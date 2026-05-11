Indian Army JCO Recruitment : भारतीय सैन्य केवळ देशाचे रक्षणच करत नाही तर आपल्या जवानांच्या मानसिक आणि आध्यात्मिक विकासाची काळजी घेते. या कारणामुळे सैन्यात पुजाऱ्यांची भरती होते. हे पुजारी म्हणजेच धार्मिक गुरू सैनिकांना त्यांच्या धर्मानुसार मार्गदर्शन करतात. तसेच पूजा, अर्चा आणि धार्मिक विधी पूर्ण करतात. चला तर मग जाणून घेऊया या पुजाऱ्यांची भरती कशी होते ? तसेच त्यांना किती पगार मिळतो ?
भारतीय सैन्यात पुजाऱ्यांच्या भरतीसाठी काही शैक्षणिक आणि शारीरिक पात्रता असणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक पात्रता: उमेद्वार कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच धर्मानुसार विशिष्ट विषयाचे धार्मिक शिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
भारतीय सैन्यात धार्मिक शिक्षकांना ज्युनियर कमिशन ऑफिसर (JCO) रँक दिली जाते.
पगार: पगार ५७,१०० रू ते १,७७,००० रूपयांपर्यंत मिळतो.
इतर सुविधा: याशिवाय कॅन्टीन सुविधा, सरकारी निवासस्थान आणि इतर भत्ते देखील मिळतात. हे सध्याच्या पे स्केल ‘लेव्हल १०’ नुसार आहे.
चक्क ३ वेळा NEET फेल पण आता डेटा सायंटिस्ट; संजयने JEE परीक्षेशिवाय IIT मद्रासमध्ये प्रवेश कसा मिळवला?