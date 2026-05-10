Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘Palkhi Nighali Rajachi’ गाण्याचे संगीतकार काळाच्या पडद्याआड! नितीन मोरजकरांचे निधन

‘Palkhi Nighali Rajachi’ या अजरामर गाण्याचे संगीतकार नितीन मोरजकर यांचे निधन झाले असून गणेशभक्तांमध्ये शोककळा पसरली आहे. नुकतेच त्यांनी ‘ढोल ताशा Album 2026’ प्रदर्शित केले होते, जे त्यांचे शेवटचे गाणे ठरले.

Updated On: May 10, 2026 | 03:00 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • नितीन मोरजकर त्यांच्या निधनाचे अधिकृत कारण अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आले नाही
  • मुंबईच्या प्रसिद्ध लालबागच्या राजाचे Anthem तयार केले आहे
  • पालखी निघाली राजाची हे गाणं 2005 साली प्रदर्शित केले होते
Palkhi Nighali Rajachi गाण्याचे संगीतकार नितीन मोरजकर काळाच्या पडद्याआड झाले आहेत. त्यांच्या निधनामुळे जगभरातील गणेशभक्तांमध्ये शोककळा पसरली आहे. संगीतविश्वातून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येत आहे. नितीन मोरजकर त्यांच्या विविध संगीत कौशल्यामुळे ओळखले जातात. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत तयार केलेले गाणे ‘Palkhi Nighali Rajachi’ गणेशभक्तांसाठी विशेष असून, या गाण्यांशिवाय गणेशचतुर्थीच अपूर्ण वाटते.

नितीन मोरजकर त्यांच्या निधनाचे अधिकृत कारण अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आले नाही. लालबाग येथील स्थित असलेले Swaranjali Band Lalbaug यांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर या प्रसिद्ध संगीतकाराच्या निधनाची बातमी शेअर केली. बातमी येताच सोशल मीडियावरील त्यांच्या चाहत्यांनी शोक व्यक्त केला आहे. परंतु, त्यांच्या निधनामागचे कारण अद्याप जाहीर करण्यात आले नाही.

‘या’ प्रसिद्ध गाण्यामुळे संगीतसृष्टीत केली विशेष ओळख

प्रसिद्ध संगीतकार नितीन मोरजकर यांनी मुंबईच्या प्रसिद्ध लालबागच्या राजाचे Anthem तयार केले आहे. मुंबईमध्ये ‘लालबागच्या राजा’ला जसा विशेष मनाचे स्थान आहे, त्याचप्रमाणे लालबागच्या गणेशउत्सव मंडळात संगीतकार नितीन मोराजकरांच्या ‘Palkhi Nighali Rajachi’ या गाण्याला विशेष मान आहे. एकंदरीत, लालबागच्या राजाच्या आगमन सोहळ्यात वाजणाची सुरुवातच प्रथम पालखी निघाली राजाची या गाण्यानेच होते.

‘हे’ ठरलं शेवटचं गाणं!

संगीतकार नितीन मोरजकर यांनी पालखी निघाली राजाची हे गाणं 2005 साली प्रदर्शित केले होते. त्यांनी नुकतेच ढोल ताशा Album 2026 मध्ये प्रदर्शित केले होते. मोराजकरांना एकूण 27,790 monthly listeners Spotify वर ऐकतात.

Web Title: Nitin morajkar the music producer of the song palkhi nighali rajachi has passed away

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

May 17, 2026 | 12:55 PM
Shanishingnapur : शनि जयंतीला पोलीस प्रशासनाचे कौतुकास्पद नियोजन; शनिभक्तांकडून कौतुकाचा वर्षाव

Shanishingnapur : शनि जयंतीला पोलीस प्रशासनाचे कौतुकास्पद नियोजन; शनिभक्तांकडून कौतुकाचा वर्षाव

May 17, 2026 | 12:54 PM
Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

May 17, 2026 | 12:50 PM
IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

May 17, 2026 | 12:49 PM
Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

Putin In China : ‘आधी ट्रम्प, आता पुतिन!’ चीनच्या दारात जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांची रांग; काय आहे जिनपिंग यांचा गेम प्लॅन?

May 17, 2026 | 12:45 PM
Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

May 17, 2026 | 12:40 PM
India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

India Netherlands Deals : सेमीकंडक्टर ते हरित उर्जा…, भारत-नेदरलँड्समध्ये १७ सामंजस्य करार; द्विपक्षीय संबंधांना नवी दिशा मिळणार

May 17, 2026 | 12:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM