  Indian Army Religious Teacher Jco Recruitment Process Salary Eligibility

Indian Army : भारतीय सैन्यात पुजाऱ्यांची भरती कशी होते? पात्रता आणि पगार पहा आता एका क्लिकवर..

Indian Army : भारतीय सैन्यात पुजाऱ्यांची भरती प्रक्रिया, आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, शारीरिक निकष आणि पगार याबद्दलची सविस्तर माहिती वाचा. ज्युनियर कमिशन ऑफिसर (JCO) म्हणून सैन्यात करिअर करण्याची सुवर्णसंधी.

Updated On: May 11, 2026 | 02:13 PM
Indian Army

फोटो सैजन्य - सोशल मीडिया

Indian Army JCO Recruitment : भारतीय सैन्य केवळ देशाचे रक्षणच करत नाही तर आपल्या जवानांच्या मानसिक आणि आध्यात्मिक विकासाची काळजी घेते. या कारणामुळे सैन्यात पुजाऱ्यांची भरती होते. हे पुजारी म्हणजेच धार्मिक गुरू सैनिकांना त्यांच्या धर्मानुसार मार्गदर्शन करतात. तसेच पूजा, अर्चा आणि धार्मिक विधी पूर्ण करतात. चला तर मग जाणून घेऊया या पुजाऱ्यांची भरती कशी होते ? तसेच त्यांना किती पगार मिळतो ?

भारतीय सैन्यात पुजाऱ्यांची भरती कशी होते?

भारतीय सैन्यात पुजाऱ्यांच्या भरतीसाठी काही शैक्षणिक आणि शारीरिक पात्रता असणे आवश्यक आहे.

शैक्षणिक पात्रता: उमेद्वार कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच धर्मानुसार विशिष्ट विषयाचे धार्मिक शिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

  • हिंदू पंडित होण्यासाठी संस्कृतमध्ये ‘आचार्य’ किंवा ‘शास्त्री’ पदवी असणे आवश्यक आहे. त्याबरोबर कर्मकांडामध्ये डिप्लोमा असणे गरजेचे आहे
  • शीख धर्मीय ग्रंथी होण्यासाठी पंजाबी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
  • मुस्लीम उमेद्वाराकडे अरबी भाषेत ‘मौलवी अलीम’ किंवा उर्दू भाषेत ‘आदीब अलीम’ ही पात्रता असणे आवश्यक आहे
  • ख्रिश्चन पाद्री होण्यासाठी संबंधित संस्थेतून ‘प्रीस्टहूड’ पूर्ण केलेले असावे आणि स्थानिक बिशपच्या प्रमाणित यादीत नाव असावे.

वयोमर्यादा आणि शारीरिक पात्रता

  1. उमेद्वाराचे वय २५ ते ३४ वर्षांच्या दरम्यान असावे.
  2. सामान्य उमेद्वारासाठी १६० सेमी गोरखा व लडाखी उमेद्वारांसाठी १५७ सेमी आणि अंदमान निकोबार लक्षद्वीपसाठी १५५ सेमी उंची असणे आवश्यक आहे.
  3. सामान्य उमेद्वारासाठी ५० किलो तर गोरखा उमेद्वारासाठी ४८ किलो वजन असणे आवश्यक आहे.
  4.  उमेद्वाराने ८ मिनिटांत १.६ किमी धावणे पूर्ण करणे गरजेचे आहे. (डोंगराळ भागातील उमेद्वारांना अतिरिक्त वेळ दिला जातो)
पगार किती मिळतो?

भारतीय सैन्यात धार्मिक शिक्षकांना ज्युनियर कमिशन ऑफिसर (JCO) रँक दिली जाते.

पगार: पगार ५७,१०० रू ते १,७७,००० रूपयांपर्यंत मिळतो.

इतर सुविधा: याशिवाय कॅन्टीन सुविधा, सरकारी निवासस्थान आणि इतर भत्ते देखील मिळतात. हे सध्याच्या पे स्केल ‘लेव्हल १०’ नुसार आहे.

