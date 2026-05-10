‘Palkhi Nighali Rajachi’ गाण्याचे संगीतकार काळाच्या पडद्याआड! नितीन मोरजकरांचे निधन

नितीन मोरजकर त्यांच्या निधनाचे अधिकृत कारण अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आले नाही. लालबाग येथील स्थित असलेले Swaranjali Band Lalbaug यांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर या प्रसिद्ध संगीतकाराच्या निधनाची बातमी शेअर केली. बातमी येताच सोशल मीडियावरील त्यांच्या चाहत्यांनी शोक व्यक्त केला आहे. परंतु, त्यांच्या निधनामागचे कारण अद्याप जाहीर करण्यात आले नाही.
‘या’ प्रसिद्ध गाण्यामुळे संगीतसृष्टीत केली विशेष ओळख
प्रसिद्ध संगीतकार नितीन मोरजकर यांनी मुंबईच्या प्रसिद्ध लालबागच्या राजाचे Anthem तयार केले आहे. मुंबईमध्ये ‘लालबागच्या राजा’ला जसा विशेष मनाचे स्थान आहे, त्याचप्रमाणे लालबागच्या गणेशउत्सव मंडळात संगीतकार नितीन मोराजकरांच्या ‘Palkhi Nighali Rajachi’ या गाण्याला विशेष मान आहे. एकंदरीत, लालबागच्या राजाच्या आगमन सोहळ्यात वाजणाची सुरुवातच प्रथम पालखी निघाली राजाची या गाण्यानेच होते.
‘हे’ ठरलं शेवटचं गाणं!
संगीतकार नितीन मोरजकर यांनी पालखी निघाली राजाची हे गाणं 2005 साली प्रदर्शित केले होते. त्यांनी नुकतेच ढोल ताशा Album 2026 मध्ये प्रदर्शित केले होते. मोराजकरांना एकूण 27,790 monthly listeners Spotify वर ऐकतात.