आणि फीचर्स जाणून घेऊया.

Airtel यूजर्सची मज्जाच मज्जा! कंपनी घेऊन आली धमाकेदार ऑफर, ‘या’ प्लॅन्समध्ये फ्री मिळणार Unlimited डेटा

Nothing Phone (3)

हा स्मार्टफोन दमदार प्रोसेसरसह लाँच करण्यात आला असून त्याची किंमत 47,850 रुपये आहे. या स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8s Gen 4 प्रोसेसर देण्यात आला आहे, जो हाय-एंड गेमिंगसाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. या डिव्हाईसमध्ये Adreno 825 GPU आणि कॉर्टेक्स-ए 720 सीपीयू दिला आहे, ज्यामुळे BGMI सारख्या गेम्समध्ये हाय ग्राफिक्स आणि स्टेबल FPS मिळतो. फोनमध्ये 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 5150mAh बॅटरी दिली आहे. ज्यामुळे गेमिंगदरम्यान बॅटरीची चिंता नसते. Nothing OS 4.0 का क्लीन इंटरफेस गेमिंगदरम्यान स्मूद एक्सपीरियंस देतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

Realme GT 7 Pro

हा स्मार्टफोन पावरहाऊस परफॉर्मेंस ऑफर करतो. या डिव्हाईसची किंमत 49,999 रुपये आहे. Realme GT 7 Pro मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 Elite प्रोसेसर आणि Adreno 830 GPU आहे. यामुळे गेममधील सेटिंग अगदी सहज हँडल केल्या जाऊ शकतात. डिव्हाईसमध्ये 6.78-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले आणि 120Hz रिफ्रेश रेट आहे, ज्यामुळे गेमिंग अधिक स्मूद होते. डिव्हाईसमध्ये 120W चार्जिंग ससपोर्टसह 6500mAh बॅटरी दिली आहे. जो हेवी गेमर्ससाठी परफेक्ट ऑप्शन ठरतो.

Google Pixel 9a

गुगलच्या या डिव्हाईसची किंमत 38,830 रुपये आहे. Pixel 9a मध्ये गूगल टेंसर G4 प्रोसेसर आहे. हा फोन स्मूद आणि स्टेबल परफॉर्मंस ऑफर करतो. डिव्हाईसमध्ये 6.3-इंच P-OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 5100mAh बॅटरी आहे.

Oppo Reno 15 5G

ओप्पोच्या या डिव्हाईसची किंमत 45,999 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन बॅटरी आणि स्टाईलचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे. या डिव्हाईसमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 Gen 4 प्रोसेसर आहे, जो गेमिंगदरम्यान अतिशय चांगला परफॉर्मंस ऑफर करतो. या डिव्हाईसमध्ये 6500mAh बॅटरी दिली आहे, जी 80W चार्जिंगला सपोर्ट करते. 120Hz डिस्प्ले आणि कलर ओएस 16 सह हा फोन स्मूद गेमिंग एक्सपिरिअंस ऑफर करतो.

AI Impact Expo 2026: द्विपक्षीय सहकार्यापासून उदयोन्मुख तंत्रज्ञानापर्यंत… पंतप्रधानांनी समेटमध्ये साधला जागतिक नेत्यांशी संवाद

OnePlus 13R

OnePlus 13R में स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 3 चिपसेट देण्यात आला आहे. डिव्हाईसची किंमत 39,999 रुपये आहे. एड्रेनो 750 जीपीयू अधिक चांगले ग्राफिक्स रेंडरिंग ऑफर करतो. OnePlus च्या या स्मार्टफोनमध्ये 6.78-इंच एलटीपीओ 4.1 एमोलेड डिस्प्ले आणि 120Hz रिफ्रेश रेट आहे. ज्यामुळे गेमिंगचा अनुभव अधिक चांगला होतो.

Published On: Feb 22, 2026 | 07:47 PM

