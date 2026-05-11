Lucky Zodiac Signs: 13 मे रोजी बुध ग्रह करणार संक्रमण, या राशींच्या लोकांची करिअर आणि व्यवसायात होणार प्रगती

बुध ग्रह भरणी नक्षत्रात प्रवेश करत आहे. शुक्र हा भरणी नक्षत्राचा स्वामी मानला जातो. बुध आणि शुक्र यांच्यात घनिष्ठ मैत्री आहे. भरणी नक्षत्रातील शुक्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 02:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • 13 मे रोजी बुध ग्रह करणार संक्रमण
  • बुध ग्रह करणार भरणी नक्षत्रात संक्रमण
  • या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

उत्तर दिशा ही कुबेराची दिशा मानली जाते. कुबेर स्वतः संपत्तीचा स्वामी मानला जातो. त्यामुळे, बुध ग्रहाचा या कुबेर दिशेत प्रवेश चारही राशींसाठी फायदेशीर ठरेल.  ज्योतिषशास्त्रानुसार  बुधाच्या या बदलामुळे करिअर आणि व्यवसायात लाभ मिळेल. बुधवार, १३ मे रोजी बुध ग्रह रात्री ११:२७ वाजता बुध उत्तर दिशेत प्रवेश करणार आहे. बुधाच्या कुबेर दिशेतील प्रवेशामुळे या राशींना फायदा होईल. बुध ग्रहाच्या भरणी नक्षत्रातील प्रवेशाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घेऊया

या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

मिथुन रास

बुध ग्रहाच्या कुबेराकडे होणाऱ्या संक्रमणामुळे मिथुन राशीच्या लोकांना फायदा होईल. मिथुन राशीचा स्वामी असलेल्या बुधाच्या प्रभावामुळे नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. अडकलेला पैसा परत मिळण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळू शकते.

कन्या रास

या बदलामुळे कन्या राशीच्या व्यक्तींना आर्थिक फायदा होईल. त्यांना कामाच्या ठिकाणी बढती आणि प्रगती मिळू शकते. जुन्या गुंतवणुकीतून नफा मिळू शकतो. व्यावसायिकांना यश मिळू शकते. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. या काळात तुमची प्रलंबित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील.

तूळ रास

तूळ राशीच्या व्यक्तींना त्यांच्या करिअर आणि व्यवसायात यश मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या हा तुमच्यासाठी चांगला काळ असेल. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही तसे करू शकता. अडकलेले कोणतेही पैसे तुम्ही परत मिळवू शकता. भागीदारीतील व्यवसाय फायदेशीर ठरतील. हा काळ विद्यार्थ्यांसाठी चांगला राहील. या काळात तुमची आर्थिक स्थिती सामान्य राहील. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल.

मकर रास

मकर राशीच्या व्यक्तींना करिअरमध्ये प्रगती दिसेल. व्यावसायिकांना यश मिळू शकते. व्यवसायाच्या विस्तारामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील. तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध ग्रह संक्रमण म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार एखादा ग्रह एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्याला ग्रह संक्रमण म्हटले जाते.

  • Que: बुध ग्रहाला ज्योतिषशास्त्रात कोणत्या गोष्टींचा कारक मानले जाते?

    Ans: बुध ग्रह बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य, व्यापार, शिक्षण आणि करिअरचा कारक मानला जातो.

  • Que: बुध ग्रहाच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार

    Ans: बुध ग्रहाच्या संक्रमणाचा मिथुन, कन्या, तुळ आणि मकर राशींच्या लोकांना फायदा होणार

Published On: May 11, 2026 | 02:40 PM

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

May 18, 2026 | 02:07 PM
गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत 'हे' स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

May 18, 2026 | 01:50 PM
NEET Paper Leak: लातूर पॅटर्न डागाळला! 'RCC' चे संस्थापक मोटेगावकर यांना सीबीआयकडून अटक करण्यामागचे नेमके कारण काय ?

IPL 2026: धोनी IPL मधून रिटायरमेंट घेणार? हैदराबादविरुद्ध 'थाला' खेळणार शेवटचा सामना? माहिती आली समोर

May 18, 2026 | 01:44 PM
Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

