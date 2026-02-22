IND vs SA Live Score: W W W… दक्षिण आफ्रिकेविरूद्ध पॉवरप्लेमध्ये भारताचा दबदबा! पहिल्या तीन फलंदाजांना दाखवला बाहेरचा रस्ता

India dominates against South Africa in Powerplay : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका येथे अहमदाबादचे नरेंद्र मोदी मैदानावर सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्क्रम यांनी नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचे निर्णय घेतला होता. हा सामना सुरू होताच भारताच्या संघाने पावर प्लेच्या पहिल्या सहा ओव्हरमध्ये टीम इंडियाचे पूर्णपणे वर्चस्व पाहायला मिळाले. भारताच्या संघाने सहा ओव्हर मध्ये तीन विकेट्स घेतले यामध्ये एक विकेट अर्शदीपच्या हाती लागला तर दोन विकेट्स जसप्रीत बुमराहने नावावर केले.
भारताचे संघाने पहिल्या मध्ये ऍडन मार्करम, रॉयन रिकल्टन आणि क्विंटन डीकॉक या तीन महत्त्वाच्या फलंदाजांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. पावर प्लेनंतर वरून चक्रवर्ती, वॉशिंग्टन सुंदर त्याचबरोबर हार्दिक पांड्या या गोलंदाजांवर विशेष लक्ष असेल. दक्षिण आफ्रिकेने तिसरी विकेट गमावली, जसप्रीत बुमराहने रॉयन रिकल्टनला बाद केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा डाव पूर्णपणे डळमळीत झाला. भारतीय संघाने त्यांच्या प्रमुख वेगवान गोलंदाजांसह सुरुवात केली आहे. जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग यांनी पहिले चार षटके टाकली आहेत. बुमराहने त्याच्या पहिल्या दोन षटकांमध्ये दोन विकेट घेतल्या आहेत, तर कर्णधार म्हणून अर्शदीप सिंगनेही मोठी विकेट घेतली आहे.
केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, डेव्हिड मिलर आणि मार्को जानसेन परतले आहेत. भारताने कोणतेही बदल केले नाहीत. त्यामुळे उपकर्णधार अक्षर पटेलला बाहेर बसावे लागेल. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका दोघेही या स्पर्धेत उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत, त्यांनी त्यांचे सर्व गट स्टेज सामने जिंकले आहेत आणि सुपर 8 मध्ये पोहोचले आहेत. भारताने पहिल्या टप्प्यात पाकिस्तानसारख्या बलाढ्य संघाला 61 धावांनी पराभूत केले होते, तर दक्षिण आफ्रिकेने न्यूझीलंडसह गट स्टेजमधील सर्व संघांना व्यापकपणे पराभूत केले.
भारताचा टी-२० विश्वचषकात आतापर्यंतचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे, गेल्या १२ सामन्यांमध्ये तो अपराजित राहिला आहे. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेसाठी हा २०२४ च्या अंतिम सामन्याचा बदला घेण्यासारखा आहे, कारण गेल्या १३ सामन्यांमधील त्यांचा एकमेव पराभव त्याच विजेतेपदाच्या सामन्यात भारताकडून झाला होता. सर्वांच्या नजरा भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्मावर असतील, ज्याने या विश्वचषकात आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली नाही आणि तो तीन वेळा शून्यावर बाद झाला आहे. तथापि, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने त्याच्यावर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला आणि म्हटले की त्याला अभिषेकच्या फॉर्मची चिंता नाही, तर तो पुढील सामन्यात कोणत्या फलंदाजांना सामोरे जाईल याची काळजी आहे.