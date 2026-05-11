चपाती किंवा ब्रेडसोबत लागेल भन्नाट चव! आंबट गोड कैरीपासून बनवा चटपटीत स्प्रेड, नोट करून घ्या रेसिपी

ब्रेड किंवा चपातीसोबत फळांचा जॅम विकत आणून खाल्ला जातो. पण नेहमीच केमिकल युक्त पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी घरच्या घरी कच्च्या कैरीचे स्प्रेड तुम्ही बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: May 11, 2026 | 02:22 PM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कैऱ्या उपलब्ध होतात. आंबटगोड चवीची कैरी पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. कैरी हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. कच्च्या कैरीपासून विविध पदार्थ बनवले जातात. कैरीचे पन्ह, लोणचं, चाट, कैरीची डाळ इत्यादी पदार्थ बनवून चवीने खाल्ले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला कैरीपासून आगळावेगळा पदार्थ बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. ब्रेड किंवा चपातीसोबत कैरीची भाजी किंवा मुरंबा, लोणचं इत्यादी ठराविक पदार्थ खाल्ले जातात. पण या पदार्थाऐवजी तुम्ही चटपटीत कैरी स्प्रेड बनवून खाऊ शकता. कैरीचे स्प्रेड महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहते. चपातीसोबतच नाहीतर ब्रेडसोबत सुद्धा कैरी स्प्रेड तुम्ही खाऊ शकता. यामुळे तोंडाची चव वाढेल आणि दोन घास जेवण जास्त जाईल. चला तर जाणून घेऊया कैरीचे स्प्रेड बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • कच्ची कैरी
  • साखर
  • पुदिन्याची पाने
  • काळीमिरी पावडर
  • तूप
  • मीठ
कृती:

  • कैरीचे स्प्रेड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, काहीवेळ कैरी पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर त्यांच्या वरील साल काढून कैरीचे बारीक तुकडे करून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात कैरीचे बारीक तुकडे, चवीनुसार साखर टाकून बारीक पेस्ट वाटून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात पुदिन्याची पाने, काळीमिरी पावडर आणि चिमूटभर मीठ घालून व्यवस्थित बारीक पेस्ट तयार करा. पेस्ट तयार करताना अजिबात पाणी घालू नये.
  • पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात तयार केलेली कैरीची पेस्ट घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि चमच्याने सतत मिक्स करत राहा.
  • मंद आचेवर सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर कैरीचे मिश्रण हळूहळू घट्टसर होईल.
  • तयार केलेले कैरीचे मिश्रण काचेच्या बरणीमध्ये भरून ठेवा. हवाबंद डब्यात स्प्रेड व्यवस्थित टिकून राहते.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चटपटीत कैरीचे स्प्रेड.

Published On: May 11, 2026 | 02:22 PM

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

