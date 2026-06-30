Ranveer Singh New Movie : रणवीर सिंहच्या ‘प्रलय’बाबत मोठी अपडेट! ‘या’ महिन्यात सुरू होणार शूटिंग; मुख्य अभिनेत्रीचं नाव आलं समोर

‘धुरंधर’च्या यशानंतर, चाहते रणवीर सिंगच्या आगामी मोठ्या चित्रपट ‘प्रलय’बद्दलच्या अपडेट्सची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा चित्रपट दिग्दर्शक जय मेहता यांचा झोम्बी सर्व्हायव्हल थ्रिलर आहे. आता आलेल्या वृत्तांनुसार, या चित्रपटाचे चित्रीकरण या वर्षाच्या अखेरीस सुरू होऊ शकते. चित्रपटाचा एक मोठा भाग ऑस्ट्रेलियामध्ये चित्रित केला जाईल.
सप्टेंबरमध्ये चित्रीकरण सुरू होण्याची शक्यता
पिंकविलाच्या वृत्तानुसार, ‘प्रलय’चे चित्रीकरण सप्टेंबर २०२६ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. या वृत्तानुसार, रणवीरने या प्रोजेक्टसाठी आधीच तयारी सुरू केली आहे. एका सूत्राने पिंकविलाला सांगितले, “रणवीर जय मेहता दिग्दर्शित या चित्रपटाचे चित्रीकरण २०२६ च्या उत्तरार्धात सुरू करेल.”
चित्रीकरण ऑस्ट्रेलियामध्ये होणार असून, त्यासाठीची तयारीही सुरू झाली आहे. चित्रपटाचा आवाका आणि प्रकार पाहता, त्यासाठी प्रचंड शारीरिक आणि भावनिक तयारीची आवश्यकता आहे.वृत्तानुसार, सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये प्री-प्रॉडक्शनचे काम सुरू आहे, जिथे जय मेहता आणि त्यांची टीम अशा तंत्रज्ञांसोबत काम करत आहेत ज्यांनी यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांवर काम केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, निर्मिती सुरू होण्यापूर्वी निर्माते चित्रपटाचे विशाल पोस्ट-अपोकॅलिप्टिक जग तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
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या चित्रपटात व्हीएफएक्सचा (VFX) मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल.
वृत्तानुसार, ‘प्रलय’ हा चित्रपट व्हिज्युअल इफेक्ट्सवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल आणि लेखन टीम पटकथा व चित्रपटाच्या विस्तृत झोम्बी जगाला अधिक परिष्कृत करत राहील. असेही म्हटले जाते की, या विकास प्रक्रियेदरम्यान रणवीर सर्जनशील चर्चांमध्ये सक्रियपणे सहभागी आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अंदाजे ३०० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनत असलेला ‘प्रलय’ हा रणवीर सिंगच्या कारकिर्दीतील सर्वात महागडा चित्रपट ठरू शकतो. निर्मात्यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नसली तरी, कल्याणी प्रियदर्शनला मुख्य नायिकेच्या भूमिकेसाठी निवडण्यात आले असून, या चित्रपटाद्वारे ती बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार असल्याचे वृत्त आहे.
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