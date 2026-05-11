Lucky Zodiac Signs: 13 मे रोजी बुध ग्रह करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांची करिअर आणि व्यवसायात होणार प्रगती

उत्तर दिशा ही कुबेराची दिशा मानली जाते. कुबेर स्वतः संपत्तीचा स्वामी मानला जातो. त्यामुळे, बुध ग्रहाचा या कुबेर दिशेत प्रवेश चारही राशींसाठी फायदेशीर ठरेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार बुधाच्या या बदलामुळे करिअर आणि व्यवसायात लाभ मिळेल. बुधवार, १३ मे रोजी बुध ग्रह रात्री ११:२७ वाजता बुध उत्तर दिशेत प्रवेश करणार आहे. बुधाच्या कुबेर दिशेतील प्रवेशामुळे या राशींना फायदा होईल. बुध ग्रहाच्या भरणी नक्षत्रातील प्रवेशाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घेऊया
बुध ग्रहाच्या कुबेराकडे होणाऱ्या संक्रमणामुळे मिथुन राशीच्या लोकांना फायदा होईल. मिथुन राशीचा स्वामी असलेल्या बुधाच्या प्रभावामुळे नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. अडकलेला पैसा परत मिळण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळू शकते.
या बदलामुळे कन्या राशीच्या व्यक्तींना आर्थिक फायदा होईल. त्यांना कामाच्या ठिकाणी बढती आणि प्रगती मिळू शकते. जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळू शकतो. व्यावसायिकांना यश मिळू शकते. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. या काळात तुमची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील.
तूळ राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या करिअर आणि व्यवसायात यश मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या हा तुमच्यासाठी चांगला काळ असेल. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही तसे करू शकता. अडकलेले कोणतेही पैसे तुम्ही परत मिळवू शकता. भागीदारीतील व्यवसाय फायदेशीर ठरतील. हा काळ विद्यार्थ्यांसाठी चांगला राहील. या काळात तुमची आर्थिक स्थिती सामान्य राहील. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल.
मकर राशीच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये प्रगती दिसेल. व्यावसायिकांना यश मिळू शकते. व्यवसायाच्या विस्तारामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार एखादा ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्याला ग्रह संक्रमण म्हटले जाते.
Ans: बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य, व्यापार, शिक्षण आणि करिअरचा कारक मानला जातो.
Ans: बुध ग्रहाच्या संक्रमणाचा मिथुन, कन्या, तुळ आणि मकर राशींच्या लोकांना फायदा होणार